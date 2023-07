Spálení vlasů i zázračná voda. Vědmě hrozí za podvedení ženy pět let vězení

Sedmačtyřicetiletá obviněná oslovila poškozenou ženu v centru Ostravy v březnu letošního roku. Poté, co zjistila, že se dotyčná nachází v těžké psychické situaci, jí nabídla své věštecké služby s tím, že jí od potíží pomohou, ale bude ji to stát nějaké peníze.

„Následně měla poškozenou vyzvat k tomu, aby jí dala pár svých vlasů. Poté je zabalila do papírového kapesníku a řekla jí, že vlasy má i s kapesníkem spálit a něco si přát,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková.

Za tuto radu si od poškozené vyžádala 10 tisíc korun a domluvily se spolu na další schůzce. Ta se uskutečnila o tři dny později, opět v centru Ostravy. „Tentokrát ji obviněná měla předat svěcenou vodu s informací, aby se o půlnoci pomocí kapesníku touto potírala a poté její psychické problémy pominou,“ okomentovala mluvčí.

Že ani tato rada poškozené nepomůže, si přitom obviněná uvědomovala. Přesto si od ženy vyžádala další peníze, tentokrát dokonce 100 tisíc korun. Část peněz měla poškozená v hotovosti, zbytek vybrala z bankomatu. „Nakonec ji předala 90 tisíc korun a k tomu jí dala zlatý prsten,“ sdělila Michalíková.

Podvodnice se nakonec na policii přihlásila sama ve chvíli, kdy se dozvěděla, že po ní policie pátrá. Až do té doby přitom měla čistý trestní rejstřík. Své jednání obhajovala tím, že se jedná o rodinnou tradici. „Občas jí za to lidé dali peníze a údajně to tak mělo být i v tomto případě. Jak sama u výslechu uvedla, je si vědoma toho, že finanční částky, které měla od poškozené přijmout, byly nepřiměřené,“ uvedla mluvčí.

Žena následně dobrovolně odevzdala i prsten, jež za své služby od poškozené získala., a majitelka ho tak už získala nazpět. „Svou výpověď uzavřela slovy, že je připravena peníze splácet,“ dodala Michalíková s tím, že nyní pachatelce hrozí až pětileté vězení.