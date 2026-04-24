Měsíční je hotová, Mléčná dráha a Ryby finišují. Krajinu břidlice ozdobí vesmírné lavičky

Žaneta Motlová
  6:33
Napřed betonový skelet, pak kus po kusu obklad z břidlice a na závěr dřevěná plocha k posezení. Lidé mohou nově shlížet na Bruntál z unikátní vesmírné lavičky, nazvané Měsíční. Ta je jedním ze sedmi fotopointů, jež propojí lokality geoparku Krajina břidlice.
V Bruntálu vznikla Měsíční lavička. | foto: město Bruntál

Budišovská lavička Pod Mléčnou dráhou má hotový betonový skelet. Začíná se s břidlicovým obkladem.
Vizualizace budišovské lavičky Pod Mléčnou dráhou.
Vizualizace Měsíční lavičky, která vznikla v Bruntálu.
Vjezd motorových vozidel k rozhledně Halaška je zakázán. Parkoviště zájemci...
Další vesmírné lavičky už vznikají v Budišově nad Budišovkou a Odrách. Kompletně hotový by ojedinělý projekt měl být do tří let.

„Je tu krásný výhled, chodí tudy spousta lidí a při večerních procházkách mě tu často doprovází měsíc nad hlavou,“ vysvětlil výběr Měsíční lavičky a její polohy, odkud je vidět široké okolí, místostarosta Bruntálu Radek Zatloukal.

Národní geopark odhaluje návštěvníkům unikátní krajinu i pohnutou historii

Objekt ve tvaru úplňku, jehož dřevěná část zároveň tvoří měsíční srpek, se nachází na kopci mezi Vodárenským vrchem a sídlištěm Dolní v Bruntále. Je prvním z fotopointů, jež postupně vzniknou na sedmi místech oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů.

Budišovská lavička Pod Mléčnou dráhou má hotový betonový skelet. Začíná se s břidlicovým obkladem.

Lavičky vyrobené z materiálů tradičních pro tuto oblast a inspirované vztahem mezi Zemí a vesmírem jsou projektem spolku Krajina břidlice. Autorem jejich podoby je Lumír Moučka, který kromě Měsíční navrhl také lavičku Sluneční, Polárku, Polední, Magnetickou, Nov, Pod Mléčnou dráhou a Rybu.

Objekt Pod Mléčnou dráhou, kde plochu k sezení kryje oválná klenba, vzniká nad Budišovem nad Budišovkou. „Máme už celý betonový monolit a první dvě řady obložené břidlicí,“ ohlásil starosta Patrik Schramm.

Hotovo bude do dvou týdnů. Lidé odtud mohou shlížet na město i rozhlednu za ním.

Jen místní břidlice. Obklad je ale složitý

V Odrách se na Veselském kopci, na stezce k Flascharovu dolu přímo nad tamní geologickou expozicí, rodí třetí z laviček – Ryby. „Ztvárňuje dvě ryby, které vyskakují z vody. Je vybetonovaný skelet a bude se obkládat břidlicí,“ řekla vedoucí odboru kultury a školství oderské radnice a předsedkyně spolku Krajina břidlice Alena Zemanová.

Dodala, že právě obklad břidlicí, která je pro oblast typickým materiálem, není jednoduchý. „Jednotlivé kameny musíte vybírat tak, aby na sebe navazovaly a seděly přesně vedle sebe.“ Hotovo bude do měsíce.

Města chtějí připomenout těžbu, v břidlicovém dole svezou návštěvníky loďky

Vznik trojice laviček umožnil krajský dotační program na podporu cestovního ruchu. Zástupci spolku právě jednají s dalšími městy a obcemi o umístění zbylé čtveřice vesmírných fotopointů.

„Jakmile padne rozhodnutí, ještě letos bychom nechali zpracovat projekty a začali zajišťovat peníze,“ nastínila další vývoj Zemanová.

Doplnila, že lavičky jsou fotopointy, ale i výtvarnými díly umístěnými v přírodě. Aby do krajiny nenásilně zapadaly a souzněly s ní, jsou výhradně z tradičních materiálů.

S vesmírem už Krajinu břidlice pojí rozhledna

K vesmírnému pojetí spolek inspiroval jeho předchozí projekt. „Astronomií jsme se začali zabývat, když jsme v Budišově nad Budišovkou budovali rozhlednu Halaška, která propojuje Krajinu břidlice s vesmírem. Budišovský rodák František Ignác Kassián Halaška byl astronom a studoval vesmír,“ objasnila Zemanová.

Budišovská rozhledna má i skleněnou střechu a stojí mimo zdroje světelného znečištění, unikátní tedy může být nejen pohled z její plošiny dolů, ale i vzhůru.

Rozhledna nese jméno vědce a rodáka Halašky. Budou i další

Spolek Krajina břidlice je sdružením obcí a měst z oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Zaměřuje se na turistickou, kulturní, vzdělávací a propagační činnost, která souvisí s historií těžby břidlice v oblasti. V roce 2022 získala celá oblast status národního geoparku.

