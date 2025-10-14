U zrodu vyloučených lokalit v Česku stál v podstatě stát. Kriminolog Walach vypráví

Premium

Kriminolog Václav Walach se dlouhodobě zabývá problematikou vyloučených lokalit. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Martin Pjentak
  13:00
Nejdražší bydlení, přitom většinou v nejhorší kvalitě, mají často ti nejchudší, říká kriminolog Václav Walach z Ostravské univerzity. Ve výzkumech se dlouhodobě zabývá sociálně vyloučenými lokalitami nebo obchodem s chudobou. „U zrodu vyloučených lokalit u nás stál v podstatě stát. A obce první sestěhovávaly sociálně slabší obyvatele na jedno místo,“ vysvětluje.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jak jste se k tématu sociálně vyloučených lokalit dostal?
Kolem roku 2010, kdy jsem byl magisterský student a kdy téma sociálně vyloučených lokalit a bezpečnosti ve společnosti hodně rezonovalo. Zajímalo mě, jak média i širší společnost mluví o bezpečnosti v souvislosti s obyvateli ze sociálně vyloučených lokalit. Až příliš často tam byla patrná tendence, kdy byli vnímáni jako někdo, koho by se ostatní měli spíše bát. Znal jsem lidi, kteří bydleli v těchto lokalitách, a přišlo mi, že to je přinejmenším hodně neúplný obraz.

Zhruba polovina Romů se setkává s etnickou diskriminací, když hledá bydlení. Buďto vlastník, nebo lidé z realitních kanceláří přímo řeknou, že neberou Romy nebo lidi, kteří mají hodně dětí.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Metoda z Beskyd na zadržení vody se šíří po Česku. Jámy oslabí sucho i povodně

Stačí bagr, který vyhloubí řadu děr, a voda po dešti místo toho, aby rychle odtékala pryč, se naopak zachytává. Metoda, kterou před pěti lety začali používat ochránci přírody v Beskydech, se začíná...

Uprchlý exposlanec Petr Wolf míří z vězení v Paraguayi do Česka. Požádal o vydání

Jeden z nejznámějších uprchlíků, bývalý poslanec za ČSSD Petr Wolf, který utekl ze země, aby se vyhnul trestu za dotační podvod, by měl být v tuto chvíli na cestě do vlasti. „Letí z Jižní Ameriky....

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Zastávky ve Vítkovicích mají odradit bezdomovce. Prší do nich, stěžují si lidé

Do boje proti bivakování bezdomovců vytáhli zástupci ostravského městského obvodu Vítkovice. Jedním z kroků je postupná výměna autobusových zastávek tak, aby v nich lidé bez domova nemohli přespávat...

Nízká popularita ministra financí se projevila, musím se s tím vyrovnat, říká Stanjura

Vedle propadáku hnutí Stačilo! vedeného komunisty a slabým výsledkem SPD s Trikolórou, PRO a Svobodnými se nejznámějším příběhem neúspěchu ve víkendových volbách stalo vypadnutí ministra financí...

U zrodu vyloučených lokalit v Česku stál v podstatě stát. Kriminolog Walach vypráví

Premium

Nejdražší bydlení, přitom většinou v nejhorší kvalitě, mají často ti nejchudší, říká kriminolog Václav Walach z Ostravské univerzity. Ve výzkumech se dlouhodobě zabývá sociálně vyloučenými lokalitami...

14. října 2025

Opilec vyhrožoval odpálením domu s lidmi. Rozpoutal manévry, pak vše zlehčoval

Odpálením rodinného domu i s jeho obyvateli vyhrožoval v Ostravě jednapadesátiletý recidivista. Uvnitř násilím držel tři lidi včetně dítěte a těhotné ženy. Silně opilý tvrdil, že buď využije...

14. října 2025  12:01

Stále více firem vyrábí vlastní elektřinu, OKD tak využije plyn z uzavřených dolů

Těžební společnost OKD během čtyř měsíců skončí s dobýváním uhlí, a tak se připravuje na další činnost. Firma například investuje dvacet milionů korun do budoucí výroby elektřiny. A v regionu zdaleka...

14. října 2025  9:44

Galásek zpátky v Baníku: Doma dostal požehnání. Na nepěkné kroky je připraven

Sháněl lístky, aby přijel v neděli jako divák na utkání s Hradcem Králové. Jenže vše je jinak. Tomáš Galásek sice střetnutí fotbalistů Baníku Ostrava s Východočechy nezmešká, avšak dění na trávníku...

13. října 2025  19:35

Řev a rvačky na dětském hřišti. Z našeho sídliště se stává Bronx, stěžují si lidé

Častější hlídky strážníků městské policie i umístění bezpečnostní kamery si vyžádala situace na dětském hřišti v ulici J. Lohrera na sídlišti Anenská ve Frýdku-Místku. Obyvatelé okolních domů ji...

13. října 2025  13:54

Metoda z Beskyd na zadržení vody se šíří po Česku. Jámy oslabí sucho i povodně

Stačí bagr, který vyhloubí řadu děr, a voda po dešti místo toho, aby rychle odtékala pryč, se naopak zachytává. Metoda, kterou před pěti lety začali používat ochránci přírody v Beskydech, se začíná...

13. října 2025  11:57

Mezi Třincem a Bystřicí vlak srazil člověka, provoz na železnici několik hodin stál

Osobní vlak na železniční trati mezi Třincem a Bystřicí v pondělí časně ráno srazil člověka. Provoz v místě byl na několik hodin přerušen, uvedly České dráhy (ČD).

13. října 2025  6:13,  aktualizováno  10:30

Uprchlý exposlanec Petr Wolf míří z vězení v Paraguayi do Česka. Požádal o vydání

Jeden z nejznámějších uprchlíků, bývalý poslanec za ČSSD Petr Wolf, který utekl ze země, aby se vyhnul trestu za dotační podvod, by měl být v tuto chvíli na cestě do vlasti. „Letí z Jižní Ameriky....

13. října 2025  10:23

Galásek jde znovu trénovat Baník Ostrava, vrací se po třech letech

Novým trenérem fotbalistů Ostravy se stal Tomáš Galásek. Bývalý reprezentační záložník se na lavičku svého mateřského klubu vrací po třech letech. Slezané o tom informovali na klubovém webu.

12. října 2025  19:41

Cena bydlení prudce roste i v Moravskoslezském kraji, za šest let stojí byty třikrát víc

Ceny nemovitostí v Moravskoslezském kraji i nadále rostou. Týká se to zejména bytů, kde v některých částech regionu stojí metr čtvereční přes 60 tisíc korun. Růst je výrazně vidět i v dlouhodobém...

12. října 2025  16:55

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

První ostravské derby? To šlo poznat podle fanoušků, shodly se basketbalistky

Zkušenější a mezi elitou už zavedené basketbalistky SBŠ Ostrava vyhrály historicky první ostravské derby v nejvyšší tuzemské soutěži, když v hale Tatran porazily domácí Basket 102:57.

12. října 2025  16:26

To byl nezvyk! Hned tři bývalé volejbalistky Ostravy přijely jako soupeřky

Elen Jedličková pět let, Nela Jasečková čtyři a Tereza Slavíková dva roky hrály extraligu volejbalistek za TJ Ostrava. A hned na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže se proti bývalým...

12. října 2025  16:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.