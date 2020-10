Úřad zrušil uzávěru pro podjatost. Firma chce stavět v sousedství starostky

Podle zástupců firmy zaměřující se na výrobu plastových obalů pro farmaceutický průmysl a zdravotnických prostředků, je vedení obce nacházející se nedaleko Havířova ve střetu zájmů. Někteří jeho zástupci totiž žijí v blízkosti místa, kde chce firma stavět. „Například starostka je naše sousedka,“ uvedla prokuristka společnosti Vinamet Eva Šillerová.

S námitkou se krajský úřad ztotožnil. Z jeho odůvodnění rozhodnutí vyplývá, že tři z pěti členů rady obce jsou zároveň účastníky územního řízení ke stavbě. I proto uzávěru vydanou v dubnu zrušil. „Toto rozhodnutí nabylo právní moci 29. září,“ potvrdila mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Společnost Vinamet sídlí v Havířově, nicméně výrobní závod má na Kroměřížsku.

Pozemek v Horních Bludovicích koupila téměř před dvaceti lety. „A to jako zálohu pro výstavbu druhého závodu v případě potřeby rozšíření. To teď nastalo,“ vysvětlila Šillerová. Touto dobou už chtěl výrobce začít stavět, spor s obcí jej ale brzdí. „Kvůli stavební uzávěře musel příslušný úřad přerušit řízení. Teď se k němu může vrátit, aktuálně čekáme na územní rozhodnutí.“

Přijde další brzda?

Bludovičtí by ale mohli řízení zase zablokovat. Zabývají se totiž změnou územního plánu, ke které v červnu uspořádali veřejné projednávání. „Z našich pozemků chtějí udělat občanskou vybavenost. Pokud by se tak stalo, budeme se soudit. Pozemky by se znehodnotily. Do příprav jsme navíc vložili miliony korun,“ podotkla zástupkyně společnosti.

Vedení obce s médii komunikuje stroze. V reakci na dotaz redakce k rozhodnutí krajského úřadu starostka Petra Ficková jen napsala, že se s ním vedení obce zásadně neztotožňuje. „Další bližší informace vám nemohu sdělit, neboť se rada obce dohodla, že se k celé záležitosti nebude jakkoliv oficiálně mediálně vyjadřovat. To zejména z důvodu, že nechce tímto způsobem nepřímo ovlivňovat osoby i instituce, které o této problematice rozhodují,“ uvedla Ficková.

Proti stavbě závodu se v Bludovicích nevymezuje jen vedení obce, ale i řada tamních obyvatel. „Většina lidí vás volila, abyste s tím něco udělali. Tak se snažte,“ řekl třeba na adresu radních při červnovém projednávání změny územního plánu jeden z místních, jak zachytila televize Polar.

Obyvatelé i vedení obce vyjadřují obavu ze zvýšené dopravní zátěže a znečištění. „Vysvětlujeme, že i na Kroměřížsku jezdí do našeho závodu v nejvytíženějších dnech 2 kamiony za den, tady by to nebylo jiné. A samotná výroba je čistá, nejsou z ní emise, prach či hluk,“ dodala Šillerová. Druhý závod Vinametu by v Bludovicích dal práci asi stovce lidí různých profesí. „Nejsme montovna, ale firma s přidanou hodnotou. Tedy něco, co region i v souvislosti s koncem OKD potřebuje.“