Obsah
Kdy jsou otevřené stánky, kluziště a vyhlídkové kolo?
Pokud plánujete vyrazit na trhy až mezi svátky, máte smůlu. Stánky na Masarykově náměstí jsou otevřené od 21. listopadu do 23. prosince. Prodejci otevírají každý den v 10:00, stánky s dárkovým zbožím zavírají ve 20:00 a s občerstvením o hodinu později.
Po Vánocích v centru zůstane kluziště na náměstí Dr. Edvarda Beneše, kde se dá bruslit do 1. ledna, a vyhlídkové kolo na Masarykově náměstí, které jezdí i po svátcích, jen na Štědrý den stojí. Světelná výzdoba centra vydrží do 6. ledna, Nová radnice a Prokešovo náměstí se rozzáří ve stejný den jako strom.
|
Vánoční trhy Praha 2026: termíny, rozsvícení stromu a otevírací doba
Ostrava otevřela stánky 21. listopadu jako čtvrtá ze dvanácti měst, jejichž vánoční trhy jsme porovnali, ve stejný den jako Plzeň. Strom se ovšem rozsvítí až o týden později.
|Místo
|Termín
|Rozsvícení vánočního stromu
|Otevírací doba
|Masarykovo náměstí – prodejní stánky
|so 21. 11. – st 23. 12. 2026
|so 28. 11. 2026, slavnostní zahájení 18:00–18:30
|denně od 10:00, zboží do 20:00, občerstvení do 21:00
|Masarykovo náměstí – vyhlídkové kolo
|so 21. 11. 2026 – ne 3. 1., nebo po 4. 1. 2027 (pořadatel uvádí oba termíny)
|–
|12:00–20:00, 24. 12. mimo provoz
|Jiráskovo náměstí – dětský kolotoč
|so 21. 11. – st 23. 12. 2026
|–
|po–pá 11:00–18:00, so–ne 10:00–18:00
|náměstí Dr. Edvarda Beneše – Vánoční kluziště
|so 28. 11. 2026 – pá 1. 1. 2027
|–
|denně 10:00–20:00, s přestávkami na úpravu ledu
Bruslení je zdarma, platí se jen za půjčení bruslí. V pracovní dny je kluziště od 10:00 do 12:00 přednostně vyhrazené školám, veřejnost se na led dostane, jen když zbude místo. Aktuální otevírací dobu zveřejňuje provozovatel kluziště, městská společnost Sareza.
Kdy se rozsvítí strom a odkud je?
Zahájení v sobotu 28. listopadu
Program na Masarykově náměstí začne v 16:00 koncertem Bombarďáku. Slavnostní zahájení Ostravských Vánoc, při kterém se rozsvítí strom, je na programu od 18:00 do 18:30. Večer v 19:00 uzavře Michal Horák.
Smrk ztepilý z Trojanovic
Letošní vánoční strom je smrk ztepilý, který od roku 1993 rostl na zahradě v Trojanovicích. Dorostl asi 26 metrů, pro převoz a instalaci ho proto museli zkrátit asi na 12 metrů. Na Masarykovo náměstí dorazil ve středu 18. listopadu.
|
Vánoční trhy České Budějovice 2026: do kdy potrvají a kdy se rozsvítí strom?
Proč ho rodina darovala
Strom městu darovala ostravská rodina Šústkových, která ho kdysi vysadila spolu s dalšími dvěma smrky a třemi modříny. K pokácení ji vedly obavy o bezpečnost. „Strom už je velmi vysoký a vzhledem k častým náporům větru jsme měli obavu o přilehlou komunikaci i dům, který stojí naproti,“ vysvětluje Tomáš Šústek v aktualitě na webu Ostravských Vánoc. Rodina podle něj chtěla, aby strom ještě udělal radost všem obyvatelům města. „Pro nás to bude zároveň důstojné rozloučení s naším stromem,“ dodává.
