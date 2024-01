Jako hračky či potrava pro zvířata v zoo. I tak končí neprodané vánoční stromky

„Protože z většiny vyrobíme kompost nebo zeminový substrát, prosíme každého, aby strom před odložením na vybrané místo zbavil všech kovových ozdob a háčků,“ sdělila mluvčí společnosti pro odvoz a zpracování odpadu OZO Ostrava Vladimíra Karasová.

S takovou prosbou se ztotožňují i v dalších svozových společnostech jako například v Třinci, Karviné či Orlové, kde se z vánočních stromů vyrábí i štěpka, tedy dřevní hmota, kterou zahradníci přisypávají k okrasným stromům a keřům.

Vysoké vánoční stromy z náměstí zahradníci také rozřežou a rovněž zužitkují jako bioodpad. Například ve Frýdku-Místku z menších větví vyrobí štěpku, kmeny a silnější větve odveze město zpět dárcům. „Mohou je využít třeba na topení,“ řekla mluvčí Frýdku-Místku Jana Musálková Jeckelová.

Do Zoologické zahrady Ostrava putují již tradičně vánoční stromky, které prodejcům zůstaly. „Jsou to hlavně jedličky, z nichž některé jsme dostali už před Vánocemi,“ uvedla mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková. „Byly to zejména poškozené stromy, které by se stejně neprodaly, a my jsme je mohli okamžitě nabídnout našim kopytníkům, jako jsou jeleni, prasata, lamy vikuně, žirafy a další,“ dodala.

Neprodané stromky využívá zoologická zahrada rovněž k vybavení ptačích voliér. „Vytváříme z nich nové úkryty a místa k hnízdění. Některé kmeny dostanou na hraní i šelmy,“ dodává Nováková.