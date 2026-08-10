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Z Ukrajiny dovezli fosfor k výrobě pervitinu za miliardu, soudí mezinárodní gang

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  8:46aktualizováno  9:28
Krajský soud v Ostravě začal v pondělí projednávat rozsáhlou drogovou kauzu mezinárodního gangu, který podle obžaloby obchodoval s červeným fosforem pro výrobu pervitinu. Čtyřčlenná skupina manželů podle spisu z Ukrajiny dovezla stovky kilogramů této látky, jež následně distribuovala v Česku a v Polsku. Z pašovaného množství by bylo možné vyrobit více než tunu drogy.

Podle státního zástupce šlo o stovky kilogramů červeného fosforu, z něhož bylo možné vyrobit asi 1,2 tuny pervitinu. „Jednalo by se o drogy v hodnotě okolo 1,2 miliardy korun,“ řekl mluvčí soudu Igor Krajdl.

Před soudem se postavili tři Češi a jeden Ukrajinec ve věku od 27 do 72 let: jsou jimi Lukáš Pomlkla (41 let) a jeho žena Vanesa Pomlklová (27let), její otec Petr Krba (72 let) a Vasyl Tsuper (50 let). Další tři členové skupiny jsou stíháni v Polsku.

Podle obžaloby skupina organizovala dovoz 400 kilogramů červeného fosforu z Ukrajiny, jeho distribuci na území České republiky a následný prodej do Polska.

Krajský soud v Ostravě začal projednávat rozsáhlou kauzu mezinárodního gangu, který podle obžaloby obchodoval s červeným fosforem pro výrobu pervitinu. Na snímku obžalovaní - zleva Pomlkla, Krba a Vasyl Tsuper. (10. srpen 2026).
Krajský soud v Ostravě začal projednávat rozsáhlou kauzu mezinárodního gangu, který podle obžaloby obchodoval s červeným fosforem pro výrobu pervitinu. Na snímku jedna z obžalovaných 27letá Vanesa Pomlklová. (10. srpen 2026).
Krajský soud v Ostravě začal projednávat rozsáhlou kauzu mezinárodního gangu, který podle obžaloby obchodoval s červeným fosforem pro výrobu pervitinu. Na snímku obžalovaný Lukáš Pomkla, 41 let (10. srpen 2026).
Krajský soud v Ostravě začal projednávat rozsáhlou kauzu mezinárodního gangu, který podle obžaloby obchodoval s červeným fosforem pro výrobu pervitinu. Na snímku obžalovaný (v hnědém triku) padesátiletý Vasyl Tsuper. (10. srpen 2026)
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„V trestné činnosti pokračovali i v době, kdy obžalovaní manželé Pomlklovi už za výrobu pervitinu čelili trestnímu stíhání. Pomkla už byl dokonce ve vazbě,“ popsal státní zástupce Michal Togner.

Členové gangu žádali po Ukrajinci dovoz dalších 350 kilogramů fosforu.

„Jenže ten už to vyhodnotil jako veliké riziko a dodal jim pytle s cementem a spárovací hmotou, i když už obdržel stovky tisíc korun,“ pokračoval statní zástupce.

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Manželé Pomklovi a Petr Krba u soudu přiznali svou vinu, Tsuper ji ovšem odmítl.

Červený fosfor je jedním z prekurzorů využívaných při výrobě pervitinu. Státní zástupce v obžalobě uvedl, že zajištěné množství prekurzoru mohlo sloužit k výrobě více než 1,2 milionu gramů pervitinu.

Při orientační ceně na černém trhu kolem 1000 korun za gram by cena takového množství drogy mohla přesáhnout 1,2 miliardy korun.

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