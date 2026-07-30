Lidi z objektu přitom bylo nutné evakuovat. V budově byl přípravný zápas mládežnického hokejového týmu, doplnil primátor města.
Mluvčí hasičů Kamila Langerová řekla, že osobní doprava v okolí budovy je zastavena a městská hromadná doprava místem pouze projíždí a nezastavuje na zastávkách u arény.
„Zatím jde o únik, který se nedostal ven z budovy, takže jsme evakuovali pouze budovu. Víme i příčinu, víme, kde to prasklo. Je to v ledu někde v místě brankoviště, takže momentálně probíhá zásah. Hasiči se snaží to místo obnažit a specializovaná firma se to snaží zaslepit. Mezitím se čpavek vyčerpává. Samozřejmě čistě z preventivních důvodů teď probíhá opatření i v nejbližším okolí,“ uvedl Dohnal.