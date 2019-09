Univerzita pozmění centrum Ostravy třemi projekty za miliardu korun

Centrum Ostravy by se mělo do dvou let pozměnit díky novostavbám na Černé louce i modernizaci historické budovy přírodovědecké fakulty v ulici 30. dubna. Tři projekty za více než miliardu korun chystá v městské památkové zóně Ostravská univerzita.