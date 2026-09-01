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Z nádraží v Karviné ujelo osmnáct vagonů. Soupravu zabrzdila statečná strojvedoucí

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  16:10

Hlavní nádraží v Karviné | foto: ČD

K železničnímu neštěstí se minulý týden schylovalo na trati mezi Karvinou a Bohumínem. Z karvinského nádraží se totiž rozjela souprava nákladních vagonů a nebýt pohotové reakce strojvůdkyně z jiného vlaku, mohly být následky velmi neblahé.

Incident se stal v úterý odpoledne. Vagony naložené šrotem stojící od víkendu na odstavné koleji se ze zatím nezjištěných příčin rozjely a souprava se dala do pohybu.

Na incident jako první upozornily Hospodářské noviny.

Trať se z Karviné směrem do Bohumína mírně svažuje a ačkoliv se vagony nejprve rozjely sotva krokem, postupem času nabíraly rychlost a je otázkou, kde by se je podařilo zastavit.

Naštěstí chvíli předtím přijel do Karviné vlak Leo Express z Prešova. „Dispečerka Správy železnic pohyb vagonů zaregistrovala a okamžitě informovala strojvedoucí vedle stojícího vlaku LE,“ sdělil mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.

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Strojvedoucí nemeškala a rozběhla se k vagonům. „Jely takovou rychlostí rychlé chůze, pomalého běhu. Dokázala se v běhu dostat k ručním brzdám a utáhnout je,“ popsal Hospodářským novinám generální ředitel Leo Expressu Peter Köhler s tím, že samotná žena se k události nechce vyjadřovat, ale společnost ji hodlá nějak ocenit.

Případem se zabývá policie, možné je obvinění z obecného ohrožení. „Událost sice nezpůsobila žádnou škodu, ale celý incident stále vyšetřujeme,“ sdělil Kavka.

Vagony se podařilo zastavit až za návěstidlem zakazujícím jízdu.

Právě v úseku mezi Karvinou a Bohumínem na trati spojující Česko se Slovenskem narazil v roce 2024 vlak do vrtné soupravy uvázlé na přejezdu. Zahynul strojvedoucí a dvacet cestujících se zranilo.

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