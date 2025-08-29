Z poštovního vagonu obydlí. O unikátní nocleh se v obci na Krnovsku losuje

Autor:
  6:26
Starý poštovní vagon už stojí na nádraží v Úvalně na Krnovsku na nádraží několik let. Obec si vyřazený drážní vůz pořídila, když odkoupila chátrající nádražní budovu, v níž zřídila informační centrum s kavárnou, a vagon sloužil pro volnočasové aktivity. Teď tam nadšenci železnice mohou přespat, obec vůz proměnila v retro obydlí.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Do loňska tady bylo posezení, hry pro děti a knihovnička. Lidé sem chodili odpočívat, hrát Člověče, nezlob se, přečíst knížku. Teď jsme dostali nápad z toho udělat ubytování,“ popsal starosta Úvalna Radek Šimek.

Součástí vagonu je kuchyňka s rychlovarnou konvicí i ledničkou, obytná místnost, jíž vévodí posezení s křesílky u obřího okna s výhledem na peron, dvě poschoďové postele, sprcha. Vybavení zčásti pochází i z místního reuse centra.

Nádražáckou atmosféru dokresluje spousta zachovaných železničářských detailů, od záchranné brzdy přes starou rozvodnu až po dobový jízdní řád či ceduli „Pozor, vlak“. „Artefakty jsem sháněl různě po starých nádražích,“ dodal Šimek.

Starosta Úvalna na Krnovsku Radek Šimek v bývalém poštovním vagonu zařízeném pro unikátní ubytování. (28. srpna 2025)
Starosta Úvalna na Krnovsku Radek Šimek v bývalém poštovním vagonu zařízeném pro unikátní ubytování. (28. srpna 2025)
Starosta Úvalna na Krnovsku Radek Šimek v bývalém poštovním vagonu zařízeném pro unikátní ubytování. (28. srpna 2025)
Starosta Úvalna na Krnovsku Radek Šimek v bývalém poštovním vagonu zařízeném pro unikátní ubytování. (28. srpna 2025)
Starosta Úvalna na Krnovsku Radek Šimek v bývalém poštovním vagonu zařízeném pro unikátní ubytování. (28. srpna 2025)
10 fotografií

Vagon sice stojí hned vedle trati, jíž pravidelně projíždějí vlaky, celý prostor čítá jen asi dvacet metrů čtverečních a na toaletu nocležníci musí do nádražní budovy, první ohlasy už však ukazují, že pro příznivce železnice má své kouzlo.

O nocleh se losuje v obecní kavárně. „Když tam někdo utratí tři sta korun a víc, může sáhnout do osudí a vytáhnout si nocleh,“ říká starosta.

Šance je jedna ku deseti a kromě přespání na nádraží je v osudí i lístek na úvalenský Hudební festival na Rychtě, který bude 30. srpna.

V bývalém poštovním vagonu můžete přespat u nádraží v Úvalně na Krnovsku.

V bývalém poštovním vagonu můžete přespat u nádraží v Úvalně na Krnovsku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Cesta u Bílé Opavy pod náporem turistů. Správa CHKO Jeseníky ji zjednosměrnila

Nahoru k Ovčárně ano, zpátky do Karlovy Studánky už ne. Žlutá turistická trasa po březích Bílé Opavy v Jeseníkách se proměnila v jednosměrku, turisté by ji měli využívat jen k výstupu. Důvodem je...

Tři akrobatické skupiny, unikátní technika. Dny NATO oslaví čtvrtstoletí

Dny NATO v Ostravě jsou po roční pauze kvůli povodním zpátky a slibují ve druhé polovině září nevídaný program. Největší bezpečnostní bezpečnostní show v Evropě slaví čtvrtstoletí. Organizátoři...

Požár haly v Ostravě. Dohašování trvá, škoda je 120 milionů

V Ostravě-Třebovicích nad ránem vzplál odpad a další materiál v jedné z průmyslových hal. S ohněm, který rychle zachvátil celou stavbu, na místě bojovalo až osmnáct jednotek hasičů, výšková technika...

Firma chce přestavět hotel z Party hic jako v Alpách. Prohlášení protesty neutišilo

Plníme vše, co legislativa nařizuje, a projekt bude regionu prospěšný. Tak zní ve zkratce očekávané vyjádření představitelů ostravské developerské firmy Arkemax Invest k plánu na přebudování opuštěné...

Plzeň - Karviná 2:1, první výhra doma, v nastavení ji zařídil Vydra z penalty

Plzeňští fotbalisté mířili k další ztrátě, ale nakonec Karvinou porazili 2:1. Ve třetí minutě nastavení je spasil kapitán Vydra z penalty, kterou stupidním zákrokem zavinil Ayaosi. Viktoria tak doma...

