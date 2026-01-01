Vítězové a poražení 2025: Starostka se zbavila odpadu, lidé z Bedřišky prohru odmítají

Josef Gabzdyl
  5:55
Až se naši potomci v kraji budou jednou ohlížet za 20. lety 21. století, právě skončený rok nejspíše nebude tím, o kterém se budou učit nebo si ho nějak více připomínat. Přečtěte si, kdo na letopočet 2025 bude vzpomínat v dobrém a kdo by ho nejradši vymazal z paměti.
Starostka Jiříkova Barbora Šišková bránila vlastním tělem, aby kamiony s...

Starostka Jiříkova Barbora Šišková bránila vlastním tělem, aby kamiony s nelegálním odpadem zmizely beze stop. (17. ledna 2025) | foto: X - starostka Jiříkova Barbora Šišková

Ministerstvo životního prostředí přislíbilo pomoc s likvidací černé skládky v...
Na pozemku v brněnských Horních Heršpicích leží od loňska nelegálně přes 317...
Šestý den protestu v ostravských Mariánských Horách v osadě Bedřiška, kde...
Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny...
16 fotografií

Zatímco první polovina současného desetiletí byla i v kraji naplněna pandemií covidu, vlnou uprchlíků z Ukrajiny a katastrofálními povodněmi, letošek – na rozdíl od celosvětových událostí – se obešel bez obřích neštěstí, extrémních šílených činů nebo naopak něčeho abnormálně radostného.

Určitě se však i tak najdou krajští vítězové i poražení.

Starostka Jiříkova Barbora Šišková bránila vlastním tělem, aby kamiony s nelegálním odpadem zmizely beze stop. (17. ledna 2025)
Ministerstvo životního prostředí přislíbilo pomoc s likvidací černé skládky v Jiříkově. Na místo přijel i ministr Petr Hladík.
Na pozemku v brněnských Horních Heršpicích leží od loňska nelegálně přes 317 tun odpadu, který pochází od německé firmy Roth International. Kamiony jej do Brna navážely loni od června do října. Jde o tutéž společnost, jejíž odpad od prosince nelegálně leží také v Jiříkově na Bruntálsku.
Šestý den protestu v ostravských Mariánských Horách v osadě Bedřiška, kde aktivisté brání bourání domu. Ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky dnes neplánuje zbourat poslední uvolněný finský domek v někdejší hornické kolonii Bedřiška. (18. listopadu 2025)
16 fotografií

Do první kategorie bezesporu patří starostka Jiříkova na Bruntálsku Barbora Šišková. Tak vehementně bojovala proti nelegální skládce německého odpadu na katastru obce, dokonce vlastním tělem bránila vjezdu kamionů, až se jí podařilo zdánlivě nemožné.

Německo přiznalo nepřímou odpovědnost, pachatele soudí a zbytky vrtulí z větrných elektráren, různé baterie i další tuny nepořádku odvezlo.

„Ukázalo se, že to u nás není tak zlé“

„Lze to vnímat jako určité vítězství. Odpad je pryč a mě hlavně těší, že jsem na to nezůstala sama. Měla jsem skvělý tým, podařilo se zmobilizovat úředníky, politiky i média. Jak se na sociálních sítích někdy zdá, že u nás nic nefunguje, tak se ukázalo, že to není tak zlé,“ reagovala starostka na zmínku o krajské vítězce roku 2025.

V závěru roku se nadmíru psalo i o kolonii Bedřiška v Ostravě. Na pokyn obvodního úřadu Mariánské Hory a Hulváky tam začaly demolice pěti finských domků, přičemž radní dávají najevo, že kolonie postupně zanikne.

Proti tomu protestují nejen místní obyvatelé, ale také mnoho dalších lidí z celé republiky. Mladí aktivisté dokonce takřka měsíc svým pobytem na střeše posledního bouraného domu blokovali dokončení zplanýrování. Bedřišku dokonce podpořil i prezident Petr Pavel.

Jenže nakonec za dohledu policie padl i poslední objekt určený k odstranění. A další mají po skončení nájemních smluv následovat.

Šance pro Bedřišku? Volby

Bedřiška tedy jistě patří mezi poražené, a to vzhledem k demolicím i fakticky.

