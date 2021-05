Ostravská Vagonka dokončila modernizaci za miliardu, hledá zaměstnance

„V rámci projektu se nám již podařilo vybudovat například největší portálové obráběcí centrum v Evropě,“ řekl Petr Brzezina, předseda představenstva skupiny Škoda Transportation, jíž Škoda Vagonka patří.



„Stěžejní částí z tohoto miliardového balíku je pro nás stavba nové lakovny za 300 milionů korun, díky které budeme moci zvýšit počet lakovaných vozů o dvě třetiny. Ročně v ní budeme moci nalakovat 120 vozů,“ popsal rozsah rozšíření ostravského závodu generální ředitel společnosti Škoda Vagonka Martin Bednarz. „Vedle toho jsou pro nás důležité i obráběcí centra a svařovací linky, které umí svařit i 250 vozů ročně.“

V nových prostorách, do nichž se Vagonka mohla rozšířit po získání parcel v sousedství svého původního působiště v Ostravě v těsné blízkosti někdejší Ocelárny společnosti Vítkovice Steel, firma v současnosti zpracovává své zakázky, které získala v posledních letech napříč Evropou.

„Zakázky máme v současnosti do roku 2025, o další soutěžíme,“ konstatoval Bednarz.

Mezi jinými se zde vyrábí i push-pull soupravy pro trasu mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem.

Současně s rozšiřováním firmy se zvyšoval i počet zaměstnanců Vagonky.

V současnosti zde pracuje už přes 900 lidí, dvakrát více, než když projekt rozšíření podniku začal.

„Noví zaměstnanci se hledali těžce, nechtěli jsme jen agenturní zaměstnance, ale kmenové. Museli jsme hodně inzerovat, hledat, dělat náborové kampaně, ale nakonec se nám to podařilo,“ popisuje ředitel strojírenského závodu peripetie s hledáním nových zaměstnanců v době, kdy je jen v Moravskoslezském kraji bez práce na 45 tisíc lidí.



„Zdá se ale, že jsou vláčky sexy a zájemce táhnou. I to nám pomohlo. Úspěšnost výběru byla mezi 30 až 40 procenty, výběrovými řízeními prošlo možná i přes tisíc lidí.“

V plánu je i výroba tramvají pro Ostravu

Ani zahájením provozu nové lakovny však nábor zaměstnanců nekončí. V současnosti nabízí Vagonka minimálně čtyřicet pracovních pozic.

„Na konci roku plánujeme rozjet další svařovací linku a montáž dalších vozů, takže plánujeme přijmout minimálně stovku lidí. Nejpozději na přelomu roku,“ dodal Bednarz.

Miliardová investice v areálu Vagonky není jedinou aktivitou Škody v Ostravě. Další pracovní místa možná vzniknou poté, co definitivně převezme dříve dceřinou společnost ostravského Dopravního podniku, Ekovu.

„Není tajemstvím, že by se v Ekově mohly vyrábět tramvaje pro Ostravu,“ zmínil převzetí Ekovy při svém proslovu ve Vagonce ostravský primátor Tomáš Macura. Kdy přesně by se mohly tramvaje pro Ostravu v Ostravě začít vyrábět, to zatím jasné není.

„Výroba tramvají je jednou ze součástí našeho plánu rozvoje, ale nyní nemůžeme říct, zda se zde budou vyrábět tramvaje od třetího, nebo třeba desátého kusu série,“ vysvětlil Martin Bednarz s tím, že dohoda o převzetí Ekovy by mohla být připravena možná se začátkem prázdnin.