Opilá řidička BMW srazila na chodníku dvě školačky. Utekla a přežila střet s vlakem

Premium
Místo nehody v obci Čeladná na Frýdecko-Místecku. (15. dubna 2026)

Nejprve lhostejnost a hazardování, pak zoufalství s touhou ukončit svůj život. Opilá řidička ve středu odpoledne v obci Čeladná na Frýdecko-Místecku při riskantním předjíždění srazila ve velké...

OBRAZEM: Macura končí s politikou. Podívejte, jak se z volebního vítěze stal vyvrhel

Lídr hnutí ANO a primátor Ostravy Tomáš Macura slaví jednoznačné vítězství v...

Téměř devět let byl Tomáš Macura prvním mužem Ostravy, vyhrál troje komunální volby a rovněž byl v předsednictvu hnutí ANO. Jenže před třemi roky primátor v hnutí upadl v nemilost, byl odvolán a...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Pardubice - Třinec 4:2. Východočeši ve finále odskakují, výhru dirigoval Červenka

Pardubičtí hráči slaví gól ve druhém finále proti Třinci.

Také druhé finále hokejové extraligy zvládly vítězně Pardubice, Třinec tentokrát přetlačily výsledkem 4:2. Triumf dvěma trefami a jednou asistencí dirigoval Roman Červenka. Série bude za stavu 2:0...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

23. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  21:28

Plavat se začne v Krnově nejpozději v září. Ve starém bazénu, či pod nafukovací halou

Bazén musí podle doporučení statičky zůstat vypuštěný. Přesný rozsah poškození...

Nejpozději v září by mohl otevřít krnovský krytý bazén. Vypuštěný zůstal loni kvůli problémům se statikou způsobeným stářím budovy i povodní, jež vyplavila zeminu pod ní. Podle statika jej lze...

23. dubna 2026  16:28

Před 70 lety Opavou jela poslední tramvaj. Zbyly úchyty trolejí i symbolický vůz

Poslední jízda. Éru tramvají uzavřel stejný vůz, který ji odstartoval....

Po osvobození v roce 1945 se to zdálo nemožné. Vybombardovaná Opava byla v žalostném stavu, po odsunu výrazně ubylo obyvatel. Opavské tramvaje však přesto v listopadu 1946 vyjely do ulic, i když ne...

23. dubna 2026  14:41

Karviná byla podezřelá i komisi. Šéf sudích volal Wolfovi: Říkali mi, že to není normální

Libor Kovařík, předseda komise rozhodčích FAČR

Další velké jméno, které se skloňuje v souvislosti s aktuální kauzou v českém fotbale. Šéf profesionálních sudích Libor Kovařík hovoří na jaře 2024 s karvinským primátorem a hlavou tamního klubu...

23. dubna 2026  11:19,  aktualizováno  11:36

Třineckému gólu ofsajd nepředcházel, říká extraliga. Ukázala záběry z modré čáry

Třinečtí hokejisté se radují z vyrovnání na 4:4.

Šlo o nejvíce sporný moment třetího finále hokejové extraligy. Předcházel třetímu třineckému gólu proti Pardubicím ofsajd, nebo ne? Podle Asociace profesionálních klubů (APK) nikoliv.

23. dubna 2026  11:25

S přesností lidského zápěstí, ale rychleji. V Ostravě spustili robotické operace

Díky vysoké přesnosti nástrojů mohou ostravští chirurgové, urologové,...

Až 350 operací ročně zvládne multioborový robotický operační sál, který ve středu slavnostně otevřela Městská nemocnice Ostrava. Výhod pro pacienty je hned několik - díky robotickému systému jsou...

23. dubna 2026  11:16

Co slíbili, to dodrželi. Red Arrows znovu přiletí na Dny NATO v Ostravě

Britské letouny Red Arrows při odpoledním nácviku v Ostravě při Dnech NATO....

Za rok se vrátíme, slibovali členové legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows po loňském vystoupení na zářijových Dnech NATO v Ostravě. A nešlo jen o pouhou zdvořilost. „Rudé šípy“ létající...

23. dubna 2026  8:39

OBRAZEM: Macura končí s politikou. Podívejte, jak se z volebního vítěze stal vyvrhel

Lídr hnutí ANO a primátor Ostravy Tomáš Macura slaví jednoznačné vítězství v...

Téměř devět let byl Tomáš Macura prvním mužem Ostravy, vyhrál troje komunální volby a rovněž byl v předsednictvu hnutí ANO. Jenže před třemi roky primátor v hnutí upadl v nemilost, byl odvolán a...

23. dubna 2026  6:16

Palyza a Svoboda v ráži, o ostravské výhře nad Olomouckem však rozhodl Godwin

Lukáš Palyza (v bílém) z Ostravy přihrává v zápase s Olomouckem.

Ostravští basketbalisté vyhráli úvodní duel v sérii předkola nad Olomouckem 81:77 a přiblížili se účasti v play off. Série se hraje na dvě výhry, druhý zápas je na programu v pátek v hale Hanáků.

22. dubna 2026  20:50,  aktualizováno  21:56

