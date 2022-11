Se sígry jsem se musel sžít, abych zachytil tu syrovost, říká fotograf Viktor Kolář

Hvězda s vaším jménem přibyla nedávno na Jantarovém schodišti slávy v Dolní oblasti Vítkovic. Jak ocenění vnímáte?

Cena, tak jako vše v mém životě, přišla v pravou chvíli. Skutečnost, že jsem ji získal za celoživotní dílo, z ní dělá cenu platinovou. Je toho dost, co jsem za ty roky vytvořil, a jsem nesmírně šťastný, že fotografie Ostravy, kterým jsem upsal svůj život, zaujaly i lidi kolem mě. Teď vím, že budou vždy v dobrých rukou a na dobrém místě. Věřím, že tak jako já jsem se postaral o otcův fotografický archiv, se jednou někdo postará o ten můj.

Ostravu jste fotil od 60. let. Čím vás tak zaujala?

Je to nesmírně syrové, ale nádherné město a stejní jsou tady i lidé. Jsou zoceleni tímto místem a já miluji, když se můžu toulat ulicemi a hledat momenty, které tuhle ryzost dokážou zachytit. Někdo by řekl: Ostrava? Vždyť to je město uhelného prachu a špíny. Co krásného se tam dá nafotit? Ale když se jí člověk dostane pod kůži, ta ryzost na něj promluví. Chce to samozřejmě spoustu času a trpělivosti a ta mi naštěstí nikdy nechyběla.