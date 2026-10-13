Nejprve to bylo do areálu Nové huti v Ostravě – Kunčicích. O případu se dozvěděli z telefonátu na tísňovou linku šestnáct minut před polednem.
„Došlo tam k přimáčknutí pracovníka mezi dva několikatunové válce. Dvaašedesátiletý muž utrpěl vážné poranění hrudníku a předloktí horní končetiny,“ uvedl mluvčí rychlé záchranné služby Lukáš Humpl.
|
Dělníka přimáčkl těžký stroj, vážně zraněného jej transportoval vrtulník
Záchranáři muži dali nitrožilně léky tlumící bolest a důkladně ho zafixovali. Poté byl transportován na traumatologické centrum ostravské fakultní nemocnice.
Jen o čtrnáct minut později vyjížděly posádky ke čtyřiačtyřicetiletému muži do Ostravy-Přívozu, kde ho ze zatím nezjištěných důvodů přimáčkla unimobuňka. Tento pacient s poraněním hrudníku a krční páteře skončil na urgentním příjmu Městské nemocnice na Fifejdách.