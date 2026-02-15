Loučení úpravny uhlí Dolu ČSM, provoz na konci února definitivně skončí

Autor:
  14:17
Do konce února bude fungovat úpravna uhlí, která třídí a zpracovává vytěžené uhlí z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku. Šachta těžbu ukončila na přelomu ledna a února.
Poslední vytěžené uhlí na Dole ČSM u Karviné se ještě musí roztřídit. Úpravna...

Poslední vytěžené uhlí na Dole ČSM u Karviné se ještě musí roztřídit. Úpravna proto bude v provozu do konce února, pak její provoz po 58 letech skončí. (12. února 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Poslední vytěžené uhlí na Dole ČSM u Karviné se ještě musí roztřídit. Úpravna...
Poslední vytěžené uhlí na Dole ČSM u Karviné se ještě musí roztřídit. Úpravna...
Poslední vytěžené uhlí na Dole ČSM u Karviné se ještě musí roztřídit. Úpravna...
Poslední vytěžené uhlí na Dole ČSM u Karviné se ještě musí roztřídit. Úpravna...
25 fotografií

„Úpravna je výsledkem dokonale sehrané spolupráce mnoha profesí. Vzdáváme hold nejen těm, kdo se na chodu úpravny podílejí dnes, ale i všem minulým zaměstnancům, kteří zde během let zanechali kus poctivé práce i kus sebe sama,“ řekl vedoucí úpravny uhlí Dolu ČSM Dan Třinecký.

„Moderní historie úpravy uhlí na Dole ČSM se začala psát v roce 1968. Tehdy byla dokončena drtírna, vybudovány velkokapacitní zásobníky a zprovozněna kolejová váha,“ uvedla mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková.

Poslední vytěžené uhlí na Dole ČSM u Karviné se ještě musí roztřídit. Úpravna proto bude v provozu do konce února, pak její provoz po 58 letech skončí. (12. února 2026)
Poslední vytěžené uhlí na Dole ČSM u Karviné se ještě musí roztřídit. Úpravna proto bude v provozu do konce února, pak její provoz po 58 letech skončí. (12. února 2026)
Poslední vytěžené uhlí na Dole ČSM u Karviné se ještě musí roztřídit. Úpravna proto bude v provozu do konce února, pak její provoz po 58 letech skončí. (12. února 2026)
Poslední vytěžené uhlí na Dole ČSM u Karviné se ještě musí roztřídit. Úpravna proto bude v provozu do konce února, pak její provoz po 58 letech skončí. (12. února 2026)
Poslední vytěžené uhlí na Dole ČSM u Karviné se ještě musí roztřídit. Úpravna proto bude v provozu do konce února, pak její provoz po 58 letech skončí. (12. února 2026)
25 fotografií

Zásadním mezníkem se stal 1. prosinec 1971. „Po úspěšných garančních zkouškách byl zahájen provoz první etapy hrubé úpravny, plné technologické soběstačnosti dosáhla úpravna 10. června 1975, kdy byl uveden do provozu komplex jemné úpravny uhlí,“ pokračovala mluvčí OKD.

Úpravna odděluje uhlí od nepotřebného odvalu. „Významným krokem také bylo v roce 1993 zprovoznění hyperbarických filtrů, které zásadně zvýšily účinnost odvodnění uhelných kalů,“ podotkla Černá Dvořáková.

Další posun nastal v roce 2010, kdy byly původní sazečky (slouží k čištění uhlí od hlušiny – pozn. red.) nahrazeny vysoce účinnými těžkokapalinovými hydrocyklony.

Poslední směna nastoupí 28. února, úpravnu poté opustí 150 zaměstnanců.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Karviná - Slavia 1:3, Bořilova vítězná teč. Náročný zápas zlomil favorit po přestávce

Slávističtí fotbalisté se radují z gólu na hřišti Karviné.

Slávističtí fotbalisté v duelu 22. ligového kola zvítězili v Karviné 3:1 a druhé Spartě, která v neděli večer nastoupí proti Hradci Králové, odskočili na čele tabulky na rozdíl osmi bodů. Po pauze...

Baník - Sigma 2:0, vzepětí a dvě rány po půli, pálila i nová posila domácích

Momentka z utkání mezi Baníkem Ostrava a Olomoucí, kdy domácí skórují.

Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Zatímco v tom prvním fotbalisty ostravského Baníku podržel gólman Jedlička, v tom druhém se probudili a dvěma zásahy uspali olomouckou Sigmu. V jedenadvacátém...

Opava začíná bourat Slezanku. Podívejte se dovnitř naposledy před demolicí

9. února 2026 v 11.00 se začala psát nová historie Horního náměstí v Opavě....

V Opavě odstartovala jedna z nejvýznamnějších proměn historického centra města za posledních několik desetiletí. Zástupci radnice dnes předali někdejší obchodní dům Slezanka lemující jižní část...

Elektrokoloběžky hoří stále častěji, varují hasiči. Chtějí zákaz nabíjení v bytech

Likvidace požáru elektrokoloběžky v centru Ostravy (6. února 2024)

Tak by to dál nešlo. Moravskoslezští hasiči varují před rostoucím počtem zásahů kvůli hořícím elektrokoloběžkám a elektrokolům. Zvláště jim vadí, že lidé nabíjejí baterie v bytech, kde jim pak...

Evropa páchá hospodářskou sebevraždu, shodují se moravskoslezští průmyslníci

Stovky odborářů se sešly v Ostravě na mítinku na podporu evropského průmyslu....

