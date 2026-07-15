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Konečně dobrý rok, libují si včelaři. Snůšky medu se vydařily, úhyny včel jsou mírnější

Josef Gabzdyl
  16:05
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Včelařství Domovina

Po bídných letech, kdy chovy včel v kraji decimovaly nemoci a ani počasí snůškám medu příliš nepřálo, hodnotí moravskoslezští včelaři letošní sezonu pozitivně. Vadí jen občasné sucho, kvůli kterému chybí například nektar z jetele. Ceny medu se pohybují nad dvěma sty za kilogram.

„Konečně mohu říct, že rok je zatím moc dobrý. Jako kdyby se příroda ze špatných minulých let začala probouzet. Všímám si totiž, že i hmyzu je nějak více a v přírodě vše souvisí se vším,“ zhodnotila včelařka Marie Knedlová z Frýdku-Místku, která ve městě provozuje i včelařský obchod.

Vidí to i na zájmu ostatních včelařů například o sklenice. „Vždy se najdou nějaké problémy, ale letos jich rozhodně bylo méně než obvykle, víceméně vše kvetlo, jak mělo, a snůšky jsou velmi dobré,“ pokračovala včelařka.

Ani s nemocemi, například varroázou nebo morem včelího plodu, podle ní nebyl vážnější problém. „Samozřejmě nějaké úhyny byly, ale s tím se počítá, nic, co by decimovalo celé chovy.“

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Podobně hodnotí letošek i Martin Pospíšil, který chová včely v Bruntále a jeho okolí. „První snůška na všech mých stanovištích dobrá, druhá také, nemáme si tady na co moc stěžovat, prostě fajn rok, který snad bude stejně pokračovat,“ vylíčil Pospíšil letošní zkušenosti.

Když už by měl na něco žehrat, bylo by to občasné sucho. „To se opravdu projevuje. Například nyní by měly včely brát nektar z jeteliny, mám ji kousek od úlů. Ale je vyschlý, není co brát,“ popisuje.

Také on zaznamenal mírnější úhyny svých včel. „Ale to jsou plánované ztráty do deseti procent, včelstva jsou zdravá, určitě žádná epidemie,“ uklidnil.

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Ceny medu se v regionu podle zjištění redakce u několika včelařů pohybují v rozmezí 200 až 240 korun za kilogram.

„U nás za dvě stovky, jsme chudší region, tak moc nahoru jít nemůžeme,“ vysvětlil Pospíšil. „Lidé si za kvalitu rádi připlatí a ceny akceptují. U nabídek pod dvě stě korun bych se měla trochu na pozoru,“ připojila se Knedlová.

Radek Michlovský, které se stará o včelstva na Novojičínsku, oceňuje, že lidé často kupují med přímo od včelařů. „Naštěstí se med zatím nedá koupit na Temu a podobných e-shopech, tam bych se hodně obával o kvalitu, ale lidé by to jistě kupovali. O tom si nedělám iluze,“ zmínil zatím teoretické nebezpečí.

Také on si tento rok spíše libuje. „Medu kolem úst máme dost, ale nesmíme to zakřiknout a uspokojit se tím,“ konstatoval s úsměvem.

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Navíc se údajně včelaři nemusejí obávat, že by jejich vášeň vymizela se střední a starší generací. „Ve včelařském kroužku máme dost dětí, které jsou moc šikovné,“ podotkl Martin Pospíšil.

Podle Knedlové se v posledních letech objevilo hodně nových včelařů, a to nejen mladých. „Možná to způsobily různé dotace. V minulých bídných letech jich však hodně brzy skončilo a zůstali jen ti, co to myslí vážně. Včelařství se prostě nedá dělat jako byznys,“ zakončila.

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