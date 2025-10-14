Jak jste se k tématu sociálně vyloučených lokalit dostal?
Kolem roku 2010, kdy jsem byl magisterský student a kdy téma sociálně vyloučených lokalit a bezpečnosti ve společnosti hodně rezonovalo. Zajímalo mě, jak média i širší společnost mluví o bezpečnosti v souvislosti s obyvateli ze sociálně vyloučených lokalit. Až příliš často tam byla patrná tendence, kdy byli vnímáni jako někdo, koho by se ostatní měli spíše bát. Znal jsem lidi, kteří bydleli v těchto lokalitách, a přišlo mi, že to je přinejmenším hodně neúplný obraz.
Zhruba polovina Romů se setkává s etnickou diskriminací, když hledá bydlení. Buďto vlastník, nebo lidé z realitních kanceláří přímo řeknou, že neberou Romy nebo lidi, kteří mají hodně dětí.