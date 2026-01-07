Popeláři odvážejí odstrojené vánoční stromky, skončí v městské kompostárně

Petra Sasínová
  6:06
Usychající vánoční stromy mohou lidé nechat bez obav u kontejnerů. Tradiční služba, která pro pracovníky technických služeb uzavírá nejvýznamnější svátky roku, má v městech a obcích Moravskoslezského kraje různé variace. V řadě rodin se stromky odstrojují a vyhazují podle tradice 6. ledna, kdy končí svátky.
Fotogalerie3

Svoz vánočních stromků v Moravskoslezském kraji. Desítky jich naložili a odvezli například popeláři v Třinci. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Pracovníci městské společnosti OZO Ostrava zahájili systém týdenního svozu vánočních stromků z jednotlivých obvodů, který potrvá do 13. února.

Podle zveřejněného harmonogramu popeláři odváželi schnoucí jehličnany ze Slezské Ostravy a okolních čtvrtí a vrátí se tam zase po týdnu. V pondělí zamířili do oblasti Poruby, ve středu a ve čtvrtek se vydají do obvodu Jih, v pátek objedou centrum, Vítkovice, Mariánské Hory a Hulváky a Petřkovice.

„Systém svozu vánočních stromků od kontejnerových stání v pravidelných týdenních cyklech se nám osvědčil, a tak v něm pokračujeme,“ sdělil náměstek primátora Ostravy pro životní prostředí Aleš Boháč.

Svoz vánočních stromků v Moravskoslezském kraji vrcholí. Desítky jich včera naložili a odvezli například popeláři v Třinci.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Stromky z ostravských domácností popeláři odvezou do městské kompostárny. Poslouží k výrobě kompostu a zeminového substrátu.

„Stromek je však nutné před odložením kompletně odstrojit a zbavit všech kovových součástí a ozdob,“ zdůraznil Boháč.

Ani v dalších městech Moravskoslezského kraje nemusejí lidé jezdit s vánočními stromky do sběrných dvorů. Třeba v Třinci začne svoz stromků 7. ledna. Tamní obyvatelé je mohou nechat u nádob na odpad do poloviny února.

Svoz vánočních stromků od kontejnerových stání v Ostravě

„Využijeme je velmi dobře v naší kompostárně,“ informovala vedoucí třineckých sběrných dvorů Andrea Kufová.

Dodala, že vánoční stromky nepatří do komunálního odpadu i proto, že zabírají v kontejnerech hodně místa.

Například v Orlové budou popeláři odvážet stromky do středy a poté ještě na začátku příštího týdne. Obyvatelé Krnova mohou odkládat vánoční jehličnany u kontejnerů až do konce února.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Stavba vysněné roubenky v CHKO Beskydy. Jak Richard a Tereza nadchli sousedy

Z důvodu umístění stavby v CHKO musela nová roubenka nekompromisně respektovat...

Když Richard s Terezou podědili chatu po jejím dědečkovi, nebyli si zprvu jistí, jak ji budou využívat. Chtělo to správný čas, místo a nápad, aby sebrali odvahu a proměnili ji v něco zbrusu nového. A...

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

Řidič v Ostravě blokoval cestu sanitce a bylo mu to jedno. Zásah zdržel o minuty

Řidič blokoval průjezd sanitce, k pacientovi přijel o několik minut později.

Záchranáři v Moravskoslezském kraji řešili na Nový rok dramatický zásah v Ostravě-Hrabůvce. Sanitce s pacientem bránila v průjezdu hustá doprava i řidič osobního auta, který ignoroval výzvy k...

Ignoroval spěchající sanitku a v klidu telefonoval. Řidiče z videa hledá policie

Řidič blokoval průjezd sanitce, k pacientovi přijel o několik minut později.

Po řidiči, který na Nový rok blokoval v Ostravě cestu spěchající sanitce, teď pátrá policie. Učinili tak po záznamu, který záchranáři zveřejnili na Facebooku. Z něj je patrné, že řidič s uvolněním...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Popeláři odvážejí odstrojené vánoční stromky, skončí v městské kompostárně

Svoz vánočních stromků v Moravskoslezském kraji. Desítky jich naložili a...

Usychající vánoční stromy mohou lidé nechat bez obav u kontejnerů. Tradiční služba, která pro pracovníky technických služeb uzavírá nejvýznamnější svátky roku, má v městech a obcích Moravskoslezského...

7. ledna 2026  6:06

Stavba vysněné roubenky v CHKO Beskydy. Jak Richard a Tereza nadchli sousedy

Z důvodu umístění stavby v CHKO musela nová roubenka nekompromisně respektovat...

Když Richard s Terezou podědili chatu po jejím dědečkovi, nebyli si zprvu jistí, jak ji budou využívat. Chtělo to správný čas, místo a nápad, aby sebrali odvahu a proměnili ji v něco zbrusu nového. A...

