„Mají vymyté mozky.“ Ukrajinci se s ruskými příbuznými neshodnou i nebaví

Řada Rusů, se kterými jsem byla dříve v kontaktu, také odmítla odpovědět, anebo přiznala, že se bojí. Těch, kteří uznávají, že Rusko vede proti Ukrajině brutální válku, je minimum.

„Moje matka bydlí v ruské Voroněži. Na začátku války říkala, že to je osvobozovací operace. Tvrdí to dodnes. Říká, že na Ukrajině jsou nacisté a narkomani. Věří všemu, co se vysílá v televizi a rádiu, a považuje tyto informace za čistou pravdu. Říká mi: Naše autority nám nelžou! Taky tvrdí, že do Ruska přichází mnoho uprchlíků z Ukrajiny, které jejich země chrání před ukrajinským nacismem,“ sdělila Marija, která žije několik let v Česku.

„Jedna moje ruská kamarádka je ale odpůrkyní války i Putinova režimu. Snaží se lidem kolem sebe říkat pravdu, ukazuje jim i hrůzná videa z Ukrajiny. Nedávno vyjádřila svůj názor v autobuse. Lidi ji z něj vyhodili. Ani jeden člověk se jí nezastal,“ dále popsala.