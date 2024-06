Umírající modelář daroval za korunu své dílo vagonářskému muzeu ve Studénce

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

„Byla to vlastně náhoda, přišel nám e-mail od sestry z hospicu, jestli nemáme zájem o plastikové nebo papírové modely. A když poslala i fotky a viděl jsem, jak ty modely vypadají, říkal jsem si, to je paráda, o tyto věci totiž mají návštěvníci vždycky velký zájem,“ přiblížil vedoucí Vagonářského muzea Bronislav Novosad.

Tehdy nepředpokládal, jak důležitou roli bude v celé věci hrát čas. „Sestřička z hospice mi následně napsala, že bych měl přijet, že je potřeba, aby věci postupovaly rychleji,“ pokračoval Novosad s tím, že při návštěvě hospicu se s modelářem Arnoštem Urbánkem setkal a sepsali i darovací smlouvu. Za sbírku modelů muzeum zaplatilo symbolickou jednu korunu, na přání autora je u každé vitríny s modely uvedeno jeho jméno.

„V hospicu mi také vyprávěl, jak se k modelařině dostal. Sám dlouhá léta pracoval na železnici, jezdil s parní lokomotivou nazývanou Matylda. Modelům se věnoval zhruba třicet let, a to na úrovni, se kterou jsem se ještě nesetkal. Ke každému modelu měl vypracovanou tlustou složku s technickou dokumentací. I co se týká technologie a postupů to byl velmi fundovaný člověk. Měl třeba speciální nářadí, kterými z papíru vystřihoval drobné nýty. Když se podíváte třeba do kabiny lokomotivy, je vypracovaná do nejmenšího detailu, normální člověk by měl problém tam takové drobné součástky umístit a vlepit,“ přiblížil Novosad.

Modely měl Arnošt Urbánek zaplněný celý svůj byt, vystavené je měl dokonce i v hospici. „Byl šťastný, že jeho výtvory budou moci lidé obdivovat. Na poslední chvíli ještě poslal dopis, jak zapojit domečky, aby svítily,“ vyprávěl Novosad. Preciznost modelů pak inspirovala i název expozice – Do posledního nýtu.

Poctou bude výstavba Urbánek City

Celkem muzeum získalo více než dvě stě modelů: od lokomotiv a vagonů různých měřítek až po množství drážních budov, nástupišť či dalších staveb. „Na jeho počest chceme v jedné z místnosti postavit modelovou železnici nazvanou Urbánek City. Její součástí budou například i těžní věže, které postavil, v modelu tak chceme ilustrovat, jaký vliv na stavbu železnice v našem regionu měl rozvoj ostravsko-karvinského revíru,“ uzavřel Novosad.

Vagonářské muzeum se nachází v prostorách zámku ve Studénce. Připomíná zejména výrobu železničních vozů v tamní vagonce, návštěvníci zde najdou i expozice týkající se výroby letadel ve Studénce nebo oblíbenou modelovou železnici.