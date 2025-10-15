Spící bezdomovce mladík okrádal i mlátil nunčaky, jednomu odřezal kus vousů

Z nudy a jen tak pro zábavu útočil devatenáctiletý mladík ve Frýdku-Místku na bezdomovce. Muže bez přístřeší napadal, když spali. Kopal je, útočil takzvanými nunčaky, bral jim věci a jako trofej si dokonce odřezal část vousů. Sám žil na ulici, teď na svůj trest čeká ve vazbě. Hrozí mu až deset let za mřížemi.

Při jednom z útoků devatenáctiletý mladík použil i nunčaky. Měl je u sebe i při zadržení. | foto: Policie ČR

Bezdomovce mladík napadal a okrádal v druhé polovině září na různých místech Frýdku-Místku, policie prozatím ví o šesti případech. „Někteří se jeho oběťmi stali i opakovaně,“ konstatovala policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Vyšetřovatelé muže, který sám žije převážně na ulici, zadrželi první říjnový den.

U první oběti si na fyzický útok ještě netroufl. „V prvním případě měl muži sedícímu na lavičce vytrhnout z ruky peněženku s doklady a finanční hotovostí několika set korun,“ popsala Kubzová.

Pak se ale útočník začal zaměřovat na spící oběti a napadal je tak razantně, že skončili v péči lékařů. Hrubost útoků stupňoval.

Dvakrát v rozmezí několika dní napadl téhož bezdomovce spícího na lavičce v parku, zbil jej a ukradl mu nejprve batoh s konzervami, podruhé pak pytel s oblečením, potravinami a drobnými mincemi. Napadený měl zranění, s nimiž musel vyhledat zdravotníky.

Jednu oběť zbil třikrát za několik dní

Na další oběť mladík zaútočil hned třikrát. „Vždy v nočních hodinách, tedy v době, kdy dotyčný spal na různých veřejně přístupných místech. Poprvé jej měl napadnout kopy, odcizit mu prázdný batoh a jako ‚trofej‘ mu odřezat část vousů,“ nastínila policejní mluvčí.

Také tuto oběť musel ošetřit lékař, následující den ale čelila napadení znovu. „Obviněný mladík na něj měl znovu fyzicky zaútočit a vzít mu batoh s oblečením. Do třetice měl dokonce při útoku použít takzvané nunčaky, které u něj policisté při zadržení zajistili,“ doplnila policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Kriminalisté mladíka obvinili z krádeže, loupeže, ublížení na zdraví a z výtržnictví. Soudce jej poslal do vazby. „V případě odsouzení mu hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi,“ uvedla policejní mluvčí.

