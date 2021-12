Letos jsou vítězi zdravotníci i Slovenská strela, pád zažili mnozí politici

Druhý covidový rok. Tak se nejspíše bude v budoucnosti označovat letopočet 2021 i v rámci Moravskoslezského kraje.

Ačkoliv se na konci loňského roku předpovídalo, že boj s koronavirem určitě brzy neskončí, nikdo netušil, co vše bude následovat.

Hned v lednu 2021 bylo ostravské krematorium přeplněné natolik, že mrazicí kamiony musely těla zemřelých převážet do krematorií v jiných krajích. V březnu zase policejní hlídky stály na hranicích okresů a vracely řidiče, kteří pro přejezd neměli oprávnění.

K tomu nouzové stavy, distanční školní výuka, rušení kulturních akcí, zákazy hromadného lyžování. Covid tak letos z velké části opanoval život lidí nejen v Moravskoslezském kraji.

Hejtman Ivo Vondrák situaci až tak trudně nevidí. „Neřekl bych, že je covid vítězem. Je to fenomén, který tady přetrvává, musíme proti němu bojovat a stále nemůžeme být v klidu,“ konstatoval hejtman.

Zdravotníci jako hrdinové

On sám vidí jedinou cestu, aby se koronavirus stal poraženým. „S covidem to bude ještě asi dlouhý boj, ale proti epidemii jednoznačně pomáhá vakcinace,“ zmínil a poukázal na to, že ačkoliv podzimní vlna byla v počtech nakažených nejhorší, tak právě díky očkování nemocnice situaci zvládly.

Vítězi se tak také stali nemocniční lékaři, zdravotní sestry a další lidé podílející se na záchraně životů.

Vítězem roku 2021 se stal i legendární železniční vůz Slovenská strela. Dlouho chátral, ale nyní už stojí špičkově renovovaný a provozuschopný před novým muzeem nákladních vozů Tatra v Kopřivnici.

„Znovuzrození Slovenské strely je určitě vítězstvím Tatry, všech šikovných lidí z mnoha firem i živnostníků, kteří se v mnoha profesích na obnově této pýchy podíleli,“ podotkl koordinátor renovačních prací Jiří Střecha.

Knižní bestseller proslavil Karvinsko

Mezi letošní vítěze dále patří například spisovatelka Karin Lednická se svou mimořádně úspěšnou, zatím dvoudílnou trilogií Šikmý kostel propagující nejen Karvinsko, dále dobrovolníci obnovující zmizelou ves Pelhřimovy na Osoblažsku nebo zachránci lázní Jánské Koupele na Vítkovsku a obchodního domu Ostravica. Ti však podmínečně, protože zatím zůstává u slibů.

Letos se také konaly volby, při nichž se sice neměnily pozice v kraji, ale středopravicové složení Poslanecké sněmovny jistě ovlivní i dění v regionu.

Krajským vítězem, ale celostátně poraženým, se stalo hnutí ANO. Hejtman Vondrák, jenž je i krajským šéfem a volebním lídrem hnutí, dvojakost výsledků připouští. „Ano, skončili jsme v opozici. Na druhou stranu stále máme nejvíce poslanců a já se stal předsedou školského výboru, takže se toho pro mě moc nemění,“ hodnotil.

Další poražení voleb do Sněmovny

Mezi poraženými jsou levicové strany, které kraji ještě před šesti lety vládly – sociální demokraté a komunisté. Jejich zástupci se do sněmovních lavic ani nedostali. Zpět jim mají pomoci politici z kraje.

V novém vedení ČSSD stanul jako 1. místopředseda Igor Bruzl, místostarosta Bohumína, komunisty povede europoslankyně Kateřina Konečná z Nového Jičína.

Mezi politicky poražené nepochybně patří i bývalý poslanec Lubomír Volný z Ostravy. Ač se sebeusilovněji snažil na sebe upozornit, seskupení Volný blok nedosáhlo ani na jedno a půl procenta hlasů nutných pro státní úhradu volebních nákladů. „Je to prohra všech opravdových vlastenců a těch, co bojují proti covidové mafii,“ reagoval Volný po hlasování.

Naštěstí už bez šílenců

Vítězové i poražení mohou být i na jedné kandidátce. Například když tři krajské poslance za Piráty vystřídali díky preferenčním hlasům tři kandidáti koaličního STANu.

Kraj letos zůstal ušetřen děsivých činů, vinou kterých přišlo o život více lidí. Po šíleném střelci z ostravské fakultní nemocnice v roce 2019 a loňském žháři z Bohumína, jenž v listopadu dostal doživotí, se nic takového nestalo.

I tak bylo dost špatných zpráv. Pomineme-li covid, tak obrovskou tragédií se stalo například dubnové utonutí tří mladých mužů pod splavem řeky Ostravice ve Frýdlantu nad Ostravicí.