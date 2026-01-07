Pracovníci městské společnosti OZO Ostrava zahájili systém týdenního svozu vánočních stromků z jednotlivých obvodů, který potrvá do 13. února.
Podle zveřejněného harmonogramu popeláři odváželi schnoucí jehličnany ze Slezské Ostravy a okolních čtvrtí a vrátí se tam zase po týdnu. V pondělí zamířili do oblasti Poruby, ve středu a ve čtvrtek se vydají do obvodu Jih, v pátek objedou centrum, Vítkovice, Mariánské Hory a Hulváky a Petřkovice.
„Systém svozu vánočních stromků od kontejnerových stání v pravidelných týdenních cyklech se nám osvědčil, a tak v něm pokračujeme,“ sdělil náměstek primátora Ostravy pro životní prostředí Aleš Boháč.
Stromky z ostravských domácností popeláři odvezou do městské kompostárny. Poslouží k výrobě kompostu a zeminového substrátu.
„Stromek je však nutné před odložením kompletně odstrojit a zbavit všech kovových součástí a ozdob,“ zdůraznil Boháč.
Ani v dalších městech Moravskoslezského kraje nemusejí lidé jezdit s vánočními stromky do sběrných dvorů. Třeba v Třinci začne svoz stromků 7. ledna. Tamní obyvatelé je mohou nechat u nádob na odpad do poloviny února.
Svoz vánočních stromků od kontejnerových stání v Ostravě
„Využijeme je velmi dobře v naší kompostárně,“ informovala vedoucí třineckých sběrných dvorů Andrea Kufová.
Dodala, že vánoční stromky nepatří do komunálního odpadu i proto, že zabírají v kontejnerech hodně místa.
Například v Orlové budou popeláři odvážet stromky do středy a poté ještě na začátku příštího týdne. Obyvatelé Krnova mohou odkládat vánoční jehličnany u kontejnerů až do konce února.