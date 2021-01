Po Vánocích míří stromečky i do zoo, pochutnají si na nich osli a lamy

Stromky svážejí avie, traktory s vlečkou, popelářské vozy na bioodpad i auta s lisovací nástavbou, jež je už při svozu předdrtí. Odvážejí se společně s velkoobjemovým odpadem a vypravují se i speciální, výhradně „stromečkové“ okruhy.

„Největší nápor je vždy od Tří králů, kdy se této činnosti věnují každý den dvě čety, což je šest zaměstnanců. V tomto období svezeme asi 36 kubíků denně. Celkem bývá odvezeno přibližně 500 kubíků vánočních stromků ,“ řekl provozně-technický náměstek Technických služeb Opava Martin Girášek.

Osud jehličnanů je různý. „Stromky poslouží jako palivo v teplárně,“ popsala například mluvčí krnovské radnice Dita Círová osud tamních symbolů Vánoc, jichž se každoročně jen v Krnově vysbírá na deset tun.

V Opavě z nich vznikne směs používaná k mulčování keřových výsadeb, z ostravských či frýdecko-místeckých domácností míří do kompostáren.

„Po celou vegetační sezonu je přidáváme k dalším rostlinným materiálům při výrobě kompostu,“ řekla Vladimíra Karasová z OZO Ostrava.

Vánoční stromky, především jedle, také zpestřují jídelníček zvířatům v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava. „Pochutnávají si na nich například alpaky, osli, poníci, přeštická prasata a další domácí zvířata na statku,“ popsala mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková.

Stromky zoologická zahrada má přímo od prodejců, od jednotlivých domácností je přijímat nemůže. „Nechceme riskovat zranění zvířat zapomenutými ozdobami nebo háčky,“ dodala mluvčí.



Použité stromky by lidé měli odkládat ke kontejnerům, v Ostravě, Frýdku-Místku či Opavě celý leden, například v Orlové jen nejpozději do středy a v Novém Jičíně do poloviny ledna, v Krnově naopak až do konce února.

Právě ukládání vánočních stromků je problém, lidé je dávají i do kontejnerů či kdekoliv jinde mimo kontejnerová stání.

„Výrazně to snižuje kapacitu nádob, navíc je to neekologické,“ sdělil Tomáš Ondraszek z třinecké odpadové společnosti Smolo. „Najde se také spousta lidí, kteří například na sídlištích vyhodí stromek jen z okna,“ dodal Martin Girášek z opavských technických služeb.