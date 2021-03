Obnova podzemního labyrintu v Úvalně finišuje, studnu opět zaplnila voda

Původní oblázkovou podlahu s unikátním systémem odvodnění, schodiště do místnosti někdejšího hostince i starou studnu odkryli zedníci při opravách sklepení historické rychty v Úvalně na Krnovsku. Podzemí se lidem otevře už letos a ukáže strašidla i to, co se kdysi ve sklepích skladovalo.