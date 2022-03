Je to ruská agrese, říká o ukrajinské válce pravoslavný kněz z Ostravy

„Před Ukrajinci z našich řad stojí možnost narukovat do armády. Uvědomují si ale, že válka není beze ztráty a mohou tu zanechat vdovy a siroty,“ říká Kudla.

Vedení pravoslavné církve na Moravě a ve Slezsku napadení Ukrajiny jednoznačně odmítá jako nevyprovokovanou ruskou agresi.

Odkud pocházejí lidé, kteří dochází do vaší církevní obce?

Naše obec je silně smíšená. Je tu hodně potomků volyňských Čechů, potom místních konvertitů, tedy lidí, kteří z nějakého důvodu k pravoslavné církvi přešli a přijali ji. Je tu také hodně těch, kteří přišli z východního Slovenska ještě v době, kdy byly naše země spojené. Také tu máme hodně Ukrajinců. To jsou ale ti, kteří jsou tu dlouhodobě usazení. Přišli do Česka už dávno, protože tu hledali nový domov a chtěli tu zůstat.