Dobrovolníci jsou už unavení, Moravskoslezský kraj požádá o pomoc armádu

„Lidé z Červeného kříže či z Adry, kteří v dobrovolnickém centru pomáhali nejčastěji, už začínají být unavení,“ řekl hejtman Vondrák. „Požádáme proto o pomoc armádu, aby nám v krizovém centru na ostravské Černé louce pomohla, ale i moravskoslezské záchranáře, aby nám tam poslali jednoho člověka,“ dodal.

V kraji bylo doposud zaregistrováno 17 089 lidí z Ukrajiny. „Jde o uprchlíky, kterým jsme zajistili přes čtyři tisíce ubytování. Z tohoto hlediska jsme třetí v republice,“ přiblížil statistiky hejtman. „Dobře funguje i komunitní centrum na Černé louce, kde se mohou Ukrajinci scházet, je tam pro ně připravena i pomoc,“ poznamenal.

Další problémy s ubytováním uprchlíků ale region ještě čekají. Až do Velikonoc využíval pomoc ostravských hotelů, ty se už ale musejí soustředit i na své běžné zákazníky.

„Už jsme museli začít stěhovat lidi ubytované v hotelích. Je to příliš drahé. Navíc tam není to, co lidé dlouhodobě potřebují,“ vysvětlil Ivo Vondrák. „Od května budeme potřebovat ubytovací kapacity pro pět set padesát a od prázdnin pro sedm set lidí. Hodně nám vychází spolupráce s Havířovem. Hledáme ale i jinde,“ přiblížil.

Situaci podle hejtmana ztěžují i problémy se získáváním peněz na ubytování. „V květnu bychom mohli vyplatit první částky, ale hlavní část by měla přijít až v červnu. Systém nefunguje tak, jak bychom potřebovali,“ řekl hejtman s tím, že kraj už na pomoc uprchlíkům vyplatil na 17 milionů korun.