„Pro nás je teď nejdůležitější výsledek referenda. Podle toho se potom bude rozhodovat, jak se půjde dál,“ potvrdila starostka Ryžoviště Eva Lašáková.
Podklady k vyvolání referenda předala skupina místních obyvatel na ustavujícím obecním zastupitelstvu. Před hlasováním by se ještě měla uskutečnit beseda s odborníky, kde mají lidé dostat informace o dopadech větrných elektráren i o tom, co projekt obci přinese.
Nedostatek informací patřil podle starostky Lašákové k hlavním problémům dosavadních příprav.
Nyní investor spustil web projektu, kde nabídku zveřejnil. Ryžoviště má například získávat 3,3 milionu korun ročně, domácnosti s trvalým bydlištěm pak mohou nakupovat silovou elektřinu za 1 500 korun za MWh bez DPH.
„Kdyby to tak udělali hned, tak jsme mohli všechno vědět dříve a třeba by někteří občané měli i jiný názor,“ komentovala posun starostka.
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Neničte nám to naše nic. Na Bruntálsku protestují proti stavbě větrníků
Souhlasné stanovisko kraje se studií EIA vydané minulý týden je podmíněno řadou opatření týkajících se například ochrany ptáků a netopýrů, hluku nebo dopravy při stavbě.
Podmínkou je například instalace ultrazvukových detektorů netopýrů, po spuštění elektráren bude muset investor sledovat úhyny ptáků a netopýrů po dobu dvou let. Na vybraných věžích má být i systém, který může při riziku kolize provoz elektrárny omezit či zastavit.
Kraj investorovi ukládá i povinnost řešit s obcí třeba i poškození místních silnic. Obavy z jejich poničení totiž patřily při červencovém veřejném projednání k nejčastějším. Souhlasná EIA sama o sobě stavbu nepovoluje. Investor musí získat další potřebná rozhodnutí, souhlasy a případné výjimky.
V Ryžovišti s dalšími kroky počkají na výsledek referenda. „To je pro nás nyní základem dalšího postupu,“ zopakovala Lašáková.
Větrné elektrárny mají stát mezi obcemi Ryžoviště a Lomnice v jižní části Bruntálska, poblíž hranic Moravskoslezského a Olomouckého kraje.
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