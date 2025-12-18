Jak slavili Vánoce poslední majitelé zámku Raduň. Napoví speciální prohlídky

Žaneta Motlová
  6:30
Od úterý do pátku děti ze škol a školek, o víkendech běžní návštěvníci. Zámek v Raduni ovládla sváteční atmosféra a láká na speciální vánoční prohlídky.
Vánoce na zámku Raduň nabízejí atmosféru svátečně vyzdobeného zámku, vůni...

Vánoce na zámku Raduň nabízejí atmosféru svátečně vyzdobeného zámku, vůni cukroví a jehličí. Návštěvníci se dozvědí, jak Vánoce prožívala rodina Blücherů z Wahlstattu, poslední majitelé raduňského zámku. (10. prosince 2025) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Vánoce na zámku Raduň nabízejí atmosféru svátečně vyzdobeného zámku, vůni...
Vánoce na zámku Raduň nabízejí atmosféru svátečně vyzdobeného zámku, vůni...
Vánoce na zámku Raduň nabízejí atmosféru svátečně vyzdobeného zámku, vůni...
Vánoce na zámku Raduň nabízejí atmosféru svátečně vyzdobeného zámku, vůni...
13 fotografií

„Ukážou, jak slavili Vánoce poslední majitelé zámku – Blücherové z Wahlstattu. Tato kosmopolitní šlechtická rodina, spjatá s Anglií i Německem, v sobě nesla směs evropských tradic, která se promítala do výzdoby, dárků i slavnostního stolování,“ řekla kastelánka zámku Markéta Kouřilová.

K sýpce a oranžerii na raduňském zámku přibude stodola. Památkáři vybírají stavebníka

Speciální trasa vede svátečně vyzdobenými zámeckými místnostmi, kde lidem průvodci prozradí, jaké adventní a vánoční zvyky Blücherové dodržovali, jaký byl jejich sváteční jídelníček, i co se u nich odehrávalo na Štědrý večer u stromečku.

Na prohlídky zámek zve o víkendech a také od 27. do 30. prosince. První skupina vychází v deset dopoledne, poslední ve tři odpoledne.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Tragickou hromadnou nehodu u Ostravy zavinil o třináct tun přetížený kamion

Na dálnici D56 u Paskova se srazily nákladní vůz, dodávka a pět osobních aut,...

Hromadnou nehodu sedmi automobilů na D56 mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem, při které ve čtvrtek zemřel jeden člověk a další čtyři se zranili, zavinil notně přetížený kamion. Souprava naložená...

Soumrak černého uhlí. Do posledního dolu v Česku nahlédněte těsně před uzavřením

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním...

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním činným dolem je Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. V něm ale těžba skončí v lednu 2026. Fotoreportérka iDNES.cz zmapovala...

Hromadná nehoda na dálnici u Ostravy kvůli vysypané kulatině. Jeden člověk zemřel

Na dálnici D56 u Paskova se srazily nákladní vůz, dodávka a pět osobních aut,...

Hromadná nehoda komplikuje od čtvrtečního rána provoz na dálnici D56 nedaleko Ostravy. Nabouralo tam postupně nejméně pět aut, poté co nákladnímu vozidlu se dřevem jedoucímu ve směru na Frýdek-Místek...

Vánoční trhy v Ostravě 2025: desítky stánků, koncerty hvězd i bruslení na náměstí

Ostravské vánoční trhy letos návštěvníky lákají na širokou nabídku občerstvení....

Vánoční trhy v Ostravě začaly v sobotu 22. listopadu a potrvají až do 23. prosince. Vánoční strom na Masarykově náměstí se slavnostně rozsvítil v sobotu 29. listopadu a zároveň odstartoval na zdejší...

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Jak slavili Vánoce poslední majitelé zámku Raduň. Napoví speciální prohlídky

Vánoce na zámku Raduň nabízejí atmosféru svátečně vyzdobeného zámku, vůni...

Od úterý do pátku děti ze škol a školek, o víkendech běžní návštěvníci. Zámek v Raduni ovládla sváteční atmosféra a láká na speciální vánoční prohlídky.

18. prosince 2025  6:30

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

17. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  21:31

Ve finále Českého poháru si zahrají obhájci z Karviné a Lovosice

Lovosice, 13. 12. 2025, extraliga házenkářů, Lovci Lovosice - Talent Plzeň....

