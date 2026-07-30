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V Ostravar Aréně unikl čpavek. Zavřete okna, radí primátor města

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  19:23
Ostravar Aréna, kde hrají své domácí zápasy hokejisté Vítkovic.

Ostravar Aréna, kde hrají své domácí zápasy hokejisté Vítkovic. | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

Ostravar Aréna ve Vítkovicích.
Pohled do Ostravar Arény, kde hrají své domácí zápasy hokejisté Vítkovic.
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V ostravské multifunkční Ostravar Aréně unikl čpavek. Látka ale dosud neunikla mimo budovu, uvedl ostravský primátor Jan Dohnal (Spolu). Lidé v okolí by si měli zavřít okna.

Lidi z objektu přitom bylo nutné evakuovat. V budově byl přípravný zápas mládežnického hokejového týmu, doplnil primátor města.

Mluvčí hasičů Kamila Langerová řekla, že osobní doprava v okolí budovy je zastavena a městská hromadná doprava místem pouze projíždí a nezastavuje na zastávkách u arény.

„Zatím jde o únik, který se nedostal ven z budovy, takže jsme evakuovali pouze budovu. Víme i příčinu, víme, kde to prasklo. Je to v ledu někde v místě brankoviště, takže momentálně probíhá zásah. Hasiči se snaží to místo obnažit a specializovaná firma se to snaží zaslepit. Mezitím se čpavek vyčerpává. Samozřejmě čistě z preventivních důvodů teď probíhá opatření i v nejbližším okolí,“ uvedl Dohnal.

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V Ostravar Aréně unikl čpavek. Zavřete okna, radí primátor města

Ostravar Aréna, kde hrají své domácí zápasy hokejisté Vítkovic.

V ostravské multifunkční Ostravar Aréně unikl čpavek. Látka ale dosud neunikla mimo budovu, uvedl ostravský primátor Jan Dohnal (Spolu). Lidé v okolí by si měli zavřít okna.

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