7. ledna 2026

Pardubickou výhru na Spartě zařídil Kelemen. Slaví i Litvínov, Plzeň a Olomouc

Momentka z utkání Sparta vs. Pardubice.

Pardubičtí hokejisté vyhráli šlágr neúplného 39. kola extraligy na Spartě 3:2 v prodloužení. Vítězství zařídil svým druhým gólem v utkání Miloš Kelemen. Důležité body vyválčil Litvínov, který zdolal...

6. ledna 2026  21:19,  aktualizováno  21:35

Řidič, jehož auto blokovalo sanitku, se ozval policii. Proč stál tak nešikovně?

Řidič blokoval průjezd sanitce, k pacientovi přijel o několik minut později.

Dramatický novoroční výjezd sanitky v Ostravě-Hrabůvce měl dohru, když policie pátrala po řidiči, který své auto zaparkoval na sídlišti tak nešikovně, že kolem něj zdravotnický vůz nemohl projet....

6. ledna 2026  13:37

V ulicích je tma, stěžují si lidé. Opava po kritice upraví nové veřejné osvětlení

Obyvatelé Opavy si stěžují na nedostatek světla v nočních ulicích.

Opavští doplňují a upravují veřejné osvětlení poté, co loni z necelé poloviny vyměnili sodíková svítidla za LED zdroje. Vedení města k tomu donutila kritika obyvatel i vlastní obhlídka ulic. Nové...

6. ledna 2026  12:40

Sníh a mráz na přelomu roku horaly potěšil, radost mají běžkaři i bruslaři

Mrazivé dny využívají v Moravskoslezském kraji bruslaři. Na snímku jsou...

Spokojeni jsou s průběhem vánočních svátků a přelomu roku provozovatelé hotelů, vleků a dalších zařízení v Beskydech i v Jeseníkách. A díky vývoji počasí mohli být spokojeni i návštěvníci hor. Právě...

6. ledna 2026  9:34

Růst cen bytů zpomalí, očekávají moravskoslezští makléři. Trh se stabilizuje

Panelový dům na sídlišti Broumovská.

Stabilizaci trhu a spíše jen mírný vývoj cen očekávají letos v oblasti realit oslovení makléři napříč celým Moravskoslezským krajem. Podobně jako letos bude o hodnotě nemovitostí výrazně rozhodovat...

6. ledna 2026  7:16

Po americké křivdě český sen. Bratři Chlánové se jako soupeři dojímali z gólů

Litoměřice, 4. 1. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, Maxa liga....

Do továrny na sny to měl blíž z amerického Cedaru, kde před životní křivdou hrál, pro svůj hollywoodský příběh se však hokejový talent Robert Chlán musel vrátit do Česka. A není tuctový: svůj první...

5. ledna 2026  18:56

V ostravské zoo uhynul nejstarší plameňák, samice měla nejméně padesát let

Plameňáci kubánští patří k symbolům ostravské zoologické zahrady, hejno nyní...

Nejstarší členka více než šedesátihlavého hejna plameňáků kubánských v ostravské zoologické zahradě uhynula. Samice pocházela ze zakládajícího chovu z roku 1979, už tehdy však byla dospělá. Se svým...

5. ledna 2026  18:01

Ignoroval spěchající sanitku a v klidu telefonoval. Řidiče z videa hledá policie

Řidič blokoval průjezd sanitce, k pacientovi přijel o několik minut později.

Po řidiči, který na Nový rok blokoval v Ostravě cestu spěchající sanitce, teď pátrá policie. Učinili tak po záznamu, který záchranáři zveřejnili na Facebooku. Z něj je patrné, že řidič s uvolněním...

5. ledna 2026  12:28,  aktualizováno  14:02

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Auto dostalo na zasněžené silnici smyk, záchranáře k nehodě přivolal školák

Hasiči vyprošťují 65letého řidiče z havarovaného vozu Opel Astra v Bílčicích na...

Vážná dopravní nehoda se v neděli dopoledne stala na Bruntálsku. Zřejmě vinou přílišné rychlosti tam automobil sjel ze silnice a pod prudkým svahem se převrátil. Uvnitř seděli čtyři lidé, nejmladší z...

5. ledna 2026  12:05

Sdílení kol se rozšiřuje, půjčují se i elektrobicykly. Opava řeší platby zdarma

Sdílená kola v Opavě úmyslně poškozuje neznámý vandal.

Sdílení kol se z Krnova rozšiřuje i do obcí v jeho okolí, letos se připojí obce Brantice a Úvalno. Růžová kola nahradí kvůli změně provozovatele služby kola modrá a lidé si na Krnovsku letos kromě...

5. ledna 2026  10:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.