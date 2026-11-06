Na rozdíl od prohlídek hradů či jiných institucí bude okruh návštěvníků omezený věkem od osmnácti let. Z prohlídek budou kvůli bezpečnosti vyloučeni lidé s trestní minulostí a nesmějí se jich účastnit ani příbuzní vězněných, kteří chodí na běžné návštěvy.
Ukážeme zázemí zaměstnanců i jejich výstroj a výzbroj. Personalisté budou připraveni ve sportovním sálu s informacemi o možnostech nástupu do služebního poměru.
„Na webech věznic spustíme v pátek odpoledne registrace. Zájemci tam najdou formulář, který vyplní, včetně čísla občanského průkazu nebo cestovního pasu. Na základě perlustrace pak obdrží e-mail s informací, zda mají prohlídku zajištěnou,“ popsala mluvčí Věznice Heřmanice Melanie Mrlinová.
Po oba dny provedou zaměstnanci pět skupin po dvaceti lidech. „Očekáváme větší zájem a počítáme s opakováním akce v příštím roce,“ doplnila. Během okruhu heřmanickou věznicí nahlédnou návštěvníci do cel, podívají se do výslechové místnosti, soudní síně, zdravotního střediska, kaple či na pracoviště odsouzených. „Ukážeme také náš vozový park,“ řekla Mrlinová.
Otevře rovněž Vazební věznice Ostrava v centru města. Návštěvníci uvidí standardní celu, krizovou celu, kapli, knihovnu, eskortní autobus, prostory pro návštěvy a mnoho dalšího.
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„Ukážeme zázemí zaměstnanců i jejich výstroj a výzbroj. Personalisté budou připraveni ve sportovním sálu s informacemi o možnostech nástupu do služebního poměru,“ uvedla vedoucí sekretariátu ředitele vazební věznice Marie Bílková.
Lidé si budou moci prohlédnout také vycházkové dvory. „Za příznivého počasí se hosté podívají i na zahradu na střeše budovy,“ doplnila. Podobný okruh připravuje věznice v Karviné.
Dny pro veřejnost chystá věznice v Opavě, kde se nacházejí také cely nejpřísnější nápravné skupiny pro odsouzené ženy. „Z bezpečnostních i hygienických důvodů se návštěvníci nedostanou všude,“ podotkla mluvčí Barbora Šumberová. Na návštěvníky se připravuje i detenční ústav v Krnovské ulici.