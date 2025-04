Větrný park u polských hranic dostal zelenou, ministerstvo s plánem souhlasí

Závazné stanovisko k vlivům na životní prostředí je klíčovým podkladem pro navazující povolovací řízení.

Obě obce výstavbu podporují. Starosta Třebomi Jaroslav Vlk připomíná, že větrníky už k místní krajině neodmyslitelně patří. „Od nás je z přilehlého Polska vidět zhruba čtyřicet sloupů větrných elektráren, takže nějaké další už situaci neovlivní,“ uvedl.

„Navíc z této elektrárny bude mít přínos obec i obyvatelé. Obec už dostává od investora peníze na odpady, chystají se dohody s obyvateli, kteří by tak mohli mít elektřinu levnější nebo úplně zdarma,“ dále vysvětlil starosta.

Větrný park má vzniknout mezi obcemi Třebom a Sudice na Opavsku poblíž česko-polských hranic. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Souhlas zaznívá také ze Sudic. „Snažíme se o to už osm let, jsme rádi. Schválili to v referendu i samotní občané. Získáme díky tomu třeba levnější energii pro školu a podobně,“ řekl starosta Petr Halfar.

Záměr společnosti RenoEnergie počítá s napojením turbín na rozvodnou síť a s úpravou přístupových cest.

V závěrečném stanovisku úředníci připustili varianty s pěti nebo osmi větrnými elektrárnami a konstatovali, že projekt nebude mít významné negativní dopady na životní prostředí.

Větrníky mají stát na pláních mezi oběma obcemi a nejbližší obytné domy jsou podle dokumentace vzdáleny více než kilometr. Odborníci posuzovali i možné vlivy na obce na polské straně hranice – i ty byly podle ministerstva zanedbatelné.