Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

V ostravské katedrále instalují unikátní varhany, píšťaly vynáší na kůr jeřáb

Autor:
  13:12
Varhanáři z firmy Dlabal–Mettler sestavují v katedrále Božského Spasitele v...

Varhanáři z firmy Dlabal–Mettler sestavují v katedrále Božského Spasitele v Ostravě pětadvacetitunový unikátní nástroj, který po rozsáhlé přestavbě poprvé rozezní prostory chrámu v listopadu. (22. červenec 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Varhanáři z firmy Dlabal–Mettler sestavují v katedrále Božského Spasitele v...
Varhanáři z firmy Dlabal–Mettler sestavují v katedrále Božského Spasitele v...
Varhanáři z firmy Dlabal–Mettler sestavují v katedrále Božského Spasitele v...
Varhanáři z firmy Dlabal–Mettler sestavují v katedrále Božského Spasitele v...
12 fotografií
V katedrále Božského Spasitele v Ostravě pokračuje instalace varhan, které v ní zazní poprvé po 140 letech od založení. Unikátní nástroj vyrobil krnovský podnik za normalizace pro Sjezdový palác v Praze a ostravsko-opavské biskupství jej odkoupilo od Janáčkovy filharmonie. Náročná přestavba za desítky milionů korun vyvrcholí prvním slavnostním koncertem v listopadu.

Varhanáři pracují v katedrále Božského Spasitele v Ostravě na přestavbě unikátního nástroje. Píšťaly a další části pětadvacetitunového nástroje teď dávají dohromady experti z varhanářské firmy Dlabal-Metller.

Úpravu nástroje pro prostory katedrály jí zadalo ostravsko-opavské biskupství.

„Po 140 letech budou v katedrále varhany, které odpovídají její velikosti a významu,“ uvedl biskup Martin David.

Stěhování varhan do ostravské katedrály začíná, první byly měchy a píšťaly

Církev je koupila za tři miliony korun od Janáčkovy filharmonie Ostrava, které sloužily od začátku nového tisíciletí. S financováním přestavby, která bude stát desetkrát tolik, pomáhá i veřejná sbírka. Rozeznění varhan plánuje biskupství na listopad.

Varhanáři z firmy Dlabal–Mettler sestavují v katedrále Božského Spasitele v Ostravě pětadvacetitunový unikátní nástroj, který po rozsáhlé přestavbě poprvé rozezní prostory chrámu v listopadu. (22. červenec 2026)
Varhanáři z firmy Dlabal–Mettler sestavují v katedrále Božského Spasitele v Ostravě pětadvacetitunový unikátní nástroj, který po rozsáhlé přestavbě poprvé rozezní prostory chrámu v listopadu. (22. červenec 2026)
Varhanáři z firmy Dlabal–Mettler sestavují v katedrále Božského Spasitele v Ostravě pětadvacetitunový unikátní nástroj, který po rozsáhlé přestavbě poprvé rozezní prostory chrámu v listopadu. (22. červenec 2026)
Varhanáři z firmy Dlabal–Mettler sestavují v katedrále Božského Spasitele v Ostravě pětadvacetitunový unikátní nástroj, který po rozsáhlé přestavbě poprvé rozezní prostory chrámu v listopadu. (22. červenec 2026)
12 fotografií

Varhanáři v chrámu při sestavování nástroje využívají i jeřáb, kterým postupně zvedají píšťaly a další části varhan na kůr.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pavel na Colours sklidil potlesk za Turka. A promluvil o tom, proč dá na svou manželku

Prezident Petr Pavel při debatě na festivalu Colours of Ostrava. (18. července...

Prezident Petr Pavel se po sobotním příjezdu na Colours of Ostrava dočkal vřelého přivítání. Hlava státu na známém ostravském festivalu i vystoupila. Pavel byl hostem diskusního fóra Meltingpot,...

Nepokoje v Ostravě po konfliktu kvůli videu. Romové skandovali před domem útočníka

Premium
Momentka z protestu Romů před údajným bydlištěm útočníka na jednoho z...

Protesty stovek Romů v Ostravě vyvolal nedělní incident, při kterém byl podle jejich tvrzení pobodán a těžce zraněn jeden z nich. Dav Romů se proto v úterý shromáždil na Mírovém náměstí v ostravském...

OBRAZEM: Zaostřeno na diváky Colours. Selfie, barevné vlasy i jízda na ruském kole

Colours of Ostrava 2026

Desítky tisíc lidí zaplnily na čtyři dny průmyslový areál Dolních Vítkovic, aby si vychutnaly už 23. ročník multižánrového festivalu Colours of Ostrava. Návštěvníci překypovali radostí, mnozí zvolili...

Zvrat v kauze nelegálních potratů. Lékaře pustili z vazby, stíhání jeho kolegů padlo

Premium
ilustrační snímek

Gynekolog Marek Rozbroj, který byl od 19. února ve vazbě kvůli obvinění z nelegálního provádění potratů polským ženám, opět pracuje ve svých ordinacích v Ostravě, Havířově a Bílovci. Kriminalisté ho...

Všude je krev. Žena svérázně odbyla volající obchodnici, ta zalarmovala policii

ilustrační snímek

Šokující telefonát zalarmoval policii. Žena při hovoru s pracovnicí telemarketingové společnosti tvrdila, že právě zabila svého manžela a všude je krev. Když policisté dorazili na místo, zjistili, že...

