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Ne turbínám i dotěžení kamene z místního lomu. Lidé hlasovali v referendech

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  18:13

Větrné elektrárny se v Česku prosazují ztěžka. Problémem není často ani tak hlučnost, jako to, že podle lidí v konkrétních lokalitách jim obří větrníky kazí výhled do malebné krajiny. | foto: ČTK

Ne větrné energii vzkázali lidé ve Starých Heřminovech na Bruntálsku. V referendu s otázkou, zda souhlasí, aby obec nevyšla vstříc vzniku turbín v katastru obce, tam hlasovalo 78 procent oprávněných voličů a více než polovina byla pro blokování spolupráce. V Litultovicích na Opavsku se voliči postavili proti těžbě kamene.

„Výsledek platí a je pro nás závazný,“ konstatovala starostka Starých Heřminov Daniela Skotnicková s tím, že až se sejde nové zastupitelstvo obce, podrobněji výsledek vyhodnotí.

Souhlas s tím, aby obec neposkytla součinnost k přípravě ani realizaci větrných elektráren, v plebiscitu vyjádřilo 53,38 procenta voličů, kteří přišli k hlasovací urně.

„Nejde o konkrétní projekt výstavby větrných elektráren, pouze o prvotní jednání a nástin možné spolupráce s případným investorem,“ popsala již dříve starostka Skotnicová předmět hlasování.

Větrníky, market i lom. V Moravskoslezském kraji se uskuteční sedm referend

V obci se téma řeší několik let a lidé v dřívější anketě podle starostky vyjádřili souhlas. Nedávné diskuse o akceleračních zónách však téma znovu otevřely. „Na veřejném projednání bylo proti zónám asi 60 procent obyvatel. Proto jsme se rozhodli pro referendum,“ vysvětlila důvod hlasování Skotnicová.

O větrných parcích souběžně s komunálními volbami rozhodovali také lidé v Zátoru a Horním Benešově, výsledky ještě nejsou k dispozici.

O obnově těžby kamene v nedalekém lomu hlasovali lidé v Litultovicích na Opavsku. Soukromá firma tam chce obnovit těžbu v lomu, který je od roku 1994 v režimu rekultivace, hodlá dotěžit zbytkové zásoby.

Referendum k urnám přivedlo 58 procent voličů. A 89 procent z nich bylo pro to, aby obec činila veškeré kroky k blokování těžby. „Místní referendum je platné. Odpověď je závazná,“ informovala tamní volební komise.

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