„Velmi si vážíme toho, že se jej rodina Šústkových rozhodla městu darovat, majitelé mají většinou k takovým stromům hluboký citový vztah,“ dodává Jiří Šimon, jednatel pořádající společnosti Černá louka.
Program Ostravských Vánoc: kdo vystoupí a kdy?
|Den
|Hlavní scéna, Masarykovo náměstí
|út 24. 11.
|17:30–19:00 Vánoční kino s Českou televizí: Chaloupka na vršku
|st 25. 11.
|17:30–19:00 Vánoční kino s Českou televizí: Přání k mání (režie Vít Karas)
|čt 26. 11.
|17:30–19:00 Vánoční kino s Českou televizí: Krakonošovo tajemství
|so 28. 11.
|16:00–17:00 Bombarďák
18:00–18:30 slavnostní zahájení Ostravských Vánoc a rozsvícení vánočního stromu
19:00–20:00 Michal Horák
|ne 29. 11.
|16:00–17:00 Open Call: Coubey
18:00–19:00 Sebastian
|po 30. 11.
|17:30–19:00 Vánoční kino s Českou televizí: Past na Ježíška + Anděl
|út 1. 12.
|16:30–17:00 Základní škola Ostrava, Matiční 5
17:30–18:30 Cimbálová muzika Friš
|st 2. 12.
|16:00–17:00 All Brass Band
18:00–18:30 Ozvěny StarDance: Kateřina Bartuněk Hrstková
|čt 3. 12.
|16:30–17:00 Science ON: KLAM
18:00–19:00 Open Call: Zkusmeto
|pá 4. 12.
|16:55–17:00 Bezpečnější Ostrava (vstup)
17:00–18:00 Ostravská klika
19:00–20:00 Tingltangl: Hity ze Semaforu ve slušivém kabátku
|so 5. 12.
|16:00–19:00 Mikuláš, anděl a čert (na hlavní i dětské scéně)
16:25–16:30 Adventní zamyšlení: Václav Rylko
16:30–17:30 Brukulele Band
18:30–19:30 Oáza band
|ne 6. 12.
|16:00–17:00 Open Call: Lyn
18:00–19:00 Vesna
|po 7. 12.
|17:30–19:00 Vánoční kino s Českou televizí: Svatojánský věneček
|út 8. 12.
|16:00–16:30 Základní a mateřská škola, Ostrčilova 10
16:30–18:30 Cimbálová muzika Čeľaď
|st 9. 12.
|16:30–17:30 Dolbend
18:00–18:15 Česko zpívá koledy
18:30–19:00 Ozvěny StarDance: Tereza Prucková a Patrik Hartl
|čt 10. 12.
|16:30–17:00 Science ON: Pupek světa
18:00–19:00 Open Call: KuKačka BAND
|pá 11. 12.
|16:55–17:00 Bezpečnější Ostrava (vstup)
17:00–18:00 Cantabo Orlová
19:00–20:00 Tomáš David & Naive Collective
|so 12. 12.
|16:25–16:30 Adventní zamyšlení: Filip Kohút
16:30–17:30 Kašpárek v rohlíku
18:30–19:30 AC/DS
|ne 13. 12.
|16:00–17:00 Open Call: HEBLO
18:00–18:45 Monika Absolonová
|po 14. 12.
|17:30–19:00 Vánoční kino s Českou televizí: Chaloupka na vršku
|út 15. 12.
|16:30–17:00 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský les, B. Dvorského
17:30–18:30 LSPT Ondřejnica
|st 16. 12.
|17:00–18:00 Ostrava zpívá gospel
18:30–19:00 Ozvěny StarDance: Jakub Mazůch
|čt 17. 12.
|16:30–17:00 Science ON: Zvuk; 18:00–19:00 Open Call: Adéla & kapela
|pá 18. 12.
|16:55–17:00 Bezpečnější Ostrava (vstup)
17:00–18:00 Akademický pěvecký sbor VŠB-TUO
19:00–20:00 Lidověk
|so 19. 12.
