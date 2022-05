Lidé z Bruntálu hlasují, kudy má vést cyklostezka ke Slezské Hartě

Její první úsek povede lokalitou za lomem a bude ústit na lesní točně nedaleko Dlouhé Stráně. Tam se napojí na druhou část mířící k hrázi vodní nádrže.

Lidé rozhodují mezi dvěma možnostmi vedení prvního úseku. Jednou je stávající zpevněná lesní cesta. Druhou vybudování zcela nové stezky, která by vedla blíže k Černému potoku.

„Tato možnost by odstranila vysoké převýšení lesní cesty, které by mohlo být obtížné pro rodiny s dětmi, seniory a handicapované. Zároveň by zvýšila bezpečí mezi zahrádkářskou kolonií Mexiko a obcí Mezina,“ uvedl k záměru mluvčí města Jiří Ondrášek.

Anketa je na hlavní stránce webového portálu města Bruntál. Hlasovaly v ní už přes čtyři stovky lidí, přičemž poměr byl rozložený zhruba rovnoměrně mezi obě varianty. „Hlasování necháme na stránkách ještě asi týden. Pro ukončení ankety zatím nemáme pevně stanovený termín,“ dodal Ondrášek.

Plánovaná cyklostezka k přehradě bude mít zhruba dvacet kilometrů. Připravilo ji sdružení obcí Mikroregionu Slezská Harta s Bruntálem. Vytvoří okruh kolem přehrady, od hráze se budou moct sportovci vracet druhým břehem po stávajících cestách.