To však mediální zástupkyně Bedřišky Eva Lhotská rozhodně odmítá. „Jistě, domy poražené jsou, ale ty se dají znovu postavit. My, co hájíme Bedřišku, se poražení necítíme. Naopak! Máme více odhodlání než kdykoliv jindy,“ konstatovala.

Nesouhlasí také s tím, že by Bedřiška měla svůj osud sečtený. „Příští rok bude důležitý. Jsou komunální volby a zdaleka ne všichni podporují zničení kolonie,“ nastínila Eva Lhotská možnost zvratu.

Deset procent hlasů? Ne, ani pět

Rovněž politici měli neklidný rok. Na začátku září se konaly poslanecké volby a zejména lídr hnutí ANO Andrej Babiš pojal předvolební kampaň hodně hekticky.

Dokonce první zářijový den na mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku dostal od jednoho z odpůrců berlí ránu za ucho. Nakonec však slavil volební vítězství.

Vítězové i poražení však byli také na stejné kandidátce, a to v koalici SPOLU. Zatímco lidovecká starostka Kravař Monika Žídková Brzesková poskočila na první místo, tak lídr kandidátky, tehdy ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS, spadl na páté místo mimo úspěšné kandidáty.

„Je to neúspěch,“ uznal opavský politik po zveřejnění výsledků hlasování, přičemž porážku spojil se snahou po konsolidaci rozpočtu. Nyní už s médii nekomunikuje.

Mezi poražené jistě patří další regionální politici, a to šéfka KSČM Kateřina Konečná a někdejší sociálnědemokratický ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Ještě v den voleb věřili pro jejich sdružení STAČILO!i ve více než deset procent hlasů, nakonec neměli ani pět a zůstali před Poslaneckou sněmovnou.

Dopravní kalvárie v Ostravě

Přesně před rokem odmítal odborářský předák ostravské huti Liberty Petr Slanina zařazení mezi poražené. „Zatím jsme prohrávající,“ prohlásil. Po roce prý je moudřejší jen trochu. „Lidé, kteří museli odejít, prohráli, ti co zůstali, však spíše vyhrávají,“ zhodnotil část roku s novým majitelem, firmou Nová huť.

„Příští rok uvidíme, zda se naděje změní ve výhru,“ doplnil odborář.

Mezi poražené se řadí řidiči v Ostravě. Tolik kolon jako tento rok snad nezažili a už se začalo tradovat, že jakmile lidé rozhodující o opravách zjistí, kudy se uzávěrky objíždějí, začne se tam také kopat.

Jenže jiní namítají, že až skončí rekonstrukce čtyř mostů na Rudné ulici a zprůjezdní Frýdlantské mosty, bude dopravně mnohem lépe.

Naopak mezi vítěze se mohou řadit karvinské Lázně Darkov. Město získalo lázeňský statut a lázně otevřely kolonádu s hudební fontánou.

19. srpna 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřel dlouholetý komunistický politik Karel Konečný, otec europoslankyně KSČM

Bývalý náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Karel Konečný, otec nové šéfky...

Ve věku 77 let zemřel v pondělí Karel Konečný, dlouholetý člen KSČ a posléze KSČM. Podle smutečního oznámení Technických služeb města Nového Jičína podlehl krátké a těžké nemoci. Poslední rozloučení...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Velká změna v Třinci. Tým přebírá Žabka, Moták oznámil rezignaci: Je to férové

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Ke změně na střídačce nesahají často. Trenéry jsou ochotní podržet i ve svízelných chvílích, které by na jiných extraligových adresách skončily vyhazovem. Kdo ví, jak se v hokejovém Třinci plánovali...

Fantišova zpověď: pohřbil tátu alkoholika a bezdomovce, s ním i zlé vzpomínky

Premium
Fotbalista Antonín Fantiš v dresu ústeckého Viagemu.

Když svého „ztraceného“ tátu, alkoholika a bezdomovce, potkal před lety v milionové Praze, považoval to za vánoční zázrak. Fotbalista Antonín Fantiš se ho přes zkažené dětství ujal a pomáhal mu, jak...

Vítězové a poražení 2025: Starostka se zbavila odpadu, lidé z Bedřišky prohru odmítají

Starostka Jiříkova Barbora Šišková bránila vlastním tělem, aby kamiony s...

Až se naši potomci v kraji budou jednou ohlížet za 20. lety 21. století, právě skončený rok nejspíše nebude tím, o kterém se budou učit nebo si ho nějak více připomínat. Přečtěte si, kdo na letopočet...