|16:25–16:30 Adventní zamyšlení: Vítězslav Řehulka
16:30–17:30 The Chairs
18:30–19:30 Jukebox Heroes
|ne 20. 12.
|16:00–17:00 Open Call: Manželská krize
18:00–19:00 Mňága a Žďorp
|po 21. 12.
|17:30–19:00 Vánoční kino s Českou televizí: Krakonošovo tajemství
|út 22. 12.
|16:30–18:30 Cimbálová muzika Úsměv
|st 23. 12.
|16:25–16:30 Adventní zamyšlení a Betlémské světlo
16:30–17:00 Ozvěny StarDance: Václav Masaryk
17:50–18:00 vyhlášení výsledků Dobrokelímkové sbírky
18:00–19:00 Hana Fialová a band Jakuba Žídka
Největší jména patří adventním nedělím. Vždy v 18:00 vystoupí hlavní hvězda večera: 29. listopadu Sebastian, 6. prosince Vesna, 13. prosince Monika Absolonová a 20. prosince Mňága a Žďorp. Dvě hodiny před nimi dostanou prostor regionální kapely, které uspěly ve výzvě Open Call.
Kdo má raději film než koncert, měl by si poznamenat pondělky. Na hlavní scéně tehdy od 17:30 běží Vánoční kino s Českou televizí. Promítat se začne už od úterý 24. listopadu, tedy ještě před slavnostním zahájením.
|
Vánoční trhy Olomouc 2026: Otevírací doba, program a co najdete na náměstích
„Chceme nabídnout pestrý hudební program, který přirozeně doplní atmosféru adventních trhů,“ říká náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová v tiskové zprávě města k hudebnímu programu. Program má podle ní oslovit lidi s různým hudebním vkusem.
Doprovodný program mimo scény
Ostravské Vánoce nekončí u pódií. Kdo má rád historické tramvaje, může se svézt Barborkou, vánočně vyzdobeným vozem z roku 1922, a od 27. listopadu po městě jezdí i Ostravská vánoční tramvaj.
|Kdy
|Doprovodný program
|od 27. 11. do konce ledna 2027
|Ostravská vánoční tramvaj jezdí na různých linkách, jízdní řád zveřejňuje Dopravní podnik Ostrava
|28. 11. 2026 – 6. 1. 2027
|slavnostní nasvícení Nové radnice na Prokešově náměstí s fotopointem OSTRAVA!!!
|5. 12. 2026 – 6. 1. 2027
|Vánoční stezka: putování do Betléma, start u informačního centra Elektra, trasa asi 2 km, zvládnete ji i s kočárkem
|so 5. 12.
|historická tramvaj Barborka: mikulášské jízdy na okruhu Hrabůvka, odjezdy po 30 minutách ze zastávky Hrabůvka, Poliklinika 9:03–11:33 a 13:33–16:03, z Nádraží Vítkovice 9:19–11:49 a 13:19–16:19
|st 9. 12.
|18:00 Česko zpívá koledy s kapelou Dolbend, Masarykovo náměstí
|pá 11. 12.
|Barborka: prezentační jízda bez cestujících 15:25–20:05, k vyfocení na smyčce Nádraží Vítkovice a v Zábřehu
|ne 13. 12.
|Barborka: adventní jízdy Hlavní nádraží – Hranečník a zpět, 10:00–12:00 a 13:00–17:00
|pá 18. 12.
|Barborka: prezentační jízda bez cestujících 15:25–19:50, k vyfocení na smyčce Hulváky a na Hlavním nádraží
|ne 20. 12.
|Barborka: adventní jízdy Hlavní nádraží – Hranečník a zpět s rozvozem Betlémského světla, 10:00–12:00 a 13:00–17:00
|st 23. 12.
|Barborka: prezentační jízda bez cestujících 15:25–19:55, k vyfocení na smyčce Nádraží Vítkovice a v Zábřehu
|během adventu
|komentované procházky Vánoce staré Ostravy od informačního centra Elektra k trhům, asi 100 minut, nutná rezervace, termíny jsou odkazované z webu Ostravských Vánoc
Co čeká děti na Jiráskově náměstí?
