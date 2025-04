„U nás v obci jsme před více než dvaceti lety měli osm hospod. Pak postupně zavíraly, teď jich zbyla jen polovina,“ popsal například starosta Mořkova na Novojičínsku Adam Kučera.

Obec sama nedávno složitě sháněla nájemce do prostor restaurace na místním koupališti. „Zajistit provozovatele do gastra je dnes extrémní problém. My jsme navíc na koupaliště měli dotaci, s tím je navázané i to, že nemůžeme pronájem nabízet za sníženou cenu, ale za vypočítanou tržní,“ podotkl Kučera. „Z okolních obcí vím, že nabízejí pronájem hospody třeba za symbolickou stovku na rok, jen aby ji udrželi v provozu.“