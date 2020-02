Stezka Valaška láká. Zároveň budí rozpaky kvůli davům lidí na Pustevnách

„Za rok, od 16. ledna 2019, kdy jsme zahájili provoz, k nám přišlo 280 tisíc lidí, nyní už pomalu vyhlížíme třísettisícího návštěvníka,“ řekl Zdeněk Kořistka, někdejší poslanec a jeden ze tří majitelů firmy, která stezku vlastní.

Spolu s ním je majitelem polovičního podílu Petr Káňa a 25procentní podíl ve společnosti pak vlastní Biskupství ostravsko-opavské.

Největší zájem o návštěvu zatím majitelé zaznamenali v létě, kdy počet příchozích dosahoval i 3 500 denně. A právě počet lidí, kteří na Pustevny i kvůli stezce míří, je podle dalších hlavním problémem celé stavby.

Na Pustevnách i v jejich okolí totiž chybí parkovací místa. Dlouhé kolony aut i fronty lidí jsou obvykle na přístupu k dolní stanici lanovky na Pustevny na Ráztoce, problémy s parkováním mají i na Prostřední Bečvě, na druhé straně hřebenu.

„Když po nás zástupci stezky chtěli souhlas se stavbou, slibovali nám i Prostřední Bečvě jedno procento z tržeb, které bychom mohli použít na řešení dopravní situace pod Pustevnami. Teď, když už stezka funguje, o tom ale nechtějí ani slyšet,“ řekl Jiří Novotný, starosta Trojanovic, na jejichž katastru stezka stojí.

Peníze z fondu pomohou řešit situaci v obcích

„Nic takového jsme neslibovali, to si vymyslel pan Novotný,“ nesouhlasil se starostou Petr Káňa. Později ale připustil, že jednoprocentní odvod byl součástí souhlasu Trojanovic se stavbou, který jeho firma k žádosti o stavební povolení využila.

„My ale dáme 50 tisíc do fondu, který tady vzniká, to tady nikdo jiný zatím nedal. A podílíme se i na charitativních projektech,“ dodal jednatel firmy.

Padesát tisíc korun je ale výrazně nižší částka, než kolik by tvořilo jedno procento z tržeb. Například vstupenka pro jednotlivce stojí 220 korun.

Fond, který by měl pomoci řešit situaci v obcích pod Pustevnami, by měl stát hlavně na penězích Moravskoslezského a Zlínského kraje.

„Moravskoslezský i Zlínský kraj mají do fondu dát po 500 tisíc korun, my a Trojanovice pak 100 tisíc. To by mělo sloužit k úhradám menších investic spojených s dopravní situací,“ sdělil starosta Prostřední Bečvy Radim Gálik.

„Návštěvnost Pusteven život v naší obci hodně komplikuje, zpracováváme nyní studii, která by měla pomoci tu situaci vyřešit, budeme kupovat pozemek pro parkoviště. Zatím se ale nedá odhadnout, kolik bude stát,“ podotkl Gálik.

„Je otázka, komu obří návštěvnost Pusteven pomáhá, jestli lidem, nebo jen obchodníkům,“ komentoval situaci na Pustevnách František Jaskula, ředitel CHKO Beskydy.

„Hlavní problém Pusteven jsou hlavně velké akce, kdy tam nárazově přijde třeba sedm tisíc lidí. Stezka na návštěvnost určitě vliv bude mít, ale není tím hlavním, proč tam lidé jezdí.“

Stezka láká turisty od svého otevření v lednu minulého roku