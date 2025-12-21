Žena v Havířova škrábala a plivala na zákazníky večerky. Křičela, že má žloutenku

Autor:
  13:17
Jako smyslů zbavená si počínala jedna ze zákaznic večerky v Havířově. Silně podnapilá napadala ostatní lidi, plivala na ně a jednu ženu dokonce poškrábala. Současně vykřikovala, že má žloutenku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Radek Cihla, MAFRA

Incident začal přímo v provozovně Perlička na Národní třídě. Strážníci se o ženině počínání dozvěděli před půl osmou večer z telefonátu na krizovou linku 156.

Když na místo dorazila hlídka, oznamovatelka stála před večerkou. Policistům sdělila, že žena, která ji napadla, je stále uvnitř.

„V provozovně strážníci zjistili ženu, která byla v silně podnapilém stavu. Dle oznamovatelky na ni žena začala bezdůvodně křičet a plivat po zákaznících provozovny, poté vešla do osobního prostoru oznamovatelky, která se cítila být v ohrožení a dotyčnou od sebe odstrčila,“ popsal Libor Morcinek z havířovské městské policie.

VIDEO: Žena v centru Prahy poplivala policistu. Pak mu řekla, že má žloutenku

To však agresivní zákazníci rozdurdilo ještě více. Ženu fyzicky napadla a poškrábala na dlani. Když napadená vyběhla ven, tak ji útočnice následovala a tam ji a napadla pěstmi. A na závěr agrese ženu ještě jednou poplivala.

V provozovně však také vykřikovala, že má žloutenku typu C. „To dotyčná policistům potvrdila. Jelikož měla napadená žena krvavé zranění na ruce, do kterého se ji dle sdělení pravděpodobně dostaly sliny, byla na místo přivolána rychlá záchranná služba, která pacientku převezla do Nemocnice Havířov k dalšímu ošetření,“ informoval Morcinek.

Pachatelku si přebrala přivolaná hlídka Policie ČR.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Padesát let kopřivnické mučírny. Jak na polygonu dávají tatrám do těla

To ale přinášelo problémy a nepříjemná poškození.

Motor se rozburácí, mohutné pneumatiky se zakousnou do kamene a několik desítek tun oceli se dere vzhůru k nebi. Sklon je tak prudký, že se na něm člověk neudrží, tatrovka ho ale vyjede s „prstem v...

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

Baník – Pardubice 1:4, domácí na závěr podzimu propadli, dvakrát pálil Vecheta

Pardubický trenér Jan Trousil se u střídačky raduje z třetího gólu svého...

Slezané nezvládli utkání 19. kola první ligy a v závěrečném duelu před zimní pauzou podlehli Pardubicím 1:4. Skóre už v páté minutě otevřel Jason Noslin, po čtvrthodině srovnal domácí Ondřej...

Jsme otloukánci. Při manipulaci se zbraní se stane, že dojde k neštěstí, líčí myslivec

Premium
Předseda mysliveckého spolku Baška na Frýdecko-Místecku Zdeněk Ferenc se...

Zdeněk Ferenc už letos ulovil dvanáct divočáků. Předseda mysliveckého spolku Baška na Frýdecko-Místecku vzpomíná, že když před 25 lety jako myslivec začínal, bylo zastřelené divoké prase rarita...

Žena v Havířova škrábala a plivala na zákazníky večerky. Křičela, že má žloutenku

ilustrační snímek

Jako smyslů zbavená si počínala jedna ze zákaznic večerky v Havířově. Silně podnapilá napadala ostatní lidi, plivala na ně a jednu ženu dokonce poškrábala. Současně vykřikovala, že má žloutenku.

21. prosince 2025  13:17

Ostravské volejbalistky si výhrou v derby vybojovaly den volna navíc

Andrea Štrbová a Michaela Drozdová (zleva) z TJ Ostrava blokují útok smečařky...

O den delší volno přes Vánoce si vybojovaly volejbalistky TJ Ostrava, když v 11. kole extraligy vyhrály v hale Sokola Frýdek-Místek 3:2.

