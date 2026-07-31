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Senioři se na ostravské medicíně naučí první pomoc i trénink paměti

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  6:38

Přednášky zaměřené na prevenci, první pomoc a zdravý životní styl jsou základem dalšího ročníku Univerzity třetího věku na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. | foto: Ostravská univerzita

Lékařská fakulta Ostravské univerzity otevírá další ročník Univerzity třetího věku. Programy zaměřené na prevenci nemocí, první pomoc i trénink paměti nabídnou seniorům nad 55 let teoretickou výuku i exkurze na odborná pracoviště. Součástí studia je také zapojení posluchačů do akademického života, z nichž někteří se dokonce podílejí na praktických zkouškách mediků jako herci-pacienti.

Přednášky zaměřené na prevenci, první pomoc a zdravý životní styl jsou základem dalšího ročníku Univerzity třetího věku na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Posluchače čekají kromě teoretické výuky také exkurze.

„Například účastníci programu Etudy první pomoci zavítají na zdravotnickou záchrannou službu a různá pracoviště fakultní nemocnice,“ přiblížila mluvčí fakulty Hana Hanke.

Vzdělávací programy jsou otevřené lidem starším padesáti pěti let. Fakulta je pořádá od svého vzniku v roce 2010.

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„Studenti Univerzity třetího věku jsou integrální součástí akademického života naší fakulty. V průběhu roku je zveme na řadu akcí, kde se setkávají s našimi studenty i se zaměstnanci. Tvoříme jednu komunitu,“ shrnul děkan Rastislav Maďar.

Seniorští posluchači se podle něj vyznačují velkou aktivitou a živým zájmem o probíraná témata.

„Tímto přístupem dodávají vyučujícím spoustu energie,“ podotkl Maďar. „Někteří z nich nám navíc pomáhají jako herci-pacienti u praktické státní zkoušky – a jsou opravdu skvělí.“

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Všechny tři vzdělávací programy, na něž se mohou zájemci nyní hlásit, mají praktický dopad na každodenní život seniorů – od prevence nemocí přes první pomoc až po trénink paměti.

Absolventi se naučí lépe rozumět vlastnímu tělu, aby byli schopni žít co nejdéle aktivně, ale budou také umět rychle a správně reagovat v situacích, kde je potřeba pomoci druhému.

„Vyvrcholením jejich celoroční aktivity je závěrečná slavnostní promoce, při které obdrží certifikát o absolvování studia,“ připomněl děkan

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