Pokud jdete na trhy s dětmi, zamiřte na Jiráskovo náměstí. Dětská scéna tam každou adventní neděli v 16:00 uvádí představení: 29. listopadu Když vločky zpívají, 6. prosince Klauna Nešiku, 13. prosince Teta Frída Show a 20. prosince O kapříku Karlíkovi.
V pátky 4., 11. a 18. prosince patří scéna od 9:30 preventivnímu programu Bezpečnější Ostrava s městskou policií. V sobotu 5. prosince od 16:00 dorazí Mikuláš s andělem a čertem, kteří budou chodit po dětské i hlavní scéně, a 19. prosince je na programu Adventní sobota s Českou televizí. Každý den až do 23. prosince tu navíc najdete Ježíškovu poštu, herní prvky a dětský kolotoč, dřevěný betlém s havířskými prvky tu zůstane až do 6. ledna. Od 5. prosince se s dětmi můžete vydat i na Vánoční stezku centrem města, která začíná u informačního centra Elektra.
|
Vánoční trhy Zlín 2026: program, koncerty, Vánoční stodola a rozsvícení stromu
„Rodiny s dětmi patří mezi důležité návštěvníky Ostravských Vánoc,“ říká Jiří Šimon v již zmíněné tiskové zprávě k programu. Pořadatelé podle něj chtějí, aby si program užily všechny generace.
Za koncerty pro děti ovšem musíte přejít na Masarykovo náměstí. V sobotu 28. listopadu tam v 16:00 zahraje Bombarďák, 5. prosince v 16:30 Brukulele Band a o týden později ve stejný čas Kašpárek v rohlíku.
|Kdy
|Dětská scéna, Jiráskovo náměstí
|denně 21. 11. – 23. 12.
|herní prvky, Ježíškova pošta, dětský kolotoč (po–pá 11:00–18:00, so–ne 10:00–18:00)
|21. 11. 2026 – 6. 1. 2027
|dřevěný betlém
|ne 29. 11.
|16:00–17:00 Když vločky zpívají (představení pro děti)
|pá 4. 12.
|9:30–17:00 Bezpečnější Ostrava: preventivní program s Městskou policií Ostrava
|so 5. 12.
|10:00–17:00 Nadační fond Kulíšek: prezentace činnosti; 16:00–19:00 Mikuláš, anděl a čert (na dětské i hlavní scéně)
|ne 6. 12.
|16:00–17:00 Klaun Nešika: Dárek pro Ježíška (představení pro děti)
|pá 11. 12.
|9:30–17:00 Bezpečnější Ostrava: preventivní program s Městskou policií Ostrava
|so 12. 12.
|10:00–18:00 Nová Akropolis Ostrava
|ne 13. 12.
|16:00–17:00 Teta Frída Show (představení pro děti)
|pá 18. 12.
|9:30–17:00 Bezpečnější Ostrava: preventivní program s Městskou policií Ostrava
|so 19. 12.
|11:00–18:00 Adventní sobota s Českou televizí
|ne 20. 12.
|16:00–17:00 O kapříku Karlíkovi s myškou Klárkou a veverkou Terkou (představení pro děti)
|
Vánoční trhy Brno 2026: kdy začínají na náměstích a kdy se rozsvítí strom
Proč jsou na náměstí nové stánky?
Na ostravských vánočních trzích letos začíná obměna dřevěných stánků. Do roku 2028 jich má přibýt 60 nových a nahradí ty, které už dosloužily. Zastupitelé na ně schválili dotaci 18 milionů korun.
„Investice do nových dřevěných stánků je důležitým krokem k tomu, aby si vánoční trhy zachovaly svůj charakter a zároveň měly kvalitní zázemí i v dalších letech,“ říká primátor Jan Dohnal v tiskové zprávě města.