Společný protest odborářů, zástupců firem z kraje a politiků na podporu evropského průmyslu minulý týden v Ostravě upozornil na složitou situaci průmyslových firem v regionu. Zástupci firem pak...

Loučení úpravny uhlí Dolu ČSM, provoz na konci února definitivně skončí

Poslední vytěžené uhlí na Dole ČSM u Karviné se ještě musí roztřídit. Úpravna...

Do konce února bude fungovat úpravna uhlí, která třídí a zpracovává vytěžené uhlí z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku. Šachta těžbu ukončila na přelomu ledna a února.

15. února 2026  14:17

Házenkáři Karviné i přes oslabení získali dvoubrankový náskok v Evropském poháru

Matěj Nantl, pivot karivnských házenkářů, se raduje z gólu.

Byť jejich tým připomíná lazaret, házenkáři Baníku Karviná vstoupili do osmifinále Evropského poháru vítězně. Doma v sobotu porazili Balatonfüredi 30:28 (13:12). Odveta v Maďarsku je na programu 22....

15. února 2026  13:48

V Česku napadlo až 15 cm sněhu. Problémy měli hlavně v Moravskoslezském kraji

Zimní počasí se vrací do Moravskoslezského kraje, náledí komplikuje dopravu...

Na jihu Čech a východě Moravy a Slezska přes noc napadlo místy až deset centimetrů sněhu, v Beskydech i kolem 15 centimetrů. Na facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), před...

15. února 2026  9:50

Nový Jičín je historickým městem kraje, teď se utká v republikové konkurenci

Nový Jičín

Krajským titulem Historické město roku 2025 se pyšní Nový Jičín. K získání ocenění mu pomohla nejen péče o památky, ale i zpřístupnění kostelní věže či pravidelné akce na náměstí. Soutěž hodnotí...

15. února 2026  6:50

Basketbalisté Pardubic dál válí. Jasnou výhru proti Ostravě režíroval Bryant

Joe Bryant z Pardubic (vpravo) vede míč v utkání basketbalové ligy s Ostravou.

Rozjetí basketbalisté Pardubic smetli v 5. kole ligové nadstavby Ostravu 109:72. V souboji druhého s posledním týmem skupiny A1 prohrávali jen v úvodu, pak Joe Bryant trojkou vyrovnal na 5:5 a v...

14. února 2026  21:09

Bořil se vsadil s trenérem. A vyhrál! Snad miliardáři v lize zainvestují do terénů, řekl

Slávistický brankář Jindřich Staněk drží míč, stojí nad ním kapitán Jan Bořil.

Vítězným gólem na hřišti Karviné obránce slávistických fotbalistů Jan Bořil vyrovnal své střelecké maximum ze sezony 2020/2021, kdy v lize rovněž vstřelil tři góly. „Mám sázku s trenérem a myslím, že...

14. února 2026  19:39

Karviná - Slavia 1:3, Bořilova vítězná teč. Náročný zápas zlomil favorit po přestávce

Slávističtí fotbalisté se radují z gólu na hřišti Karviné.

Slávističtí fotbalisté v duelu 22. ligového kola zvítězili v Karviné 3:1 a druhé Spartě, která v neděli večer nastoupí proti Hradci Králové, odskočili na čele tabulky na rozdíl osmi bodů. Po pauze...

14. února 2026  17:23,  aktualizováno  18:44

Ostravští strážníci budou lépe chránění, dostanou skryté balistické vesty

Skryté balistické vesty pro strážníky testují například v Českých Budějovicích....

Vedení Ostravy vylepší výbavu příslušníků městské policie o nové ochranné vesty. „Strážníci sice mají vesty, které si vozí v autech, ale v zájmu jejich bezpečnosti i komfortu jsme se rozhodli pořídit...

14. února 2026  16:40

Muž se vážně zranil po výbuchu kotle na tuhá paliva. Přiletěl pro něj vrtulník

Vrtulník záchranné služby musel do akce.

Pětašedesátiletý muž utrpěl v pátek večer rozsáhlé popáleniny při výbuchu kotle na tuhá paliva v Lesních Albrechticích na Opavsku. Záchranáři muže letecky transportovali do Fakultní nemocnice...

14. února 2026  9:40

Do ostravské zoo přiletěl vzácný ptačí návštěvník, podle odborníků potlačil svou plachost

Vzácného chřástala vodního je v přírodě snadnější slyšet než spatřit. Nedávno...

Návštěvníci ostravské zoo se často setkávají se situací, že kromě chovaných zvířat v zahradě narazí také na „neochočené” druhy z volné přírody. V tomto období jsou to zejména drobní pěvci okolo...

14. února 2026  5:59

Advantage Consulting, s.r.o.
VEDOUCÍ REALIZACE STAVEB (55 - 60.000 Kč + BONUSY)

Advantage Consulting, s.r.o.
Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 55 000 - 75 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Lov do poslední sekundy, ale Levhartice neuspěly. Střelba Hanušové byla víc

Eliška Brejchová z Levhartic Chomutov zakončuje na koš DSK Basketball Brandýs.

DSK Basketball Brandýs uhájil v Chance Ženské basketbalové lize pátou pozici, ve vzájemném zápase s Levharticemi Chomutov v posledním kole základní části uspěl 70:67.

13. února 2026

Místo saní montážní vozík, lopaty jako hokejky. Hasiči baví olympijským videem

Skoky, curling i skeleton. Hasiči pobavili olympijským videem

Moravskoslezští hasiči se s humorem věnují zimní olympiádě. Vtipně napodobili některé disciplíny, například skoky na lyžích, curling i skeleton. Chtějí tak podpořit české sportovce. Jejich počínání...

13. února 2026  14:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.