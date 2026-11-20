Dnes se jmenují podle už neexistujících továren či obchodů nebo nesou název místa, které ovšem leží někde úplně jinde. Zastávky v Krnově proto v polovině prosince čeká velké přejmenování.
Nový název získá 34 z celkových 63 autobusových stání ve městě. Vybrat nová jména pomohli i občané prostřednictvím ankety.
„Nejvíce podnětů směřovalo k zastávkám Slévárna a Nemocnice. Jejich názvy vyvolaly největší zájem o změnu,“ popsal Daniel Bendík z odboru rozvoje města.
Průmyslový podnik už totiž u zastávky Slévárny dávno není. Zastarala i jména Prádelna, ČSAD, Jednota či Karnola.
A když někdo vystoupí z autobusu na zastávce Nemocnice, čeká jej k hlavní bráně zdravotnického zařízení ještě téměř půl kilometru dlouhá chůze.
Snadnější orientace
Při hledání nových jmen hrála roli vazba na konkrétní lokalitu, významnou dominantu, veřejnou instituci či turistickou atrakci. Cílem bylo usnadnění orientace.
„Jednou z nejvýraznějších změn bude přejmenování zastávek v okolí krnovské nemocnice. Dosavadní zastávka Nemocnice, hlavní brána bude nově Nemocnice. Naopak zastávka, která se dosud jmenovala Nemocnice, získá nové označení Albrechtická, věžák,“ uvedla krnovská mluvčí Dita Círová.
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Krnov dá autobusovým zastávkám nová jména, aby už lidi nemátla
Sjednoceny budou dříve různorodé názvy zastavení v průmyslové zóně a součástí změn je rovněž vznik zastávky Albert v Revoluční ulici. „Kvůli budoucímu přesunu pošty do obchodního domu se zastávka v Soukenické ulici přejmenuje z Pošty na Synagogu,“ poznamenala Círová.
Název Slévárna nahradí Obchodní centrum a jméno zastávky Karnola, závod 1 se změní na Čsl. armády. Ze zastávky Jednota v Krásných Loučkách bude Obchod, Prádelnu nahradí Pastýřská a ČSAD se promění na Albrechtickou, bytovky.
Nové názvy zastávek začnou platit v neděli 13. prosince společně se změnou jízdních řádů. V Krnově se kromě některých názvů a časů odjezdů promění i vybrané trasy MHD. Jde o linky 801, 802, 803, 805 a 807. Linka 806 přestane jezdit úplně a její obsluhu částečně převezmou linky 801 a 802.
Změny ve vedení autobusových linek v Krnově
Co se mění na jednotlivých linkách:
801 „modrá linka“, směr Nemocnice.
Směr Petrův důl.
802 „zelená linka“.
803 „červená linka“.
805 „žlutá linka“.
Linka 806 bude ZRUŠENA. Obsluhu částečně převezmou linky 801 a 802
807 „oranžová linka“.