Karvinští házenkáři v semifinále Českého poháru vyhráli 25:20 v Plzni a mají na dosah třetí triumf v soutěži za sebou. Jejich soupeřem ve finále budou Lovosice, které si poradily 33:26 se Zubřím.

17. prosince 2025  21:10

Jihlava po deseti zápasech prohrála, první ligu vede Slavie. Vsetín si poradil se Zlínem

Momentka z utkání první hokejové Maxa ligy mezi Vsetínem a Zlínem.

Jihlavští hokejisté v první lize po sérii deseti vítězných zápasů prohráli ve Frýdku-Místku 1:2. V čele tabulky je po 32. kole vystřídala pražská Slavia, která zvítězila 3:1 v Sokolově a vede o dva...

17. prosince 2025  21:02

Sporný výběr ředitele školy v Hnojníku. Na revoltu žáků navázal protest rodičů

Stovka rozzlobených rodičů protestuje u školy v Hnojníku

Chaos ve vyučování, neustálé suplování kvůli chybějícím učitelům, mizivá komunikace ze strany vedení školy. Problémy po jmenování nového ředitele základní školy v Hnojníku na Frýdecko-Místecku se...

17. prosince 2025  18:31

Těšínské divadlo v nové kráse, za 150 milionů korun se rok a půl opravovalo

Ředitel Těšínského divadla v Českém Těšíně Petr Kracik ukazuje renovovaný...

Po roce a půl trvající rozsáhlé rekonstrukci se otevřelo Těšínské divadlo v Českém Těšíně. Jediné tuzemské profesionální divadlo, kde souběžně působí český a polský soubor, tak nyní hraje v moderních...

17. prosince 2025  15:42

Hlučín hledá peníze, které pokryjí stavbu depozitáře. Stavba má stát v roce 2027

Město Hlučín pokračuje v přípravách výstavby nového depozitáře Muzea Hlučínska,...

Sedmadvaceti miliony korun potřebuje Hlučín dokrýt plánovanou stavbu depozitáře Muzea Hlučínska, jen v rozpočtu je však nenajde. Na projekt už přitom město získalo dotaci, hotový by měl být do konce...

17. prosince 2025  11:29

Muž uklouzl v Beskydech a poranil si kotník, záchranu komplikoval vítr

Pod vrcholem Lysé hory se zranil turista, který uklouzl na ledové ploše. (16....

Komplikovaný zásah ve složitém terénu Beskyd v úterý absolvovala Horská služba a záchranáři. Vyjížděli na pomoc muži, který cestou na Lysou horu uklouzl na ledě a poranil si kotník. Na tísňovou linku...

17. prosince 2025  10:33

Policie obvinila manažerku lázní, v Karlově Studánce prověřují další výběrová řízení

Horské lázně Karlova Studánka

Policie prověřuje opravy objektů lázní Karlova Studánka na Bruntálsku a v souvislosti se zakázkou na obnovu jednoho z lázeňských domů trestně stíhá jednu z manažerek lázní. Ženu kriminalisté už...

17. prosince 2025  6:45

Během pár měsíců jsme všechno zahodili, štve ostravského kapitána Frydrycha

Kapitán ostravský fotbalistů Michal Frydrych střílí v pokutovém území Pardubic.

Ví, že si ostravští fotbalisté musejí během nynější zimní pauzy především vyčistit hlavu. Kapitán Michal Frydrych věří, že se Baník zvládne odrazit ze dna první ligy výš. Zároveň upozorňuje: „Může...

16. prosince 2025  16:43

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Kraj podpoří zajištění zubní pohotovosti v Ostravě, pošle přes dva miliony

Moravskoslezský kraj podpoří zubaře na pohotovosti. (15. prosince 2025)

Ve značně omezené podobě měla od začátku příštího roku fungovat zubní pohotovost v Ostravě, kam jezdí pacienti z celého kraje. Důvodem je změna legislativy, která odpovědnost za lékařské pohotovostní...

16. prosince 2025  16:05

Extraligová házená bude jiná. Talent tým znovu pomůže dětem s autismem

Momentka z extraligového semifinále Talent Plzeň - Dukla Praha

Házená bude jiná. Extraligová, ovšem s nádechem pomoci těm, kteří to potřebují. Talent tým Plzeňského kraje stejně jako v minulých letech nachystal před koncem roku benefiční duel. Dnes v 18 hodin...

16. prosince 2025  14:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.