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Lesního dělníka v Beskydech zavalil strom, lékař se k němu spustil z vrtulníku

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  9:25

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Záchrana muže po úrazu v lese. (8. září 2026) | foto: ZZS MSK

Z vrtulníku a pomocí palubního jeřábu se musel lékař spustit k muži, kterého při práci v lese zavalil strom. Po ošetření přímo ve složitém beskydském terénu se ve vzduchu ocitl i pacient. Napevno zafixovaného do podtlakové matrace jej s těžce zraněnou nohou záchranáři přepravili do nejbližší nemocnice.

Vážný úraz se dělníkovi stal v úterý zhruba hodinu před polednem. Devětačtyřicetiletý muž kácel v lesích u obce Morávka na Frýdecko-Místecku stromy, když se na něj jeden z kmenů svalil.

Záchrana muže po úrazu v lese. (8. září 2026)

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Do náročného beskydského terénu vyrazili záchranáři i horská služba. „Pacient zůstal při vědomí a podařilo se mu vyprostit vážně zraněnou dolní končetinu,“ popsal stav lesníka mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.

Lékař se ke zraněnému spustil ze vzduchu, poraněnou nohu znehybnil a podal muži léky tlumící bolest. Poté jej záchranáři zafixovali do celotělové podtlakové matrace.

„Vrtulník muže přenesl na přístupné místo a posádka pacienta převzala na palubu stroje,“ nastínil další okamžiky mluvčí Humpl s tím, že letecky se pak pacient dostal až na urgentní příjem frýdecko-místecké nemocnice.

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