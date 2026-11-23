„Máme vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Příjem nabídek končí 4. prosince. Pokud se nám podaří vysoutěžit dodavatele v termínu, přípravné stavební práce by mohly začít v lednu 2027,“ uvedla mluvčí Diecézní charity ostravsko-opavské Sylva Lejsková.
Podle podmínek dotace musí být stavba zkolaudovaná do konce roku 2028. Dotaci organizace získala prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu ministerstva pro místní rozvoj. „Předpokládané náklady jsou vyčísleny na sto milionů. Zbývající část musíme uhradit z jiných zdrojů,“ doplnila Lejsková.
Vesnička soužití vznikla ve slezskoostravské části Muglinov v roce 2002 jako model soužití romských, neromských a smíšených rodin, které přišly při povodních v roce 1997 o bydlení. Tvoří ji třicet domků s předzahrádkami, zahradami, komunitním centrem i nabídkou sociálních služeb. Hlavním iniciátorem projektu za celkem 66 milionů byl sociální pracovník Kumar Vishwanathan.
Původně mělo být domů téměř jednou tolik, na to ale peníze nestačily. Na větší variantu však už byly připravené inženýrské sítě a komunikace, na které se teď stavebníci při nové výstavbě napojí.
|
Romům kdysi pomáhal z unimobuňky. Teď se chci stát Čechem, říká vyznamenaný Ind
Nová řadová výstavba podle projektu Karla Siudy naváže na tu stávající. Půjde o nájemní sociální bydlení, což vyplývá z podmínek evropské dotace i města Ostravy. To organizaci v zájmu rozšíření nedostatkového sociálního bydlení darovalo na dostavbu pozemek za pět milionů korun.
„Cílovou skupinou jsou lidé v bytové nouzi nebo osoby, které jsou bytovou nouzí bezprostředně ohrožené,“ shrnula Lejsková. „Může jít o rodiny s dětmi, osoby z etnických či národnostních menšin, lidi z majoritní společnosti s nízkými příjmy.“
Bývalý náměstek primátora pro sociální záležitosti Zbyněk Pražák v minulosti zmínil, že by v nových řadovkách mohli najít bydlení třeba někteří obyvatelé osady Bedřiška v Mariánských Horách, které hrozí likvidace.
Obyvatelé Vesničky soužití její rozšíření většinou vítají. „Je tady krásné bydlení. Nájem není na dnešní poměry vysoký. Přála bych to i dalším lidem, kteří to potřebuji. Tak ať se staví,“ řekla před časem dlouholetá obyvatelka osady Petra Ságnerová.
Unikátní Vesnička soužití stojí v ostravské části Muglinov.
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License