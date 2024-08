Sehraní dělníci. Na výpadovce na Slovensko se pracovalo i ve svátek

Protihluková opatření se začala na velmi frekventované silnici směrem na Slovensko stavět letos na jaře a práce mají skončit v září.

Stavebníci se činili i ve státní svátek 5. července, kdy po silnici na Slovensko redaktoři MF DNES shodou okolností také projížděli.

Samotný test probíhal po dobu několika týdnů na přelomu července a srpna. Například v pátek 26. července dopoledne se na místě pracovalo na několika místech. Na silnici stály či pracovaly stavební stroje a několik nákladních vozů. Automobilový vrták přidával díry pro základy protihlukové stěny, jinde zase čtyřčlenná skupina usazovala mezi už zasazené sloupky jednotlivé hliníkové lišty stěny.

Pracovníci byli sehraní. Jeden natíral lišty olejem, zřejmě aby při nasazování lépe klouzaly, další dva už čekali na žebřících, aby mohli lišty nasunout mezi sloupky a pokračovat s další.

„Je to složitá stavba, využíváme čas jak jde, samozřejmě nás omezuje i počasí,“ reagoval na výsledek testu Tomáš Ćmiel, oblastní ředitel společnosti MI Roads, která silnici poblíž Mostů u Jablunkova za více než 84 milionů korun opravuje.

S výsledkem testu byl spokojen. „I s ohledem na horka, která už dlouhou dobu panují, se snažíme dodržet plánovaný termín dokončení stavby. Ve hře je ještě spousta omezujících záležitostí, ale věřím, že vše stihneme včas.“

Jedinou výhradou, která by se dala laickým okem provozu na stavbě vytknout, je možné nasazení nízkého počtů dělníků instalujících lišty protihlukových stěn. S větším počtem pracovníků by to určitě šlo rychleji.

Podobně to na pracovišti, které omezilo provoz na několika kilometrech hlavního tahu na Slovensko do jednoho pruhu, vypadalo i při dalších kontrolách.

Semafory se na noc vypínaly

Ve středu 31. července na silnici stály a pracovaly čtyři bagry, několik nákladních automobilů a dodávka. Na několika místech stálo dohromady dvanáct dělníků, většina pracovala na instalaci protihlukových stěn.

Podobné to bylo i při další kontrole, a to v pondělí 5. srpna.

„Stavba už vrcholí a my věříme, že postavení dalších protihlukových stěn životu v obci pomůže,“ komentovala rekonstrukci na I/11 starostka Mostů u Jablunkova Zuzana Sikorová.

Doplnila, že spolupráce se stavebníky byla dobrá. „Dokonce nám vyšli vstříc, když jsme chtěli, aby se v noci, kdy se nepracuje a je slabší provoz, vypínaly semafory, aby na nich nemuseli řidiči zbytečně stát,“ přiblížila starostka.