Varhanáři pracují v katedrále Božského Spasitele v Ostravě na přestavbě unikátního nástroje. Píšťaly a další části pětadvacetitunového nástroje teď dávají dohromady experti z varhanářské firmy Dlabal-Metller.
Úpravu nástroje pro prostory katedrály jí zadalo ostravsko-opavské biskupství.
„Po 140 letech budou v katedrále varhany, které odpovídají její velikosti a významu,“ uvedl biskup Martin David.
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Stěhování varhan do ostravské katedrály začíná, první byly měchy a píšťaly
Církev je koupila za tři miliony korun od Janáčkovy filharmonie Ostrava, které sloužily od začátku nového tisíciletí. S financováním přestavby, která bude stát desetkrát tolik, pomáhá i veřejná sbírka. Rozeznění varhan plánuje biskupství na listopad.
Varhanáři v chrámu při sestavování nástroje využívají i jeřáb, kterým postupně zvedají píšťaly a další části varhan na kůr.