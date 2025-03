V podhůří Jeseníků se plánuje na čtyřicet větrníků, začíná posuzování záměru

Bruntálsko řeší postavení nových větrných farem. „V současnosti vstoupily do procesu EIA na Bruntálsku čtyři záměry,“ informovala mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.

Až sedmnáct turbín by mohlo vyrůst v katastru Lomnice u Rýmařova, tři u města Břidličná a až deset nedaleko Velké Štáhle. Projekty tam vznikaly ve spolupráci s tamními samosprávami.

„Součástí dohody je dodávat na každé odběrové místo stanovené množství elektřiny zdarma a také platby pro obec,“ sdělil starosta Velké Štáhle Jiří Benč. Doplnil, že stavba větrných turbín se v obci skloňuje už dvě desítky let, lidé o ní i hlasovali a většina ji akceptuje.

Bonusy pro obec i každou domácnost by znamenal vznik větrného parku i v Lomnici. Také tamní starostka Barbara Vojtíšková potvrdila, že se stavbou většina lidí souhlasila. Investorem je v obou případech skupina Redwood Capital.

Další trojici větrníků plánuje u města Břidličná firma MTX Renewables. Jako zdroj energie by měly sloužit tamnímu výrobci válcovaných polotovarů z hliníku Al Invest, který také patří k MTX Group.

I tady došlo k dohodě s městem. „Břidličná získá příspěvek z každé vyrobené megawatthodiny. Peníze půjdou do rozvoje města, právě řešíme například nákladný projekt na rekonstrukci Společenského domu, kde by nám to velmi pomohlo,“ konstatoval starosta Miroslav Kladníček s tím, že peníze na investice a možnost využití energie z obnovitelných zdrojů rozhodla o tom, že město kývlo.

Posledním místem, kde začal proces EIA, je území Horních Životic. Tam chce společnost MTX Renewables stavět sedm turbín.

Bouřlivé diskuze

S oznámením záměrů a jejich vstupem do administrativního procesu odstartovala také bouřlivá diskuse. Větrný park u Horních Životic řeší lidé na sociálních sítích a proti stojí i tamní samosprávy.

„Připravujeme nesouhlasné stanovisko s požadavkem, aby byl projekt kompletně posuzován podle zákona o vlivu staveb na životní prostředí EIA. Investorem předložená dokumentace nepostihuje všechny dopady na životní prostředí a krajinu ani reálný dopad na život lidí,“ komentoval například starosta Horního Benešova Pavel König.

Dodal, že o věci nikdo předem nevěděl. „Nedostatečnou, vlastně vůbec žádnou komunikaci investora ve vztahu k obyvatelům okolních obcí i samotných Horních Životic považuji za nepochopitelnou a kontraproduktivní.“

To potvrdil i starosta blízkých Svobodných Heřmanic Jiří Nowický. „Chystáme se postupovat společně,“ upřesnil.

Dvě stě metrů...

Zástupci Horních Životic se k problému odmítli vyjádřit. Připomínky padly i k projektu u Velké Štáhle, podalo je mimo jiné Hnutí Duha Jeseníky.

„Lokalita mezi Malou Štáhlí, Velkou Štáhlí a Břidličnou je součástí malebné podhorské krajiny, v podstatě nedotčené zástavbou. Povolením výstavby deseti větrných elektráren s obřími parametry o výšce přes dvě stě metrů by došlo k zásadnímu narušení krajinného rázu,“ uvedl koordinátor hnutí Ivo Dokoupil.

Zmínil i významný zábor a poškození zemědělské půdy, možné dopady na migrační trasy velkých savců či nejasnosti okolo doby trvání stavby a zatížení lokality během ní.

„Rizikem také je nejasný majetkový původ některých investorů a možné přeprodávání hotových stožárů se zánikem povinnosti odvádět slibované peníze nebo povinnosti hradit likvidaci po 25 letech provozu.“

V těchto dnech záměrům končí termíny pro připomínkování. Poté krajský úřad podklady i připomínky posoudí a rozhodne, v jakém rozsahu se dál prověří.

Hejtmanství má územní studii, jež vyhodnocuje limity umístění větrných elektráren. „Samotná realizace záměrů je pak záležitostí primárně v souladu s územními plány obcí či měst. Mají možnost je na svém území vyloučit, regulovat či usměrňovat,“ uvedla Birklenová.

Problematika ale naráží i na nehotovou legislativu. Není hotový zákon o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie ani Územní rozvojový plán, jenž vymezí oblasti pro stavbu obnovitelných zdrojů.