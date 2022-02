Vagonka v Ostravě je větší a vyrábí přes třicet souprav pro Lotyšsko

Nepříliš častá lotyština zněla ve středu halami ostravské společnosti Škoda Vagonka. Ta zde představila první část z několika desítek vlakových souprav určených pro tamní železnici.

Vedle Talise Linkaitse, ministra dopravy lotyšské vlády, si slavnostní odhalení části první předávané soupravy nenechal ujít ani Janis Grigulis, generální ředitel společnosti Pasažieru vilciens, lotyšské obdoby Českých drah.

„Dnes jsme mohli odhalit a prezentovat první dva vozy chystané soupravy, kterých do Lotyšska do konce příštího roku dodáme celkem 32. To bychom nedokázali bez modernizace, kterou Vagonka v posledních dvou letech prošla,“ komentoval návštěvu z pobaltské republiky Martin Bednarz, generální ředitel společnosti Škoda Vagonka.

„Investovali jsme miliardu korun do nové lakovny, do nových obráběcích center, z nichž jedno je největším svého druhu v Evropě, přijali jsme přes 500 nových zaměstnanců.“

To v praxi znamená, že dnes má ostravská Vagonka, oproti stavu před dvěma roky, v podstatě dvojnásobný počet zaměstnanců, produktivita práce se měla díky investicím zvýšit dokonce pětkrát.

Smlouvu s Lotyšskem za více než šest miliard korun za 32 souprav podepsala Vagonka před více než dvěma roky. Dodávky hotových vozů by měly začít během několika měsíců.

„V Lotyšsku jezdí vlaky z let 1966 až 1989, tyto nové soupravy jsou pro nás velkým krokem kupředu. Soupravy z Ostravy budou tvořit páteř naší příměstské hromadné dopravy,“ konstatoval lotyšský ministr dopravy.

Oproti vlakům dodávaných na české koleje se lotyšské soupravy liší hlavně rozměry.

Navyšování zaměstnanců nekončí

„Vlaky jsou srovnatelné s těmi, které vyrábíme pro jiné zákazníky, hlavní rozdíl spočívá ve velikosti skříně daný širokorozchodnou sítí lotyšských železnic,“ vysvětlil Martin Bednarz. „Do vlaku se tak vejde pět sedadel vedle sebe v režimu 3 + 2 s uličkou uprostřed. Odbavovací systémy, wi-fi nebo toalety jsou podobné jako v jiných vlacích.“

Se zahájením dodávek vlakových souprav pro Lotyšsko ale navyšování počtu zaměstnanců ostravské Vagonky nekončí.

„Stále potřebujeme nové zaměstnance, jen v nejbližších měsících bychom jich chtěli přijmout zhruba třicet,“ vysvětlil generální ředitel. „A v náboru chceme pokračovat i nadále. Stále hledáme zámečníky, elektrikáře, svářeče nebo lakýrníky. Na přelomu jara a léta bychom pak chtěli přijmout dalších zhruba šedesát lidí.

Soupravy se mají přepravovat přes Ukrajinu

Do konce letošního srpna by mělo do Rigy zamířit prvních pět souprav, v dalších měsících by měly následovat každých třicet dní další dvě.

Přepravu ale může ovlivnit situace na Ukrajině, přes kterou by se měly soupravy přepravovat.

„Vlaky budou na transportních podvozcích dopraveny na Slovensko, kde se přeloží na širokorozchodné podvozky a dále už budou do Rigy pokračovat po vlastní ose,“ přiblížil plánovaný způsob přepravy na místo určení Martin Bednarz.

„Samozřejmě ale musíme počítat i s jinými variantami. V případě, že by nebylo možné využít tuto trasu, máme v záloze jak možnou cestu přes Polsko, tak varianty využívající lodní transport z některého z přístavů v Baltském moři nebo z Hamburku a podobně.“