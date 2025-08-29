Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
„Do loňska tady bylo posezení, hry pro děti a knihovnička. Lidé sem chodili odpočívat, hrát Člověče, nezlob se, přečíst knížku. Teď jsme dostali nápad z toho udělat ubytování,“ popsal starosta Úvalna Radek Šimek.
Součástí vagonu je kuchyňka s rychlovarnou konvicí i ledničkou, obytná místnost, jíž vévodí posezení s křesílky u obřího okna s výhledem na peron, dvě poschoďové postele, sprcha. Vybavení zčásti pochází i z místního reuse centra.
Nádražáckou atmosféru dokresluje spousta zachovaných železničářských detailů, od záchranné brzdy přes starou rozvodnu až po dobový jízdní řád či ceduli „Pozor, vlak“. „Artefakty jsem sháněl různě po starých nádražích,“ dodal Šimek.
Vagon sice stojí hned vedle trati, jíž pravidelně projíždějí vlaky, celý prostor čítá jen asi dvacet metrů čtverečních a na toaletu nocležníci musí do nádražní budovy, první ohlasy už však ukazují, že pro příznivce železnice má své kouzlo.
O nocleh se losuje v obecní kavárně. „Když tam někdo utratí tři sta korun a víc, může sáhnout do osudí a vytáhnout si nocleh,“ říká starosta.
Šance je jedna ku deseti a kromě přespání na nádraží je v osudí i lístek na úvalenský Hudební festival na Rychtě, který bude 30. srpna.
