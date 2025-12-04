Viktoriánské Vánoce. Zámek otevře sváteční trasu, ladí dobové dekorace

Autor:
  6:52
Aranžují šest i osm hodin denně už takřka měsíc a právě jdou do finále. Autorky vánoční výzdoby zámku v Hradci nad Moravicí Iva Přibylová a Stanislava Kvasničková dokončují poslední detaily dobově laděných dekorací, které lidem představí svět viktoriánských Vánoc.

Mimořádný vánoční okruh se na památce zájemcům otevře od pátku 5. prosince. Jen vánočních stromků je na trase jedenáct.

„Dvanáctý je nasvícený na balkoně, aby byl vidět zvenčí,“ uvedla pracovnice zámku Iva Přibylová.

Atmosféru interiérů dokreslují slavnostní vánoční vazby z rukou její kolegyně Stanislavy Kvasničkové, více než stovka dobových hraček, svátečně prostřený stůl i zimní a vánoční fotografie knížecí rodiny.

Dvě stě let starý dopis líčí Vánoce na zámku, je to první doklad dnešních oslav

Prohlídka návštěvníky přenese do viktoriánské doby, kdy se Vánoce poprvé proměnily ve svátky, jak je známe dnes.

„Právě tehdy se zrodily mnohé tradice, které si dodnes spojujeme s vánoční atmosférou, jako je vánoční stromek, dárky pod ním, rodinná setkávání i posílání přání,“ popsala Přibylová.

Svátky se staly oslavou laskavosti, péče o druhé a slavnostního kouzla. A lidé se během prohlídky zámku také dozvědí, že tehdejší stromečky se zdobily ručně vyráběnými dekoracemi z papíru, kartonu, drátků, látek i vaty či skleněných perliček.

Mimořádný prohlídkový okruh na zámku v Hradci nad Moravicí se jmenuje „Vánoce u knížete Lichnovského“ ve viktoriánském elegantním stylu. Na zámku je v období adventu a Vánoc otevřeno 5.-7., 13.-14., 20.-21., 26.-31. 12. 2025 od 10:00 do 15:00. (2. prosince 2025)
Mimořádný prohlídkový okruh na zámku v Hradci nad Moravicí se jmenuje „Vánoce u knížete Lichnovského“ ve viktoriánském elegantním stylu. Na zámku je v období adventu a Vánoc otevřeno 5.-7., 13.-14., 20.-21., 26.-31. 12. 2025 od 10:00 do 15:00. (2. prosince 2025)
Mimořádný prohlídkový okruh na zámku v Hradci nad Moravicí se jmenuje „Vánoce u knížete Lichnovského“ ve viktoriánském elegantním stylu. Na zámku je v období adventu a Vánoc otevřeno 5.-7., 13.-14., 20.-21., 26.-31. 12. 2025 od 10:00 do 15:00. (2. prosince 2025)
Mimořádný prohlídkový okruh na zámku v Hradci nad Moravicí se jmenuje „Vánoce u knížete Lichnovského“ ve viktoriánském elegantním stylu. Na zámku je v období adventu a Vánoc otevřeno 5.-7., 13.-14., 20.-21., 26.-31. 12. 2025 od 10:00 do 15:00. (2. prosince 2025)
7 fotografií

„Stromek byl i symbolem domácí pohody, tvořivosti a společných chvil,“ řekla Přibylová.

Inspirací vánočního aranžmá byl pro autorky kníže Karel Max Lichnovský, který část života prožil jako velvyslanec v Londýně. Britský životní styl jej okouzlil.

„Své zkušenosti přenesl i na Hradec, kde se stal významným mecenášem i morální oporou. Jeho žena Mechtilda každoročně myslela na děti z chudších rodin a připravovala pro ně vánoční nadílku,“ dodala autorka výstavy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

Podvodníci vybrali špatného taxikáře. Překazil jim plány na okradení seniora

Premium
ilustrační snímek

O obrovském štěstí může mluvit senior ze Suchdola nad Odrou. Ten se stal obětí podvodných telefonátů, úspory mu však zachránila skutečnost, že na schůzku s falešným bankéřem jel taxíkem.

Jako tankodrom. Divočáci ničí beskydské pastviny i golfový areál, ohradníky nestačí

Premium
Pastviny v Beskydech rozrývají divočáci. Pak na nich neroste tráva, porost...

Přemnožená divoká prasata způsobují extrémní škody, říkají zemědělci i úřady v oblasti Beskyd. Ochrana je více než náročná, protože mobilní oplocení ani pachové ohradníky nepomáhají. A náhrada škod...

Plzeň nadělila Vítkovicím bůra za osmnáct minut, tabulkového soupeře smetla 7:0

Zklamaný vítkovický brankář Klimeš jako by nevěřil, co se to v Plzni děje.

Dohrávka mezi hokejisty Plzně a Vítkovic završila 26. extraligové kolo. Před zápasem dělil v tabulce oba soupeře jediný bod, o který byli Ostravané před Západočechy. Po středě to neplatí. Plzeň svého...

Viktoriánské Vánoce. Zámek otevře sváteční trasu, ladí dobové dekorace

Mimořádný prohlídkový okruh na zámku v Hradci nad Moravicí se jmenuje „Vánoce u...

