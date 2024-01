Sto let vzniku Velké Ostravy připomene i hra z historie a dobový kabaret

Ke spojení došlo 1. ledna 1924, kdy se spojily Moravská Ostrava, Vítkovice, Přívoz, Mariánské Hory, Zábřeh nad Odrou, Hrabůvka a Nová Ves s takřka 114 tisíci obyvateli.

„To zvýšilo prestiž města, posílilo jeho vliv a zároveň znamenalo i značný rozvoj, protože ve městě přibyla sídla významných institucí a také řada cenných staveb,“ řekla Hana Šústková.

Dodala, že se Velká Ostrava rázem stala třetím největším městem, takže vyjednávací pozice starosty byly úplně jiné, než kdyby zodpovídal pouze za Moravskou Ostravu, Vítkovice a Mariánské Hory.

„To bylo zejména důležité proto, že průmyslová aglomerace, která tady vznikla už v devatenáctém století, byla řízená velmi živelně bez nějakého velkého zájmu státu, a to samozřejmě přinášelo celou řadu negativních jevů,“ vysvětlila ředitelka ostravského archivu.

Dodala, že ve městě díky spojení a posílení prestiže začaly vznikat státní úřady a o Ostravě se začalo hovořit na nejvyšší úrovni.

Projekty ve městě, zejména v meziválečném dvacetiletí, získávaly podle Šústkové nejen finanční podporu. Postavena byla celá řada důležitých budov jako například Nová radnice, která je dodnes největším radničním komplexem v zemi, a Krajský soud Ostrava.

„Objevovaly se i nové bankovní paláce a firemní sídla podniků, které v regionu fungovaly řadu let a bohatly z něj, ale neměly tady sídla. Ta byla ve Vídni, posléze v Praze a Brně,“ konstatovala Šústková.

Stoleté výročí mimo jiné připomene výstava ve foyer Nové radnice a různé přednášky. „Lidé se mohou těšit i na komentované prohlídky atraktivních míst, výtvarné dílny, tančírnu, obecní slavnosti i dobový kabaret,“ nastínila náměstkyně primátora pro kulturu Lucie Baránková Vilamová. „Specialitami projektu budou dvě hry s motivy z ostravské historie.“

S myšlenkou připomenutí výročí vzniku Velké Ostravy přišel místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu David Witosz (Piráti). Oslavy 100. výročí pak iniciovalo pět městských obvodů, nástupců sloučených obcí.

„Zrovna z Moravské Ostravy tehdy před sto lety tyto iniciativy přicházely, takže jsme se toho ujali. Jsem rád, že je to akce od nejmenších po největší, jak co se týče městských obvodů, tak toho, jak celé to připomenutí bude koncipováno. Šlo nám o to, aby v tom byly dějiny, kultura, zapojily se děti, školy a byla to opravdu oslava nás všech,“ řekl Witosz. Náklady na akce spojené s výročím budou kolem dvou milionů korun.