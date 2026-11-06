Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Věznice chystají historicky první dny otevřených dveří. Každého ale dovnitř nepustí

Autor:
  11:20

„Falešná“ cela, kde se kadeti učí zásah proti problémovým vězňům. Cvičí je vedoucí oddělení vstupního vzdělávání Robin Horáček. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Věznice v Ostravě, Karviné a Opavě chystají návštěvnické okruhy pro historicky první dny otevřených dveří. Vězeňská služba České republiky otevře brány nápravných zařízení po celé republice 15. a 25. listopadu.

Na rozdíl od prohlídek hradů či jiných institucí bude okruh návštěvníků omezený věkem od osmnácti let. Z prohlídek budou kvůli bezpečnosti vyloučeni lidé s trestní minulostí a nesmějí se jich účastnit ani příbuzní vězněných, kteří chodí na běžné návštěvy.

Ukážeme zázemí zaměstnanců i jejich výstroj a výzbroj. Personalisté budou připraveni ve sportovním sálu s informacemi o možnostech nástupu do služebního poměru.

„Na webech věznic spustíme v pátek odpoledne registrace. Zájemci tam najdou formulář, který vyplní, včetně čísla občanského průkazu nebo cestovního pasu. Na základě perlustrace pak obdrží e-mail s informací, zda mají prohlídku zajištěnou,“ popsala mluvčí Věznice Heřmanice Melanie Mrlinová.

Po oba dny provedou zaměstnanci pět skupin po dvaceti lidech. „Očekáváme větší zájem a počítáme s opakováním akce v příštím roce,“ doplnila. Během okruhu heřmanickou věznicí nahlédnou návštěvníci do cel, podívají se do výslechové místnosti, soudní síně, zdravotního střediska, kaple či na pracoviště odsouzených. „Ukážeme také náš vozový park,“ řekla Mrlinová.

Otevře rovněž Vazební věznice Ostrava v centru města. Návštěvníci uvidí standardní celu, krizovou celu, kapli, knihovnu, eskortní autobus, prostory pro návštěvy a mnoho dalšího.

Předčasné Vánoce za mřížemi. Vězni opravili stará kola a darovali je svým dětem

„Ukážeme zázemí zaměstnanců i jejich výstroj a výzbroj. Personalisté budou připraveni ve sportovním sálu s informacemi o možnostech nástupu do služebního poměru,“ uvedla vedoucí sekretariátu ředitele vazební věznice Marie Bílková.

Lidé si budou moci prohlédnout také vycházkové dvory. „Za příznivého počasí se hosté podívají i na zahradu na střeše budovy,“ doplnila. Podobný okruh připravuje věznice v Karviné.

Dny pro veřejnost chystá věznice v Opavě, kde se nacházejí také cely nejpřísnější nápravné skupiny pro odsouzené ženy. „Z bezpečnostních i hygienických důvodů se návštěvníci nedostanou všude,“ podotkla mluvčí Barbora Šumberová. Na návštěvníky se připravuje i detenční ústav v Krnovské ulici.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Dlažební kostka nemá být program. Taťána Malá o financování ČT a ČRo i protestech

Premium
Taťána Malá (ANO)

Koncesionářské poplatky jsou nespravedlivé, říká v rozhovoru pro iDNES.cz šéfka poslanců hnutí ANO Taťána Malá k vládnímu návrhu i postupu při prosazování změn financování veřejnoprávních médií....

Už není konkurence, jen síla kapitálu. Knihkupec o riziku predátorských e-shopů

Premium
Nezávislý knihkupec Jan Becher z Frýdku-Místku se obává o rozmanitost knižního...

Knihkupectví nezávislá na velkých řetězcích mizí z měst po celé republice. Dvoupatrová Kapitola Jana Bechera ve Frýdku-Místku patří k největším, které se stále drží. Kvůli výjimečně široké a kvalitní...

Proč Arabové hltají izraelský seriál Fauda? Zvědavost i to, že „naši“ už nejsou naši

Premium
Lior Raz (vpravo) v seriálu Fauda

Izraelský seriál Fauda trhá rekordy sledovanosti ve státech, kde by to asi nikdo nečekal. Vysvětlení, proč Arabové seriál s takovou oblibou sledují, může být několik.

Baník - Plzeň 0:4, po dvou čistých kontech výprask. Gabriel byl blízko hattricku

Sestřih zápasu
Plzeňský Adam Gabriel se snaží udržet míč před ostravským Matúšem Kmetěm.

Dva zápasy a půlku třetího vydrželi fotbalisté Baníku bez inkasované branky. Po poločase utkání 13. kola Chance Ligy s Plzní se jim ale obrana sesypala jako domeček z karet. Východočeši v Ostravě...

Kamenná hutní pec získá původní podobu, jiná už na Moravě a ve Slezsku není

Obnova dřevouhelné vysoké pece na Drakově v roce 2026.

Vznikla počátkem 19. století, železo se v ní tavilo jen několik dekád a pak dlouhou dobu chátrala. Cennou technickou památku teď odborníci kompletně obnovují a konzervují. Dřevouhelná vysoká pec u...

Věznice chystají historicky první dny otevřených dveří. Každého ale dovnitř nepustí

„Falešná“ cela, kde se kadeti učí zásah proti problémovým vězňům. Cvičí je...

