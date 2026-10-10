„Výsledek platí a je pro nás závazný,“ konstatovala starostka Starých Heřminov Daniela Skotnicková s tím, že až se sejde nové zastupitelstvo obce, podrobněji výsledek vyhodnotí.
Souhlas s tím, aby obec neposkytla součinnost k přípravě ani realizaci větrných elektráren, v plebiscitu vyjádřilo 53,38 procenta voličů, kteří přišli k hlasovací urně.
„Nejde o konkrétní projekt výstavby větrných elektráren, pouze o prvotní jednání a nástin možné spolupráce s případným investorem,“ popsala již dříve starostka Skotnicová předmět hlasování.
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Větrníky, market i lom. V Moravskoslezském kraji se uskuteční sedm referend
V obci se téma řeší několik let a lidé v dřívější anketě podle starostky vyjádřili souhlas. Nedávné diskuse o akceleračních zónách však téma znovu otevřely. „Na veřejném projednání bylo proti zónám asi 60 procent obyvatel. Proto jsme se rozhodli pro referendum,“ vysvětlila důvod hlasování Skotnicová.
O větrných parcích souběžně s komunálními volbami rozhodovali také lidé v Zátoru a Horním Benešově, výsledky ještě nejsou k dispozici.
O obnově těžby kamene v nedalekém lomu hlasovali lidé v Litultovicích na Opavsku. Soukromá firma tam chce obnovit těžbu v lomu, který je od roku 1994 v režimu rekultivace, hodlá dotěžit zbytkové zásoby.
Referendum k urnám přivedlo 58 procent voličů. A 89 procent z nich bylo pro to, aby obec činila veškeré kroky k blokování těžby. „Místní referendum je platné. Odpověď je závazná,“ informovala tamní volební komise.