Aranžují šest i osm hodin denně už takřka měsíc a právě jdou do finále. Autorky vánoční výzdoby zámku v Hradci nad Moravicí Iva Přibylová a Stanislava Kvasničková dokončují poslední detaily dobově...

4. prosince 2025  6:52

Nominace na dvacítky, první extraligový gól. Super den, pochvaluje si Kubiesa

Třinecký útočník Matěj Kubiesa (v bílém) v utkání s Hradcem Králové sleduje puk.

Čas 37:47. Třinecký útočník Matěj Kubiesa si najel mezi kruhy a švihem střílel k pravé tyči. Poosmé nastoupil v extralize a vsítil svůj první gól, čímž zvýšil na 3:1. Svou trefou zlomil dohrávku...

3. prosince 2025  21:03

Třinečtí deklasovali Hradec, Olomouc prodloužila bídnou sérii Vítkovic

Lukáš Nahodil z Olomouce se raduje z gólu.

Souboj týmů, které v extralize zažívají slabší období, vyzněl jasně pro třinecké hokejisty. V dohrávce 7. kola porazili Hradec Králové 6:1. Trvá bídná série Vítkovic. Bez jediného bodu skončily už...

3. prosince 2025  20:15

Zastupitelé návrhy aktivistů nepřijali. Situace okolo Bedřišky je dál na mrtvém bodě

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Městští zastupitelé ve středu několik hodin debatovali s příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v ostravských Mariánských Horách a Hulvákách o jejím osudu. Ostravský spolek Fiducia vyzval k...

3. prosince 2025  17:20

Vylije se zas. A co dál? Architekt Opavy líčí tři scénáře osudu sídliště v nivě řeky

Premium
Petr Stanjura, hlavní architekt města Opavy

Dvanáct tisíc lidí žijících na místě, které od nepaměti trápí povodně. Opavské sídliště Kateřinky, vůbec největší sídlištní zástavba ve městě, stojí přímo na nivě řeky Opavy. Hlavní architekt města...

3. prosince 2025

Hlučín kupuje sídliště OKD s více než pětistovkou bytů, ty pronajme

Hlučín odkoupí více než padesát domů s bývalými byty OKD, nyní vlastněné...

Poslední kroky k vůbec největšímu majetkovému projektu v novodobé historii města posvětili hlučínští zastupitelé. Město na Opavsku od společnosti Heimstaden Czech odkoupí 527 bytů v 53 bytových...

3. prosince 2025  10:23

Anarchista a „zlosyn“ z Haliče po vraždě ostravského četníka uprchl

Pomník strážmistra Františka Schenka, kterého v roce 1911 zastřelil lupič....

Málokterému četníkovi, který přišel o život ve službě, se dostalo takové pozornosti jako Františku Schenkovi zastřelenému 16. listopadu 1911 ve Slezské Ostravě. Měl slavný pohřeb, na který přišli i...

3. prosince 2025  6:15

Zaměstnankyni Tatry srazil vysokozdvižný vozík, způsobil jí otevřenou zlomeninu

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2.

Těžké zranění způsobil dnes ráno v areálu kopřivnické automobilky Tatra Trucks vysokozdvižný vozík třiapadesátileté zaměstnankyni. S otevřenou zlomeninou musela podstoupit okamžitou operaci. Je už...

2. prosince 2025  18:42

Fotbal šel stranou, pak Teplicím pomohl k záchraně. Kričfaluši o rodinné tragédii

Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem....

Minulý ročník byl oporou teplického mužstva, ale v rozhodující fázi sezony se ze sestavy na dva zápasy vytratil. Nebyl zraněný, neměl ani jiné zdravotní potíže. Fotbalistu Ondřeje Kričfalušiho...

2. prosince 2025  13:01

U počátku zednářů v Ostravě byl i Alfons Mucha, říkají autoři výstavy o místní lóži

Výstava Světlo v temnotách připomíná 90 let od vzniku ostravské lóže svobodných...

Světlo v temnotách je název výstavy připomínající devadesát let od vzniku ostravské lóže svobodných zednářů Lux in tenebris. K vidění je v podkroví Ostravského muzea na Masarykově náměstí. Expozice...

2. prosince 2025  12:43

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Obce řeší, jak být příště odolnější proti povodni. Pomohou nové studie

Zámek Linhartovy na Krnovsku částečně zaplavila velká voda z blízké řeky...

Jedna studie se zaměří na malé toky v katastru obce, druhá na chod splavenin a třetí zmapuje možnosti nového pojetí veřejného prostoru tak, aby co nejlépe navázalo na úpravy řeky Opavy, chystané...

2. prosince 2025  10:34

V kraji začal platit zákaz pyrotechniky, odpalovačům napoví interaktivní mapa

Věž Nové radnice v Ostravě ozářil ohňostroj k 750 letům od první zmínky o...

Ve značné části Moravskoslezského kraje nebude letos možné používat zábavní pyrotechniku v takovém rozsahu jako dosud. A to kvůli přísnějším pravidlům, která začnou platit od letošního 1. prosince....

2. prosince 2025  6:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.