Věznice v Ostravě, Karviné a Opavě chystají návštěvnické okruhy pro historicky první dny otevřených dveří. Vězeňská služba České republiky otevře brány nápravných zařízení po celé republice 15. a 25....

6. listopadu 2026  11:20

Zaměstnanci MHD se zapojili do projektu 100 statečných. Pomůže zlepšit kondici

Řidič autobusu Roman Strnad je jedním ze sta účastníků projektu Sto statečných....

Dopravní podnik Ostrava ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity spustil unikátní projekt Sto statečných, jehož cílem je zlepšit fyzickou a psychickou kondici zaměstnanců. Stovka...

6. listopadu 2026  5:49

Soud změnil výsledky voleb v Havířově, mandátu se tak dočkal někdo jiný

ilustrační snímek

Krajský soud v Ostravě změnil po přepočítání hlasů složení zastupitelstva magistrátu v Havířově na Karvinsku. Soud zjistil, že čtyřem kandidátům Hnutí pro Havířov nebylo započítáno po 32 hlasech. Po...

5. listopadu 2026  14:21,  aktualizováno  17:39

Pokuta i stopka pro řidiče. Soud rozdal tresty za tragickou nehodu na přejezdu

U Karviné se střetl vlak s kamionem. Strojvedoucí srážku nepřežil. (24. ledna...

Okresní soud v Karviné potrestal přepravní firmu, jejího dispečera a řidiče za tragickou srážku rychlíku s nákladním autem na přejezdu v Dolní Lutyni z ledna 2024. Při nehodě zemřel strojvedoucí a...

5. listopadu 2026  16:44

Nenechte Evropu jen politikům. Europe Direct Ostrava ukáže, jak se zapojit

Ve spolupráci
Společná fotografie účastníků evropského občanského panelu o odolnosti...

O evropských tématech mohou lidé z Moravskoslezského kraje diskutovat z domova i na místních akcích. Informační středisko Europe Direct Ostrava nabízí bezplatné informace, besedy a veřejné debaty. Do...

5. listopadu 2026

Po dvaceti letech má Třinec nového primátora. Volbu provázely spory o náměstky

Po dvaceti letech v čele Třince končí éra Věry Palkovské. Novým primátorem...

Po dvaceti letech v čele Třince končí éra Věry Palkovské. Novým primátorem zastupitelé zvolili Mariana Plucnara z uskupení Volte Třinec, který povede koalici s KDU-ČSL a Společně pro Třinec. Rušné...

5. listopadu 2026  13:35

Z obecního účtu zmizelo 19 milionů. K soudu půjde exstarosta i účetní

ilustrační snímek

Krajský soud v Ostravě v listopadu otevře kauzu bývalého starosty Čakové Emiliána Janči a účetní Dagmar Krejčí, kteří jsou obžalováni ze zpronevěry téměř 19 milionů korun z obecního rozpočtu. Dvojice...

5. listopadu 2026  11:51

VIDEO: Opilý řidič s kamionem kličkoval po D1, při kontrole sotva stál na nohou

Řidič kličkujícího kamionu s návěsem jel po D1 nebezpečně pomalu a bezdůvodně...

Podezřele kličkující kamion s návěsem, jehož řidič jel nebezpečně pomalu a bezdůvodně přejížděl mezi pruhy, zastavili dopravní policisté na dálnici D1 na Novojičínsku. Pětačtyřicetiletý cizinec...

5. listopadu 2026  10:23

Splašená kobyla uvázla v bahnitém potoce, vyprostit ji museli hasiči

Tři jednotky hasičů zasahovaly u Studénky, kde se splašená kobyla propadla do...

Hasiči ve Studénce na Novojičínsku pomáhali splašené kobyle, která se zaběhla do bahnitého potoka a nemohla z něj sama ven. Pomocí speciálních obleků, hadic a ohlávky se koně podařilo bezpečně navést...

5. listopadu 2026  8:51

Jak tvrdý je střet s Evropou. Ostravanky znovu narazily, podlehly agresivitě Girony

O balon bojují Iyana Martinová (vlevo) z Girony a Lucie Válková z SBŠ Ostrava.

Snažily se hrát rychle, bojovaly, ale doplácely na hodně ztrát a nepřesnou střelbu. Basketbalisty SBŠ Ostrava ve čtvrtém utkání skupiny K EuroCupu podlehly španělské Gironě 58:86 a postup se jim...

5. listopadu 2026  7:45

Věž ostravské radnice bude kvůli rekonstrukci až do jara uzavřená

Nová radnice s vyhlídkovou věží

Modernizace čeká od začátku listopadu frekventované informační centrum v ostravské Nové radnici, které slouží zároveň jako vstup na vyhlídkovou věž. Rekonstrukce za osm milionů přinese rozšíření a...

5. listopadu 2026  6:47

Děti zůstávaly na zastávkách, protože autobus nepřijel. Kraj už výpadky vyřešil

Autobus dopravce Z-Group bus.

Nekončící výpadky autobusových spojů na Novojičínsku i v dalších částech kraje, které začaly letos v létě, už by měly být minulostí. Část linek nově obsluhuje jiný dopravce. Společnost Z-Group, která...

4. listopadu 2026  15:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×