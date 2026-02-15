Loučení úpravny uhlí Dolu ČSM, provoz na konci února definitivně skončí

„Úpravna je výsledkem dokonale sehrané spolupráce mnoha profesí. Vzdáváme hold nejen těm, kdo se na chodu úpravny podílejí dnes, ale i všem minulým zaměstnancům, kteří zde během let zanechali kus poctivé práce i kus sebe sama,“ řekl vedoucí úpravny uhlí Dolu ČSM Dan Třinecký.
„Moderní historie úpravy uhlí na Dole ČSM se začala psát v roce 1968. Tehdy byla dokončena drtírna, vybudovány velkokapacitní zásobníky a zprovozněna kolejová váha,“ uvedla mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková.
Zásadním mezníkem se stal 1. prosinec 1971. „Po úspěšných garančních zkouškách byl zahájen provoz první etapy hrubé úpravny, plné technologické soběstačnosti dosáhla úpravna 10. června 1975, kdy byl uveden do provozu komplex jemné úpravny uhlí,“ pokračovala mluvčí OKD.
Úpravna odděluje uhlí od nepotřebného odvalu. „Významným krokem také bylo v roce 1993 zprovoznění hyperbarických filtrů, které zásadně zvýšily účinnost odvodnění uhelných kalů,“ podotkla Černá Dvořáková.
Další posun nastal v roce 2010, kdy byly původní sazečky (slouží k čištění uhlí od hlušiny – pozn. red.) nahrazeny vysoce účinnými těžkokapalinovými hydrocyklony.
Poslední směna nastoupí 28. února, úpravnu poté opustí 150 zaměstnanců.