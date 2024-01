Psů, kteří utekli kvůli rachejtlím, bylo na silvestra méně než jindy

„Zatímco loni jsem o svátcích vyjížděl k odchytu asi dvacetkrát, letos jen osmkrát,“ zhodnotil správce psího útulku s odchytovou službou v Orlové na Karvinsku Tomáš Fábry. Mezi uprchlíky byli i dva rotvajleři, pro něž si mohl majitel okamžitě přijet díky tomu, že byli čipovaní.

Také v Ostravě považují letošní rok za klidnější. „Po silvestrovských ohňostrojích jsme jeli odchytit čtyři psy, na Nový rok jen jednoho, zatímco loni to byly necelé dvě desítky,“ řekla Dana Kolková z Útulku statutárního města Ostrava v Třebovicích. „Až na jednoho, a to francouzského buldočka, který má polský čip a nedaří se nám majitele dohledat, jsou uprchlíci zpět u svých majitelů.“

Stejně tak doma je již border kolie, která ještě před silvestrem utekla babičce v Kylešovicích na Opavsku, jež ji dostala na starost poté, co mladí odjeli lyžovat. Domů se vrátila necelé tři hodiny po útěku jen díky síle sociálních sítí. „Poté, co se fotka psa objevila na stránkách města, ozvala se paní, že ho poznává,“ popsala Jana Čechová z Městského útulku Opava, kde se po silvestrovských oslavách museli postarat jen o jednoho psa, což je podle ošetřovatelky výjimkou, kterou tu neměli několik let.

Jednoho psa odchytili strážníci v Karviné, kde se v pět hodin ráno toulal Sokolskou ulicí. „Loni jsme měli v útulku psy po oslavách dva, letošní jeden je docela raritou,“ zhodnotil mluvčí Karviné Lukáš Hudeček, který tento stav přisuzuje klidnějším oslavám. „Zrušili jsme ohňostroj a také petard letos lidé vystříleli méně,“ dodal.