1. ledna 2026  5:55

Muže v Kravařích zabil oxid uhelnatý. Žena a dvě děti se přiotrávily

Ilustrační foto.

Šestatřicetiletý muž dnes v Kravařích na Opavsku zemřel na otravu oxidem uhelnatým. Přiotrávili se i další tři lidé včetně dvou dětí školního věku. Novinářům to sdělili mluvčí integrovaného...

31. prosince 2025  20:12

Venčený had i škodolibý brouk. Moravskoslezští policisté řešili kuriózní případy

Ilustrační snímek

Moravskoslezští policisté se i tento rok zabývali netradičními případy. Řešili například podvod s prasetem, venčeného hada a brouka, který rušil nájemníky domu. Přijali i oznámení ženy, která...

31. prosince 2025

Sedmiletého chlapce v Ostravě zranila odpálená petarda, skončil v nemocnici

ilustrační snímek

Moravskoslezští záchranáři mají za sebou první výjezdy k úrazům, které v rámci oslav Nového roku způsobuje neodborná manipulace s pyrotechnikou. V Ostravě zasahovali u teprve sedmiletého chlapce,...

31. prosince 2025  10:33

Mzdy budou často vyšší, firmy na severu Moravy jsou však opatrné

Reportáž z končící těžby černého uhlí v dole ČSM patřící OKD ve Stonavě na...

Až okolo šedesáti tisíc korun měsíčně by se letos mohly pohybovat průměrné výplaty v OKD. Jak tomu bude příští rok, je však zatím otázkou. Těžební firmu totiž čeká poslední měsíc dobývání uhlí. Od...

31. prosince 2025  6:59

Nymburk vyhrál rekordním rozdílem, ke 131 bodům bere i prvenství v základní části

Nymburští basketbalisté slaví výhru 131:43 nad Olomouckem.

Basketbalisté Nymburka deklasovali v posledním letošním ligovém kole Olomoucko rekordním rozdílem 131:43 a zajistili si s předstihem prvenství v základní části soutěže. Jen o pět bodů jim uteklo...

30. prosince 2025  21:29,  aktualizováno  22:34

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

30. prosince 2025  21:31

Chemický zápach vyhnal děti z kopřivnické školky, radnice zajistila náhradní třídy

Mateřská školka Pionýrská Kopřivnice

Zřejmě až na několik měsíců se musely vystěhovat děti z kopřivnické Mateřské školy Pionýrská. Její prostory sužuje po nedávné rekonstrukci chemický zápach. Měření prokázala, že jde o zvýšené množství...

30. prosince 2025  13:13

S mrazem se sněhové podmínky zlepšují. A Beskydy se začaly plnit lyžaři

Lyžařské areály v Beskydech po ochlazení zahájují sezonu. Na snímku Ski Park...

Sněhové podmínky v Beskydech se s ochlazením zlepšují a na zahájení provozu se tam připravují další lyžařské areály. V pondělí se například rozjely lanovky ve střediscích Ski Park Gruň ve Starých...

30. prosince 2025  10:11

Stoupnou hlavně ceny vody a tepla, služby zajišťované městy spíše nezdraží

ilustrační snímek

Zejména za vodu a za energie si v příštím roce připlatí obyvatelé Moravskoslezského kraje. Ceny služeb poskytovaných městy však zůstanou ve valné většině případů na stejné výši jako letos, k čemuž...

30. prosince 2025  5:54

Zemřel dlouholetý komunistický politik Karel Konečný, otec europoslankyně KSČM

Bývalý náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Karel Konečný, otec nové šéfky...

Ve věku 77 let zemřel v pondělí Karel Konečný, dlouholetý člen KSČ a posléze KSČM. Podle smutečního oznámení Technických služeb města Nového Jičína podlehl krátké a těžké nemoci. Poslední rozloučení...

29. prosince 2025  22:28

Střelec Jurečka předčasně skončil v Rizesporu. Je to kvůli zájmu Baníku?

Slávista Václav Jurečka v akci v ligovém duelu na Slovácku, kde dal dvě branky.

Český fotbalový útočník Václav Jurečka předčasně skončil v Rizesporu, kam přestoupil loni v září z pražské Slavie. Turecký klub oznámil, že se s jednatřicetiletým českým hráčem dohodl na rozvázání...

29. prosince 2025  16:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.