Z poštovního vagonu obydlí. O unikátní nocleh se v obci na Krnovsku losuje

Starý poštovní vagon už stojí na nádraží v Úvalně na Krnovsku na nádraží několik let. Obec si vyřazený drážní vůz pořídila, když odkoupila chátrající nádražní budovu, v níž zřídila informační centrum...

29. srpna 2025  6:26

Loučení s Evropou i fanoušky. Po Šínovi odchází také Rigo: Baníku patří velký dík

Prohra s Celje (0:2) v odvetě čtvrtého předkola Konferenční ligy znamená konec fotbalistů Baníku Ostrava v tomto ročníku evropských pohárů. A dost možná to byl poslední zápas pro opory Matěje Šína a...

28. srpna 2025  23:39

Na Frýdecko-Místecku hoří stodola a roubenka. I kvůli větru platil druhý stupeň

Hasiči od čtvrtečního odpoledne zasahují u požáru stodoly a roubenky v Bukovci na Frýdecko-Místecku a zhruba po třech hodinách zastavili jeho šíření. Zásah zkomplikoval silný vítr. Novinářům to...

28. srpna 2025  20:09,  aktualizováno  21:22

Drama na Opavsku. Muže bodla vosa do krku a přestával dýchat, léky selhaly

Ve vážném ohrožení života se ve středu odpoledne ocitl dvaačtyřicetiletý muž z obce Třebom na Opavsku. Poté, co ho vosa bodla na krku, dostal těžkou alergickou reakci, otekl a přestával dýchat....

28. srpna 2025  15:05

Šín s Rigem na přestup nemyslí, proti Celje nám maximálně pomůžou, věří Holzer

Hráč pro evropské poháry. V takové pozici byl až do nedávného šestého kola první ligy záložník ostravského Baníku Daniel Holzer. Naskočil do všech pěti zápasů v předkolech Evropské a Konferenční...

28. srpna 2025  14:20

Vedení huti Liberty vypovědělo kolektivní smlouvu, odboráři protestují

Další problémy se valí na zbývající zaměstnance hutě Liberty Ostrava. Insolvenční správce jim spolu s vedením firmy vypověděl stále běžící kolektivní smlouvu, která pracovníkům doposud zaručovala...

28. srpna 2025  12:09,  aktualizováno  13:29

Vouchery do podzimních Jeseníků rychle zmizely. Podpora turistiky oslovila tisíce lidí

Premium

Poslední stokoruna z celkových deseti milionů korun zbývá na zvýhodněné pobyty v moravskoslezské části Jeseníků. Vouchery jsou tím rozebrány. Lidé třísetkorunový příspěvek na osobu a noc za pobyt v...

28. srpna 2025

Rubat budeme naplno, slibuje Baník. Připravíme peklo, věří kouč Hapal

Ztrátu 0:1 budou dohánět fotbalisté ostravského Baníku ve čtvrteční odvetě čtvrtého předkola Konferenční ligy proti slovinskému Celje. Utkání na Městském stadionu v Ostravě začne ve 20.00. „V Celje...

28. srpna 2025  10:10

Byznys s odpadem nám ničí zdraví i studny, bojí se lidé z okolí úpravny

Dusí nás zplodiny i kamiony, bouří se lidé v okolí průmyslového areálu Suchonice ležícího asi patnáct kilometrů od Olomouce. Popisují hluk a prach z drtiček, špinavé a rozbité silnice a nyní i...

28. srpna 2025  9:51

Na úřady i do firem. Zdravotníci z Opavy vyjedou za dárci krve do terénu

Přípravy byly složité, ale je hotovo. Zdravotníci Slezské nemocnice v Opavě začínají s takzvanými mobilními odběry krve. Za dárci přijedou do místa bydliště či pracoviště a krev budou odebírat ve...

28. srpna 2025  9:51

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Tři akrobatické skupiny, unikátní technika. Dny NATO oslaví čtvrtstoletí

Dny NATO v Ostravě jsou po roční pauze kvůli povodním zpátky a slibují ve druhé polovině září nevídaný program. Největší bezpečnostní bezpečnostní show v Evropě slaví čtvrtstoletí. Organizátoři...

27. srpna 2025  11:11,  aktualizováno  15:34

Hyundai v Nošovicích na tři směny zastaví výrobu. O auta je menší zájem

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku příští týden na třech směnách zastaví výrobu. Zaměstnanci nepůjdou do práce na středeční odpolední, čtvrteční ranní a páteční noční směnu. Firma...

27. srpna 2025  15:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.