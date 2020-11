Města ruší vánoční akce, někde s verdiktem čekají na další rozhodnutí vlády

„V každém případě chceme naše vánoční trhy na Masarykově náměstí v nějaké podobě zachovat,“ poznamenala starostka Moravské Ostravy a Přívozu Zuzana Ožanová.

Podle současných představ budou stánky rozmístěny dále od sebe, v programu nezůstane žádná kulturní akce. Chybět bude v posledních letech obvyklá součást svátků v centrální části Ostravy, a to veřejné bruslení.

„S přihlédnutím k současné koronavirové situaci jsme byli nuceni letošní ročník Vánočního kluziště zrušit,“ potvrdila Lenka Papajová, mluvčí pořádající společnosti Sareza.

Velmi nejistý zůstává i novoroční ohňostroj v ostravské části Hrabůvka, zřejmě nejnavštěvovanější akce přelomu roku v kraji.



„Ohňostroj na kruhovém objezdu by měl začít 1. ledna 2021 v 18 hodin. Je připraven, ale uvidíme, zda se bude moci uskutečnit. Budeme čekat do poslední chvíle,“ poznamenala mluvčí obvodu Jih Gabriela Gödelová.

Nejlidnatější ostravský obvod už zrušil vánoční trhy a rozsvěcení vánočních stromů bude zřejmě bez doprovodného kulturního programu.



„Připravujeme náhradní program: na první adventní neděli zahájíme Živý advent a rozsvítíme čtyři světelné stromy v různých částech obvodu,“ doplnila mluvčí.

Havířov letos bez Vánočního městečka

Z oblíbeného Vánočního městečka na náměstí Republiky v Havířově s prodejními trhy, řadou koncertů a dětských představení zůstane jen rozsvícení stromu bez kulturního programu a městský betlém.



„Vzhledem k současným opatřením se vedení města rozhodlo Vánoční městečko plánované od 27. listopadu do 20. prosince zrušit. Všem z vedení je to moc líto a příští rok si to vynahradíme,“ uvedla mluvčí Havířova Rosalie Seidl Pokorná.

Neuskuteční se ani Vánoce na zámku v Kravařích nebo Martinské trhy ve Frenštátě pod Radhoštěm. Na platných omezeních pak bude záležet šíře adventního jarmarku v Novém Jičíně. Určitě se letos neuskuteční bruslení na náměstí, a pokud by byly platné současné restrikce, město by plochu náměstí rozdělilo do devíti sektorů s omezením počtu prodejců i sortimentu.



„Nově bude náměstí zdobit adventní věnec na kašně,“ řekla novojičínská mluvčí Marie Machková.

Připraveni na pořádání obvyklých akcí na konci roku jsou i v Třinci, přičemž rozhodující budou další rozhodnutí vlády. Všechny větší akce zrušili v Bohumíně, ale zatím s konáním, byť v omezenější podobě, vyčkávají u jednodenních vánočních trhů a štědrovečerního setkání na náměstí.

Připraveno s podmínkou uvolnění opatření hlásí i Frýdek-Místek, což se týká i silvestrovského ohňostroje. „Oproti zvyklostem nebude most přes Ostravici, odkud ohňostroj sledují tisíce lidí, uzavřen pro dopravu, což znamená, že by se veřejnost na něm neměla shromažďovat,“ řekla mluvčí města Jana Matějíková.

V Opavě by mělo padnout definitivní rozhodnutí o podobě vánočních trhů do 20. listopadu, zatím se počítá s variantou prodeje ve stáncích bez kulturního programu. Bez téhož se nejspíše uskuteční Adventní trhy od 6. do 12. prosince na Hlavním náměstí v Krnově, poměrně neobvyklé je pak rozhodnutí nabídnout stánky prodejcům zdarma. „Přednost dostanou ti, kteří budou chtít prodávat celý týden,“ poznamenala mluvčí Krnova Dita Círová.

Aktuální omezení budou rozhodující i pro bohoslužby. „Zřejmě se zopakuje situace z Velikonoc. Nyní bohoslužby duchovní slouží bez účasti věřících, a kde to situace dovolí, tak se mše vysílají online přes internet,“ nastínil mluvčí ostravskoopavské diecéze Pavel Siuda.