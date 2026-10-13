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Dva pracovní úrazy za 15 minut. Muže v Ostravě přimáčkla těžká břemena

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  10:50
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ZZS MSK

Hned ke dvěma vážným pracovním úrazům krátce po sobě spěchali v pondělí před polednem záchranáři v Ostravě. K těžce zraněných mužům vyrazily sanitky v rozmezí pouhé čtvrthodiny.

Nejprve to bylo do areálu Nové huti v Ostravě – Kunčicích. O případu se dozvěděli z telefonátu na tísňovou linku šestnáct minut před polednem.

„Došlo tam k přimáčknutí pracovníka mezi dva několikatunové válce. Dvaašedesátiletý muž utrpěl vážné poranění hrudníku a předloktí horní končetiny,“ uvedl mluvčí rychlé záchranné služby Lukáš Humpl.

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Záchranáři muži dali nitrožilně léky tlumící bolest a důkladně ho zafixovali. Poté byl transportován na traumatologické centrum ostravské fakultní nemocnice.

Jen o čtrnáct minut později vyjížděly posádky ke čtyřiačtyřicetiletému muži do Ostravy-Přívozu, kde ho ze zatím nezjištěných důvodů přimáčkla unimobuňka. Tento pacient s poraněním hrudníku a krční páteře skončil na urgentním příjmu Městské nemocnice na Fifejdách.

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