Karviná nesouhlasí s odchodem Traorého do Baníku. A chystá právní kroky

Karvinský Aboubacar Traore se raduje z postupu do finále poháru.

Fotbalová Karviná se bude právní cestou bránit odchodu Aboubacara Traorého do Ostravy. Baník představil obránce z Pobřeží slonoviny jako svou posilu.

24. července 2026  13:23

V ostravské katedrále instalují unikátní varhany, píšťaly vynáší na kůr jeřáb

Varhanáři z firmy Dlabal–Mettler sestavují v katedrále Božského Spasitele v...

V katedrále Božského Spasitele v Ostravě pokračuje instalace varhan, které v ní zazní poprvé po 140 letech od založení. Unikátní nástroj vyrobil krnovský podnik za normalizace pro Sjezdový palác v...

24. července 2026  13:12

Jízdu po Rudné v Ostravě zkomplikuje velká oprava vozovky a omezení sjezdů

Od 1. do 20. srpna 2026 proběhne oprava Rudné ulice (silnice I/11) mezi MÚK Nad...

Řidiče v Ostravě čekají další komplikace na klíčovém dopravním tahu. Pouhých šest týdnů po zprovoznění mostu ve Svinově zahájí Ředitelství silnic a dálnic rozsáhlou opravu ostravské Rudné ulice za...

24. července 2026

Modulární reaktor na Karvinsku se přiblížil. Zájem má i ostravská Nová huť

Vizualizace malého modulárního reaktoru společnosti Rolls Royce SMR

Možnost, že by se v elektrárně v Dětmarovicích na Karvinsku vybudoval malý modulární reaktor, se opět přiblížila. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček podepsal memorandum se společnostmi ČEZ a...

24. července 2026  5:59

Nepokoje v Ostravě po konfliktu kvůli videu. Romové skandovali před domem útočníka

Premium
Momentka z protestu Romů před údajným bydlištěm útočníka na jednoho z...

Protesty stovek Romů v Ostravě vyvolal nedělní incident, při kterém byl podle jejich tvrzení pobodán a těžce zraněn jeden z nich. Dav Romů se proto v úterý shromáždil na Mírovém náměstí v ostravském...

23. července 2026  16:55

Ve fakultní nemocnici zní předení a mňoukání. Kocour pomáhá pacientům zvládat stres

Ve Fakultní nemocnici Ostrava nově funguje felinoterapie. Jedná se o...

Fakultní nemocnice Ostrava zavedla na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství felinoterapii. O psychickou pohodu a rychlejší rekonvalescenci hospitalizovaných se tam stará certifikovaný...

23. července 2026  13:38

V chatce málem uhořeli dva lidé. Kdybych chtěl zabít, zajistil bych dveře, řekl senior

Vojtěch Zaremba při jednání na Krajském soudu v Ostravě, kde za pokus...

Za pokus o dvojnásobnou vraždu v Ostravě-Heřmanicích si sedmašedesátiletý Vojtěch Zaremba definitivně odpyká patnáct let vězení. Trest uložený ostravským krajským soudem mu ve čtvrtek potvrdil Vrchní...

23. července 2026  11:27

Vlci si oblíbili Jeseníky. V horské divočině a okolí jich může žít i čtyřicet

Březí vlčici v chráněné krajinné oblasti Jeseníky zachytila v roce 2026...

Aktuální výsledky monitoringu vlků z jesenických hor i rozbor genetiky ukazují, že smečky v tamní divočině nakonec našly zalíbení a usadily se tam. Ochránci opakovaně pozorovali hned několik vlčích...

23. července 2026  9:50

Medvědovi na beskydské chatě někdo ukradl jazyk. Vraťte ho, žádá chatař

Premium
Medvěd na beskydské chatě Prašivá s jazykem na velké fotografii, vlevo nahoře...

Neobvyklou ztrátu řeší na horské chatě Prašivá v Beskydech. Vycpanému medvědovi, který ve vstupní chodbě stojí už nejméně šedesát let, někdo ukradl jazyk. Chatař vyzývá zloděje, aby gumovou součást...

23. července 2026

Města posilují sociální služby, nová centra pomohou se závislostmi i hledáním práce

V Bohumíně se otevřelo nové Centrum duševního zdraví pro děti a dospívající....

Děti potýkající se s psychickými obtížemi, šikanou či závislostmi, ale i dospělí hledající nové uplatnění na trhu práce mají v Moravskoslezském kraji snazší přístup k odborné pomoci. Města jako...

23. července 2026  5:52

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Musíme vytvořit partu, abychom byli kamarádi i mimo šatnu, říká Jedlička

Gólman Martin Jedlička je novým kapitánem ostravského Baníku.

Chytit začátek ligy! To je podle brankáře a nového kapitána ostravských fotbalistů Martina Jedličky důležité, aby nadcházející sezona byla úspěšnější než minulá, v níž Baník bojoval o záchranu.

22. července 2026  16:05

Landek má slovanskou a velkomoravskou historii, hledají tam i přemyslovský hrad

Odborníci z Ostravského muzea a Masarykovy univerzity prozkoumali terén na...

Archeologové z Ostravského muzea a Masarykovy univerzity odhalili v podzemí ostravského Landeku zdivo zaniklého středověkého hradu krále Přemysla Otakara II. Při průzkumu unikátní lokality využili...

22. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×