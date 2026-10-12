Škoda Vagonka propustí desítky lidí, hromadné odchody ale firma odmítá

Desítky lidí přijdou o práci v ostravské společnosti Škoda Vagonka. Firma sice odmítá informace o hromadném propouštění, připouští však, že na některých úsecích výroby zaměstnanci firmu opustí.
Dalších zhruba 120 pracovních míst má v příštím roce zmizet v ostravském pivovaru Ostravar. Jeho vlastník, společnost Pivovary Staropramen, oznámil, že během roku 2027 výrobu piva v Ostravě postupně ukončí a přesune ji do pivovaru na pražském Smíchově. Firma rozhodnutí zdůvodňuje mimo jiné klesající spotřebou piva, rostoucími náklady a snahou lépe využít své výrobní kapacity.
Informace o propouštění přichází v době, kdy počet nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji sice proti srpnu mírně poklesl, meziročně je ale stále výrazně vyšší.
„V kraji jsme ke konci září evidovali 55 205 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 735 nižší než na konci srpna, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku byl vyšší o 4 580 osob,“ přiblížil čerstvá čísla Petr Prokop, ředitel Krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě.
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Právě případy Vagonky a pivovaru Ostravaru přitom ukazují, že situace na trhu práce není přes pokles jednoduchá, byť ve Vagonce odmítají, že by šlo o hromadné propouštění, a současné změny označují za optimalizaci kapacit.
Na možné slabší období vedení Škoda Group upozorňovalo už před několika měsíci.
„V našem odvětví plánujeme přibližně na tři roky dopředu. Zakázky vytvářejí určité vlny, kdy se střídají vrcholy a slabší období. Rok 2027 bude zřejmě v určitém útlumu,“ uvedl už dříve v rozhovoru pro iDNES.cz generální ředitel Škoda Group Petr Novotný. „Nemusí to ale být špatně, protože se můžeme připravit na nápor, který očekáváme v letech 2028 a 2029.“
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Také nyní firma tvrdí, že zakázky na další roky má a v budoucnu bude naopak potřebovat další zaměstnance. Zároveň ale připouští, že zatímco na některých úsecích propouští, jinde nové lidi hledá. Aktuálně například zkušené svářeče.
Volná místa existují
A podobně vypadá i situace na celém krajském trhu práce. Přestože bylo na konci září bez práce přes 55 tisíc lidí a firmy nabízely 6 684 volných míst.
Nejčastěji hledají mimo jiné montážní dělníky, seřizovače, pomocné pracovníky ve výrobě, nástrojaře, svářeče nebo obsluhu zařízení na zpracování kovů.
Právě na potřebu technicky vzdělaných pracovníků upozornil i čtvrteční Trh vzdělávání a uplatnění ve Frýdku-Místku, na kterém se žákům základních škol představovaly střední školy i zaměstnavatelé.
Zájem o některé technické školy přitom zůstává nižší, než by si jejich zástupci představovali.
Například Střední průmyslová škola Třineckých železáren ještě na začátku října přijímala přihlášky ve čtvrtém kole přijímacího řízení.
„Každý vám potvrdí fakt, jak jsou technické obory výhodné, ale stále se to neprojevuje. Stále vítězí gymnázia, obchodní akademie a podobné obory,“ popsal stav učitel odborného výcviku školy Zdeněk Marek.
Podle něj přitom třeba vzdělání z jeho školy nabízí absolventům možnost uplatnění nejen v Třineckých železárnách, ale prakticky kdekoliv v republice i v zahraničí.