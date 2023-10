Biskupské gymnázium má novou virtuální učebnu, žáci nemusí mít speciální brýle

„VR brýle například znevýhodňují žáky se zrakovými vadami, proto jsme hledali možnost, jak se tomuto vyhnout,“ vysvětlila nezvyklý krok ředitelka Biskupského gymnázia Jana Vylobová.

Nové učebně, přes mírné obavy učitelů ze svěcené vody a jejího vlivu na drahé přístroje, požehnal i ostravský biskup Martin David. „Virtuální realita nabízí něco, co tady aktuálně není přítomno, klame to naše smysly. Ale může přispět k něčemu dobrému, k poznání,“ konstatoval biskup.

V angličtině jsou možnosti větší

Virtuálních učeben v Moravskoslezském kraji je více, například vznik hned několika podpořil na svých středních školách už v roce 2019 krajský úřad.

Jejich využití ale stále omezuje nedostatečný počet výukových VR programů. Vedle jejich zatím stále nízkého počtu hraje svou roli třeba i jejich cena a jazykový formát.

„Učebnu máme už delší dobu a popravdě jsme očekávali, že postupně bude více materiálu pro výuku,“ přiblížil například své zkušenosti ředitel Střední školy Jablunkov Roman Szotkowski. „Ale učebnu využíváme i jako kvalitní laboratoř s využitím dostupných výukových materiálů.“

Na nedostatek výukových materiálů pro některé specializované obory upozorňují i další ředitelé škol, které již VR k výuce využívají.

„Úplně se nám tuto učebnu ještě nepodařilo zařadit do běžné výuky, ale to neznamená, že by nebyla přínosem,“ vysvětlila Radka Klodková, ředitelka Střední průmyslové školy v Karviné. „Máme vlastní IT obor, kluci se tam učí programovat, využíváme 3D projekce, dá se tam dělat spousta věcí.“

S nedostatkem výukových programů se zatím budou potýkat i na Biskupském gymnáziu v Ostravě.

„Několik programů máme, ale je to zatím novinka, hardware trošku předběhl software. Všichni se specializovali na vývoj programů pro VR brýle, které my používat nemusíme. Čekám, že se to brzy změní,“ konstatoval Jaroslav Chovanec.

Virtuální realita pomáhá i firmám

Jistou výhodu mají bilingvní školy, mohou využívat i programy v cizích jazycích. „Je těžké podobné programy shánět, pokud stačí anglické verze, je výběr lepší,“ řekla Lenka Nekorancová, projektová manažerka ostravského gymnázia Hello, které má VR učebnu již několik let.

Přínos takové výuky oceňují i zaměstnavatelé. „Technologii virtuální a rozšířené reality využíváme v řadě aplikací. Je tak možné třeba ověřit možnosti a funkčnost nových výrobních linek ještě předtím, než dojde k jejich reálnému sestavení. Studenti, kteří budou mít s výukou ve virtuální realitě zkušenosti a budou znát její možnosti a výhody, je nepochybně uplatní i v praxi,“ konstatoval Tomáš Froněk, vedoucí oddělení Factory Automation společnosti Siemens.

A s VR technologiemi se nesetkávají jen specialisté. „VR technologie využíváme jako doplněk školení bezpečnosti práce. Simulujeme tak například práci ve výškách nebo v nebezpečné zóně robotické linky, chystáme rozšíření o další scénáře,“ řekl mluvčí nošovické automobilky Hyundai Petr Michník.