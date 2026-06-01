„Od mého domu je to 450 až 500 metrů, to je nepřijatelné. Návrh počítá se stožáry vysokými přes dvě stě metrů. Jde o nepřiměřený zásah do kvality života i do místní krajiny,“ popsal Petr Brak, obyvatel Starých Heřminov.
Těsně u obce má vzniknout zóna Kamenný vrch, kde už se rýsuje i konkrétní energetický projekt. Z druhé strany stát navrhl jednu zónu Liščí vrch. Místní žádají vyřazení celého území z akceleračních zón.
Upozorňují na rizika ohrožení zdraví, poddolovanost území po historické těžbě či kumulaci více záměrů a argumentují i narušením krajiny a životního prostředí. „Máme tady chráněné druhy ptáků – luňáky, jeřáby, z Harty sem zalétá orel mořský,“ nastínil Brak.
Boj o větrníky kousek za domem. Stát řeší, kde mohou obří elektrárny stát
Staroheřminovští proto založili sdružení, peticí vyzvali své zastupitele, aby odmítli větrné elektrárny a poslali připomínky ministerstvu. Ty kromě spolku posílají i jednotlivci, někteří sami, jiní je nosí na obecní úřad, odkud poputují společně.
„Přesný počet připomínek neznáme, právě je počítáme. Jde zhruba o padesát až šedesát lidí,“ uvedla starostka Starých Heřminov Daniela Skotnicová.
Navrhované oblasti připomínkovala i obec, stejně jako samosprávy v okolí. Nedaleká radnice v Horním Benešově rovněž nabídla lidem pomoc. „Zveřejnili jsme mimo jiné šablony, které lidé mohou vyplnit a připomínky poslat. Vím zhruba o deseti patnácti, kteří to využili,“ avizoval starosta Horního Benešova Pavel König.
Kvůli turbínám a navržené akcelerační oblasti Jakartovice se už koncem dubna na jednání zastupitelů sešli lidé také v Kružberku na Opavsku. Hlasovací síň zaplnili do posledního místa. „Přišli dát najevo svůj nesouhlas,“ konstatoval starosta Miroslav Klimčík a dodal, že obec už návrh připomínkovala.
A připomínkují i lidé. „Námitek je na padesát stran, už jsme je podali,“ konstatoval obyvatel Kružberka a předseda tamního spolku Za rozvoj Kružberka Jiří Focht. „Ještě dnes připomínky podají i místní myslivci,“ dodal.
Hlavním argumentem je chráněná krajina a skutečnost, že řeka Moravice je zdrojem pitné vody pro Ostravsko. „Velkým rizikem je kumulace škodlivých látek, které by mohly vodu postupně kontaminovat,“ nastínil Focht a zmínil používané oleje a nemrznoucí směsi pro turbíny i chemikálie uvolňující se z lopatek.
„Návrh je dělaný od stolu, nedotažený, od jedné zóny ke druhé jako přes kopírák,“ zhodnotil Focht.
Větrníky přehluší jen vítr. Nebo cirkulárka
Obyvatele Lhotky u Litultovic na Opavsku zajímá navrhovaná oblast Moravice. Několik turbín už tam totiž stojí a rizika tak znají. „Když nefouká vítr, aby to přehlušil, nebo někdo neřeže dřevo, tak lidé, kteří na turbíny přímo vidí, je také slyší,“ popsal starosta Jan Houdek.
Jde o větrníky s výškou do sta metrů, asi kilometr od obce. V akceleračních oblastech ale mají vznikat více než dvousetmetrové stožáry. „V některých místech necelých 600 metrů od zástavby, to je nedostatečné,“ pokračoval starosta s tím, že obec už věc připomínkovala.
Přidávají se jednotlivci. „Vím u nás asi o pěti kvalifikovaně napsaných připomínkách,“ uzavřel starosta obce se dvěma sty obyvateli.