Z nádraží v Karviné ujelo osmnáct vagonů. Soupravu zabrzdila statečná strojvedoucí

Incident se stal v úterý odpoledne. Vagony naložené šrotem stojící od víkendu na odstavné koleji se ze zatím nezjištěných příčin rozjely a souprava se dala do pohybu.
Na incident jako první upozornily Hospodářské noviny.
Trať se z Karviné směrem do Bohumína mírně svažuje a ačkoliv se vagony nejprve rozjely sotva krokem, postupem času nabíraly rychlost a je otázkou, kde by se je podařilo zastavit.
Naštěstí chvíli předtím přijel do Karviné vlak Leo Express z Prešova. „Dispečerka Správy železnic pohyb vagonů zaregistrovala a okamžitě informovala strojvedoucí vedle stojícího vlaku LE,“ sdělil mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
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Strojvedoucí nemeškala a rozběhla se k vagonům. „Jely takovou rychlostí rychlé chůze, pomalého běhu. Dokázala se v běhu dostat k ručním brzdám a utáhnout je,“ popsal Hospodářským novinám generální ředitel Leo Expressu Peter Köhler s tím, že samotná žena se k události nechce vyjadřovat, ale společnost ji hodlá nějak ocenit.
Případem se zabývá policie, možné je obvinění z obecného ohrožení. „Událost sice nezpůsobila žádnou škodu, ale celý incident stále vyšetřujeme,“ sdělil Kavka.
Vagony se podařilo zastavit až za návěstidlem zakazujícím jízdu.
Právě v úseku mezi Karvinou a Bohumínem na trati spojující Česko se Slovenskem narazil v roce 2024 vlak do vrtné soupravy uvázlé na přejezdu. Zahynul strojvedoucí a dvacet cestujících se zranilo.