21. prosince 2025  8:13

Karviná? Krásné období, těší nového kouče. Jméno Jarolím ale v Jihlavě zůstalo

Nový karvinský trenér Marek Jarolím

Aktuální sezonu sice startoval ve druholigové Jihlavě, už více než dva měsíce je však Marek Jarolím trenérem prvoligové Karviné. Do slezského klubu se společně s asistentem Pavlem Němcem a trenérem...

20. prosince 2025  12:11

Prezidentský pár přijal romské fotbalové děti, které čelily rasismu ultras Baníku

Zástupci fotbalových klubů Mongaguá s českým prezidentem Petrem Pavlem a první...

Český prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě malé romské fotbalisty, kteří v listopadu cestou z turnaje v Děčíně čelili ve vlaku rasistickým urážkám ultras Baníku Ostrava. „Pro naše děti je to...

20. prosince 2025  11:30

Pojďte koledovat. Charity hledají dobrovolníky pro Tříkrálovou sbírku, děti i dospělé

Slavnostní zahájení tradiční Tříkrálové sbírky v Karlových Varech. (3. ledna...

Rozvážejí a zapečeťují pokladničky, připravují předměty, jež se budou během sbírky lidem rozdávat, předávají informace i kolednické pláště, koruny a průkazy vedoucím skupinek. A stále hledají další...

20. prosince 2025  6:20

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

19. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  22:22

Jsme otloukánci. Při manipulaci se zbraní se stane, že dojde k neštěstí, líčí myslivec

Premium
Předseda mysliveckého spolku Baška na Frýdecko-Místecku Zdeněk Ferenc se...

Zdeněk Ferenc už letos ulovil dvanáct divočáků. Předseda mysliveckého spolku Baška na Frýdecko-Místecku vzpomíná, že když před 25 lety jako myslivec začínal, bylo zastřelené divoké prase rarita...

19. prosince 2025

Předčasné Vánoce za mřížemi. Vězni opravili stará kola a darovali je svým dětem

Vězni z nápravného zařízení v Ostravě - Heřmanicích předali svým dětem jízdní...

Obrovské dojetí a radost. Čtveřice odsouzených ve věznici v Ostravě - Heřmanicích dnes předala svým dětem jízdní kola, která vězni sami zkompletovali a opravili. Předání se uskutečnilo v rámci...

19. prosince 2025  18:27

Kamery pomohly dopadnout sprejera, v Kopřivnici pomaloval i sídlo policie

Kopřivnický strážník zaznamenal na městském kamerovém systému muže, který se...

Sprejer v Kopřivnici, který má na svědomí pomalování bílé betonové Lašské brány na zrekonstruovaném náměstí, ale také fasád domů ve městě, zřejmě zapomněl, že ho mohou natočit kamery. I proto ho...

19. prosince 2025  10:46

Obnova ostravského Domu umění končí, interiér provrtaly kilometry kabelů

Galerie výtvarného umění Ostrava prošla rekonstrukcí. Na snímku ředitel JIří...

Renovace vnitřních prostor Galerie výtvarného umění v Ostravě - Domu umění za téměř devět milionů se blíží ke konci. Malíři začišťují a bělí stěny provrtané kilometry nových kabelů.

19. prosince 2025  8:22

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Celá třetina rozpočtu, ale i pouhých šest procent. Výdaje měst na investice se liší

Zasedání ostravského zastupitelstva v jednací síni Nové radnice. (8. března...

Obyvatelé velkých měst Moravskoslezského kraje už vědí, s jakými rozpočty budou jejich magistráty a radnice v příštím roce pracovat. V součtu bude Ostrava a pět okresních měst – Opava, Frýdek-Místek,...

18. prosince 2025  16:06

Mobilní odběry krve fungují. Nemocnice získávají dárce, kteří by jinak nepřišli

Odběr krve ve Slezské nemocnici v Opavě. (28. srpna 2025)

Nedostatek času a strach z prostředí nemocnice, dvě největší bariéry, proč lidé nepřijdou darovat krev, se snaží prolomit zdravotníci Slezské nemocnice v Opavě. A jezdí oni za dárci. Už první tři...

18. prosince 2025  14:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.